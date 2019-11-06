MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,068 out of 2,219 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this November 2019.
Roll of Successful Examinees in the Midwife Licensure Examination
Held on November 2 & 3, 2019; Released on November 6, 2019
1 ABAD, REINA CERDEÑA
2 ABAD, ROSALIE CASTILLO
3 ABARQUEZ, MELODY PAGAPONG
4 ABAT, CATHERINE CALACALA
5 ABAYATO, JONAH MAE ROMERO
6 ABDULHAMID, ADAWIYA DOMAGAY
7 ABDULRADZAK, ALYZA ALANAH
8 ABDULRADZID, NORHODA MALA
9 ABELLANOSA, MARICAR BONTIA
10 ABELLO, RHEA DANICA CASTRO
11 ABELLON, VERONICA GALON
12 ABINA, LORENZ JOY CAHINDO
13 ABIRIN, NASRA ISNAIN
14 ABLAS, BERLY JUNE ABAJERO
15 ABOG, JELEN ROSE HERNANDEZ
16 ABOROT, REBECA MACOLA
17 ABRANILLA, AUBREY MAE PARAGUAS
18 ABUBAKAR, NOR-AINA EBRAHIM
19 ACAIN, MERY JOY ABANIEL
20 ACIERTO, ERWIN ACOBA
21 ACOSTA, NESLIE SOTELO
22 ACURANTES, ROMALYN ALFARO
23 ADDURU, MARIDEL PAGUIGAN
24 ADIS, VENGELYN BUTOR
25 ADRIAS, CHRISTELLE JOYCE SUBOSA
26 AGAMAO, GENEVEVE HIDALGO
27 AGAO, ALTINA ABBIER MAMALO
28 AGBAYANI, JELARDIN GABUTAN
29 AGBAYANI, KRISTHEL GUDA
30 AGREGADO, CHRISTINE LICO
31 AGUAJE, PERLITA SOLANON
32 AGUEDAN, RIA DEANNE SABALBERINO
33 AGUILAR, APRIL AIRA AGUZAR
34 AGUILAR, AYNIE MELCHOR
35 AGUILAR, PACITA BARDIÑAS
36 AGUINALDO, MARIA JESUSA BAUL
37 AGUIRRE, LADY SHEHEIN KADSALO
38 AGUNOY, JENNIFER SADANG
39 AKIL, GRACE TIAGO
40 AKIM, MARIA KATRINA ZARAGOZA
41 AKMAD, AMIDA DIMASANGKA
42 ALAMEDA, ELIZABETH PUZON
43 ALAMI, RAIZA AMIL
44 ALAPIT, JINGKY LOPEZ
45 ALARCON, WILMA ARMEA
46 ALAVATA, CRISSA MAY DUMALI
47 ALAVE, CHERRIE ROSE REGINIO
48 ALBACITE, ROCHIEMAE BATICUANG
49 ALBANI, SHAIRA CARIAGA
50 ALBEZA, HELEN JOY BACORO
51 ALBURO, ENA CALAYLAY
52 ALCALA, JANICE MANAIT
53 ALCANTARA, ANGELICA VALDEZ
54 ALCANTARA, CHESKA LOUISSE RONQUILLO
55 ALCOMENDRAS, GREGIE RENDO-AN
56 ALCOS, ROMEL TAG-AT
57 ALDANA, GEESEL ELEAZAR
58 ALERTA, AIZA CANDOLE
59 ALI, NORHAINA SALIK
60 ALI, PHILIP JOHN ANGGALAS
61 ALI, RAMLA SALENDAB
62 ALID, SARAH HASSAN
63 ALIGADA, ALYSSA-MARIZ SATSATIN
64 ALIGADA, ESTELA MIA SATSATIN
65 ALIH, AIKA UHAD
66 ALIM, ANA COTONG
67 ALISON, KAYE SYBEL KAAMIÑO
68 ALMIRANTE, MICHELLE ANN OJERIO
69 ALMONTE, KRYSTAL LUEDKE
70 ALQUIZAR, DAISY MAE SAURA
71 ALUNDAY, ELIZABETH AMANGAN
72 ALVAREZ, MARY GRACE DAITOL
73 AMANDER, ALHAM SANGKA
74 AMARO, JAY-JOSEL SAMBRANO
75 AMBALUNG, ALHIDA PEREZ
76 AMOGUIS, ROSEMARIEL ALABA
77 AMOY, CARYL BLANCA CALAMBA
78 AMPATUAN, ZEHAN AMPATUAN
79 AMPER, RUBIELYN TANGAG
80 AMPLER, ERA MAY PRIETO
81 AMPO, JASON RAY CAGO
82 ANAPI, REANA JANE GASPAYAD
83 ANASTACIO, NATHASJA ELLIANA ALONZO
84 ANCHETA, JELLY DELA CRUZ
85 ANCHETA, MARIFE ABALOS
86 ANDALLAZA, SHYNA ME TAGHAP
87 ANGADOL, LOVELY DUMLAO
88 ANGOS, JOBEL ESTEBAN
89 ANSAR, SANDRA MONETTE DUMPIT
90 ANSARI, ROHAIDA ALI
91 ANTIGUA, RODA MAE MAAGAD
92 ANTOY, SAMRAH AMERIL
93 ANURAN, CLARENCE MORILLO
94 ANZA, JONNA MAE ORENCIA
95 APLOMINA, CHERYL PACARDO
96 AQUINO, JEZZELYN ALZATE
97 AQUINO, MAILEEN SISTOZA
98 AQUINO, MONALIZA TELLO
99 AQUINO, SHEEN LATOGA
100 AQUISIO, JURGETH PAGADUAN
101 ARABI, NURUNIHAR MALDIZA
102 ARCENAL, RIMA SANTILLAN
103 ARCHIDE, JESSERIEL MAMENTA
104 ARCIOSA, LLOYD ARCALA
105 ARELLANO, CHERRY BALLESTEROS
106 ARGARIN, APRILYN ZUÑIGA
107 ARIOLA, JOSEPH RYAN BUSA
108 ARISGADO, RICA TEJANO
109 ARLAN, ALMA ESCOBAL
110 ARMENTA, ROSALIE VILLAR
111 AROCHA, JESSA MAE MALGAPO
112 ASAGRA, GINA TOLONGHARI
113 ASBOC, ANVIE CLINE AWOY
114 ASENJO, CHARLYN MAE NARCISO
115 ASI, RAIZA BALAM
116 ASISTIDO, NANCY FERNANDEZ
117 ASUNCION, JULIUS REPOTULA
118 ATIENZA, KATHERENE JOYCE CAISIP
119 ATON, JOAN GUADALQUIVER
120 ATTANG, HAZEL GAANO
121 AUDITOR, BRENJEMIE UNDALOC
122 AVISADO, MARICAR BOBIER
123 AWINGAN, BETCHAIDA LUIS
124 AYAO, SAIMA SAGA
125 AYCO, CRISTELLE STIFFI RECAMADAS
126 AZUCENA, ROMER DAQUILA
127 AÑANO, JAYZEL ANNE GALVAN
128 BA-AWA, ELSA DALWIGIS
129 BAAWA, KAYCEE WAYAAG
130 BABICA, CYRA MALUNES
131 BACANI, MARK ANTHONY VELASQUEZ
132 BACDANGAN, JENIE AGYAPAS
133 BACHICHA, BEVERLY CUNA
134 BACOR, CHARLIE RICALDO
135 BACRANG, MIA SISON
136 BACULIO, MARC LOUPHEL CASAS
137 BACUNGAN, MICHELLE CORPUZ
138 BACUYONG, GRACELYN GABIA
139 BAGAMASBAD, ALELIE NELMIDA
140 BAGONGGONG, AISA MAY SALAZAR
141 BAGOTSAY, SHIELA DEMETRIAL
142 BAGUAN, FLORENCE GAY CABAY
143 BAIDO, RHEA DIAZ
144 BALAAN, MAY-ANN KATE DULNUAN
145 BALANAY, MARY JUVICK MERCY MAGSAYO
146 BALANQUIT, RUTH ACEBRON
147 BALBON, ELIZABETH BALDADO
148 BALENARIO, ROSE JEAN DORIMON
149 BALIGOD, KARYNA CARLA VENTURA
150 BALINGIT, ANNA HARIET TALISIC
151 BALLESTEROS, EVELYN CALLA
152 BALLEZA, GINALYN AMIDA
153 BALONQUIT, KENEZA MONDANO
154 BALSAMO, CHARLYN AGUILAR
155 BALUYOT, HANNAH MANALO
156 BAMUHID, HAIBA ALLAO
157 BANDAHALA, MHENRADA KULAYAN
158 BANDIN, JANEL ANNE ALAGAO
159 BANDOJO, JOLYN LORICA
160 BANGLAY, HASNIYA SOLOMON
161 BARAGUIR, EDLIBAI AMBAG
162 BARAOCOR, NAFISAH DISOMANGCOP
163 BARCOMA, LAILA BONETE
164 BARDON, DOLLY MANDRIZA
165 BARO, REPEMARK SU
166 BARRAMEDA, GLADYS VILLAFLOR
167 BARTOLATA, JEZEL LABRADOR
168 BARUC, CHARITY MAE ONG
169 BARUNDAY, JE-AN QUISAGAN
170 BASA, SARIAM DAIS
171 BASALAN, EVELYN PANOTSOL
172 BASCAO, PATRICIA MAE PAMITTAN
173 BASILIO, JENSEN CERAS
174 BASINO, GUIARIA KUSA
175 BASTIDA, JHENIL DALUGDOG
176 BATANGOSO, RIZALYN VALENZUELA
177 BATOCTOY, MARY JESSICA DUGAY
178 BATOCTOY, MARY JOANA DUGAY
179 BATTIKIN, JOYCE DUCLAN
180 BATUGNA, AIZA BANITON
181 BAUTISTA, AIREEN TIOZON
182 BAUTISTA, MARICEL FERNANDEZ
183 BAUTISTA, MARY ROSE BOYLES
184 BAUZON, MARIVIC MANALO
185 BAWANTA, ANGELITO LIMBAWAN
186 BAYLON, CHERRY LYN PALOGAN
187 BELARMINO, PRINCESS FUENTES
188 BELO, PAULINE JOY MENDOZA
189 BELOLO, CHRISTINE MAE ARAÑA
190 BEQUISO, REYNA MORA YERRO
191 BERMILLO, MARJORIE ZABALDICA
192 BERMUDEZ, LOUISE CLAIRE BOLIMA
193 BERNABE, SARAH VALENCIA
194 BERSALES, RICAH DIALIZ GARCIA
195 BIENES, JENEVIE ROJO
196 BINASING, RICA MAMINTAL
197 BINAY-AN, SEVERA PARAN
198 BINAYAO, MARY APPLE SULDA
199 BISON, CATHERINE GONZAGA
200 BLANZA, JOYLENE LABRADOR
201 BOBILA, BENALYN BACAL
202 BOLANIO, DUNKA LOUISE CRUZ
203 BOLAÑOS, CATHERINE LOUISE FRANCO
204 BOLTIADOR, CLAIRE JOY MACASAN
205 BONAGAN, JOYLYN CALUTEN
206 BONONO, MARECIL SAGA
207 BORBON, SHIRLYN TERSOLA
208 BORJA, MARI FE SILVA
209 BORJAL, JESSICA CENETA
210 BORJAL, SYLVIA CEPRIA
211 BOTICARIO, SHAINA ERANDIO
212 BRONDA, CONNIE MAGAN
213 BUATIS, MARY CRIS LEVANTINO
214 BUCARILE, CHARI MAE DAQUIPEL
215 BUDONG, DAISY MAY BEGIS
216 BUENAFE, CAROL JANE EULOGIO
217 BUENAFLOR, ROWENA ANDUYAN
218 BUENAVENTURA, MARIA GLEN BACLEA-AN
219 BUENDIA, MARIA ANGELA ZULUETA
220 BULIAG, REIZEL MAE ANTONIO
221 BURAGA, LADY MARIE TUMALIUAN
222 BURDEOS, GLACE MALINAO
223 BURGOS, MARLON YALONG
224 BUSA, MA KIM MENDOZA
225 BUSTAMANTE, ZYREEN ESTRADA
226 BUSTARGA, RONA JEAN BARANDON
227 CAACBAY, ALVIN JONES ABATAN
228 CABAL, RHODELYN EBRON
229 CABALLERO, JOVIE POTIAN
230 CABALLES, JEAN MADRANGCA
231 CABAY, VANNESSA ATAPADERA
232 CABAÑOG, JEANNE FEROLIN
233 CABBAB, JOMELUZ CORCUERA
234 CABERIO, CRESENCIA ABUDA
235 CABILLAN, ROSEVILLA MANHAO
236 CABOTAJE, RHEA NONAN
237 CABUANG, MARY CHRIS BACNIS
238 CADAG, ELISEA
239 CADANO, VERGIE LAOAGAN
240 CAHILIG, CATHRINA MAE PINILI
241 CAINGUITAN, ROWENA TALUB
242 CALACAT, AIZAH SINGUIT
243 CALIMLIM, KYLA DENNISSE TEOXON
244 CALMA, AVENETH CARDONA
245 CALUYA, DARYL DOMINGO
246 CALZO, RHEBBY MESTIOLA
247 CAMA, JANINE MARIE PEÑERO
248 CAMAD, GIRLY ANDOG
249 CAMPUGAN, MIRALEN BALAGA
250 CANAWAY, ROMIL SAAD
251 CANDIL, ERAIDA ABALA
252 CANILLO, MARICOL URIAN
253 CANO, MARY JOSEPHINE
254 CARANDANG, DANIELLE MARIE JOY DINSAY
255 CARDEÑO, MARA DECATORIA
256 CARDONES, ELNA ORILLA
257 CARPIO, LARA MAE CRISTOBAL
258 CARRETERO, JONAI JEAN RABACAL
259 CASABOL, GLENDA ANGELES
260 CASAL, MELANIE FUENTES
261 CASAUL, MARIANE MAYE MANLAPAZ
262 CASERBA, KATRENE LOZADA
263 CASIPONG, MORDAN SAHITARIOS
264 CASTILLON, MICHELLE ROSE BALUCAN
265 CASTILLONES, MARILOU BUTIL
266 CASTRO, JENALYN CURATO
267 CASTRO, MA JOFELYN ALIGATO
268 CASUGA, BLESSIE GRACE NERI
269 CATIPUNAN, JESSA MAE CABAYAO
270 CAWI, NORHANAH DALI
271 CAÑELAS, ANGELICA ALMOGUERRA
272 CELEDEÑA, MARIA SWANIE FLORIDA
273 CELO, VICTORINA FABIA
274 CENTENO, ROCHELLE RAMIREZ
275 CERVALES, KREZIA MAE SOLOMON
276 CERVANTES, ROGINA AVILA
277 CLAMOHAY, RONALD GOMEZ
278 CLERIGO, MELVIE LIRIO
279 COCJIN, KHARISE MENTES
280 COLE, JOGIE PEPINO
281 COLILI, JENILYN BINSIKAN
282 COLLADO, GLECELLE PARANGUE
283 COLLADOS, GIL MARIE TRAYVILLA
284 COMILANG, LALAINE MATEO
285 CORDON, RICHELLE VARGAS
286 CORFUEN, ANNIE GOROSPE
287 CORONA, PRINCES JADE BINAY
288 CORPUS, JANIZZA BESINA
289 CORPUZ, JACQUILINE ANDRES
290 CORTIÑAS, APRIL JOY ESTERON
291 CRAUZ, GLENDRY JOY PRADEL
292 CRUZ, AVEGAY PASCUA
293 CRUZ, DIANNE LOUISE VILLANUEVA
294 CRUZ, JOANNE CASIN
295 CRUZ, MA CECILIA SALVADOR
296 CRUZ, XERLEN DE JESUS
297 CUBIL, RONALYN BANDOY
298 CUSAY, FLORDELIZA SALPAD
299 CUSTAN, ANGELIE ATILLO
300 DACAO, JAPHET UBAN
301 DACUCOS, GLORIA TADE
302 DADEA, MAE ANGELICA LIM
303 DAGAANG, JULIET ISIO
304 DAGADAS, JAMAICA MARTIN
305 DAGEDEBAN, SITTIE AMERA ABDUL
306 DAGUING, LOVELY TANDUYAN
307 DAGURO, QUEROBIN MERCADO
308 DALANON, ROSEMARIE AGANAN
309 DALINA, PRECIOUS SEGANTO
310 DANGGALAN, BEATRIZ CULTONG
311 DANISH, SUSANA CABANTAC
312 DAQUIOAG, DARWIN BULAN
313 DASTALA, JENALYN MADONG
314 DATU, JANINE ALCANTARA
315 DATUMAAS, SITTIE FAIZA PAYOT
316 DATWIN, IRISH YAGONIA
317 DAVAO, FLORENCE BUAYA
318 DAVID, ALAIZA JOYCE MALIWAT
319 DAVID, KATRINA MACAWILE
320 DAVID, KATRINA TANYA PADUA
321 DAWIGOY, LEONOR BAYUWAN
322 DAYDAY, JENNIFER PANGLIMA
323 DAYLAD, NOLIE
324 DAYSON, EMELYN NUDALO
325 DAYSON, ROSE ANN FERMANES
326 DE ADE, LYRICA MAE GARCIA
327 DE CASTRO, JONI-AN LLOVIDO
328 DE MAYO, JANICE FRANCISCO
329 DE VENANCIO, QUEENLOISE RAVELO
330 DE VERA, MARY ANN PEREZ
331 DECIERDO, CATHERINE SEMINE
332 DEDSAN, JOLINA NILONG
333 DEL SOCORRO, FHILLINE GAIL NACARIO
334 DELA CRUZ, DENVER GUIRIGAY
335 DELA CRUZ, EMELYN RODRIGUEZ
336 DELA CRUZ, JESSICA GABRIEL
337 DELA CRUZ, KEANS LOUISE GODOY
338 DELA PEÑA, ESTELA RECLA
339 DELA TRINIDAD, CINDY HUIT
340 DELGADO, MA SCITADEL FEDERIDO
341 DELICANA, JESSA NIYA
342 DELIMA, HESSEL CALAGO
343 DELLA, CAREREY ANNA MARIE CASTILLO
344 DELORIA, NOVEM FAITH JAVELLANA
345 DELOS REYES, GLADYS LALAP
346 DELOS REYES, LAURA GALLEPOSO
347 DELOSO, NOVELYN ENGALLA
348 DEREZ, ROXANNE PAULA DEL ROSARIO
349 DESUASIDO, LORRAINE ARSENIO
350 DESUMALA, THELMA SAGUID
351 DIANGO, BENJIE RAFIÑAN
352 DIAZ, ARLENE GINEZ
353 DIAZ, GERSIE
354 DIDAAGUN, ROSLAINI BATUA
355 DIESTA, VHERALYN BORRINAGA
356 DIMAGUILA, KATHRINE TORRES
357 DIMALALUAN, ARJANE BARRIOS
358 DINOPOL, LINDEL ARENAS
359 DIOCENA, NIKKI JANE PONSARAN
360 DIOCOLANO, ROWENA INDING
361 DIPANTAR, NAIFAH AMERIL
362 DIZOR, ARMINA ESTANIL
363 DOLOR, PRISCILLA ROS LIMBO
364 DOLOROSA, YUMI ORCA
365 DOMAGCO, JEDAN DOMDOM
366 DOMISIW, SUANIELY BETH CURIOSO
367 DONATO, ROSELYN MAGAS
368 DORMIDO, JOIE AIESHAH MARI
369 DUCLAN, THOMRHODE EBLOGAN
370 DUCUSIN, ROSE ANN MAT-AN
371 DULAY, MARY ANN OREJODOS
372 DUMAGUING, JUNA MAE MARCOS
373 DUMALAON, JINGCKY ABRASALDO
374 DUMON, ROWENA PHYLIS GRACE LUMAUIG
375 DURA, JANNETH MAGALAN
376 DURAN, MARY GRACE OCAMPO
377 DURAY, JUWAHER ANJILUN
378 DUYUGEN, ANALYN PARIS
379 EBRADA, SHIELLA MAE MENDOZA
380 EBRAHIM, JUHANA GUIALIL
381 EDCHAMAG, ROSE WAKIYEN
382 ELARDE, IVIE TAYABAN
383 ELARDO, CHARLENE BAYACA
384 ELEAZAR, VEBERLY MAGDAYAO
385 ELEJORDE, OMAR RODRIGUEZ
386 ELIAS, NICOLE AIN QUINTO
387 ELSHAL, ROSELA BISARO
388 ELUMBA, MANILYN FLORIDA
389 ENCIENZO, GLEYDEN DUAZO
390 ENCOMIENDA, LEILA CLAUDETTE MANLOGON
391 ENDING, ALMIRA MAGTACPAO
392 ENGID, ZEINAH KAMAD
393 ESCALANTE, ALLYSA MAE ESEQUE
394 ESCUBIN, CHINDY CAYANAN
395 ESCUETA, STEPHANIE LOUISE DUEÑAS
396 ESLAWA, CHINNY CORONEL
397 ESMAIL, ARISAH SAMPULNA
398 ESMERALDA, JOANA ESTRADA
399 ESPAÑOLA, MARIA SOLEDAD MANILAY
400 ESTAÑOL, CHARYLE LOPEZ
401 ESTEBAN, JOANNA LYN
402 ESTERAS, FERLY MAE AMELING
403 ESTEVA, ANALYN AJENO
404 ESTILONG, LORRAINE ANNE VALERIO
405 ESTILONG, MARIEL LUMONTAD
406 ESTOQUE, ANGEL FERNANDEZ
407 ESTORNINO, ALFRED SANREX JERESANO
408 ESTORNINO, ANA MARIE JERESANO
409 ESTRELLA, SHERILYN DOMINGO
410 ESTREMOS, SHENNA CLAUDETTE BOLONIA
411 ESTURCO, JOHN ROSS RAMIREZ
412 ESYABEN, AIZA BUGTONG
413 EUGENIO, ELYN JOY SION
414 FABELLA, MA KRISTINA FABAYOS
415 FABRO, WILLORD JANSEN MEJOS
416 FAISAL, NASHRAJENN INDASAN
417 FAIZAL, KHADIJA SANDONG
418 FAJARDO, MAJALIA BON
419 FANTILAGAN, BABELYN MARFE NAPALINGA
420 FEGIDERO, CHEERIE ANN BELARIO
421 FELIPE, LAUREN ACOBA
422 FELIZARTE, ARIANNE CRIS MIRAFLORES
423 FERENAL, MARY JEAN AGAMA
424 FERNANDEZ, GRACE LOPEZ
425 FERNANDEZ, STEPHANIE TOLENTINO
426 FLOREN, HELEN SUNOGAN
427 FLORES, MAIKA LICUDINI
428 FLORIDA, JANICE ADEVA
429 FLORO, AYA AMOR FAUSTO
430 FONDEVILLA, CHRISTINE GAY HULGADO
431 FRANCISCO, ANALOU BACAY
432 FRANCISCO, CAMILLE ANNE AMOLO
433 FRANCISCO, JOHN AUGUST JOSEPH EUGENIO
434 FRANCISCO, THYNNIE CRYZZEL FERNANDEZ
435 FUENTES, JASMINE BIHAG
436 FUERZAS, ESTRELLA LACABE
437 FULGAR, LOVE ME BERDAN
438 FUNA, VALERIE JOY FRANCISCO
439 FURAQUE, CARINA LUCES
440 GABAIS, LIZA MAE CABARGA
441 GABAS, SANDY ANDREA
442 GABAY, EZA SARITA
443 GABOG, MARY JOY DELA CRUZ
444 GABRIEL, JOYCELYN NAMBIO
445 GADO, EDMAR SABALLO
446 GADUT, SHIELA MARIE PATINDO
447 GAJETE, GLADY'S GUARDIARIO
448 GALANGAN, KENNETH NOVIEN BACANA
449 GALAPIN, ALGEN JOY DIOCOLANO
450 GALBAN, CALYPSO JAMELLE IRISH MATUGAS
451 GALE, AMIEL CERIACA PEÑAFLOR
452 GALLANGI, JACQUILYN LONGJAS
453 GALLEGO, MARY GRACE ALDE
454 GALLEGO, STACEY GALVE
455 GALVEZ, MARYJANE CANALES
456 GAMALONG, JOANNE CARIÑO
457 GAMBOA, JOCELYN ALBURADURA
458 GAMEO, GAIL ACYAPAT
459 GANI, AMERAH SALIC
460 GARCIA, CYNTHIA URIARTE
461 GARCIA, JEMELYN CITAL
462 GARCIA, JONALYN CORPUZ
463 GARCIA, LORELIE PURA
464 GARCIA, MARIZ MOLINO
465 GARONG, AVEGAIL RUBI
466 GAVARRA, MARICEL DESTAJO
467 GAY-OD, NEVELYN FELISCUZO
468 GAYON, AXEL RUSS CAÑADA
469 GEDA, AIKO ARANDIA
470 GEDALANGA, ELENA GALLEGO
471 GELACIO, BEVERLY JOY AQUINO
472 GEMOLAGA, MARSHA HERNAEZ
473 GENEBLAZO, EVAJANE BONA
474 GERON, GEROME CALITIS
475 GESTA, PRECIOUS ARIANNE AQUINO
476 GEVERO, ESTERLITA NAPONE
477 GILAGA, JOY ESTALANE
478 GIRADO, NINA RICCI JORING
479 GO, WELLA GRACE ASPIRAS
480 GONORA, ROGELYN TORRES
481 GONZALO, JENNIFER TIPAS
482 GRANDE, JULIE ANN SIENDA
483 GUANTERO, ANJELYN TIJERO
484 GUARIN, GEMMALYN MATUGAS
485 GUASIS, MA LUISA ARMA
486 GUERRERO, SUSIMIE EDILLOR
487 GUIAMALON, NORAISA AKMAD
488 GUIAMAN, ISRAHAINA MASUL
489 GUIAMELIL, SHEENA EGNE
490 GUIDAVIN, MELOUDY LOPENA
491 GUILLERMO, MAY ANN MAGALLONES
492 GUILLERMO, ROSARIO ROSIMO
493 GUISIC, JOAN ONTOG
494 GULAY, RICHARD OLASIMAN
495 GUPID, JULIET AMPOLOQUIO
496 GUZMAN, RIFE JOY ANTILLON
497 H SIRAD, NADJIRAH MACABUAT
498 HABLO, AVA TABARES
499 HADJI SAMIN, SANALIA CANDIA
500 HADJIDATU, ANABAI SARIBO
501 HADJIRI, FATIMA-RANIA OSAMAD
502 HAIBER, INDAH NENA AKMAD
503 HALASAN, SARAH MAY CASTRO
504 HALCON, JAM ZYREN ERLANO
505 HAMOR, LYSELYN BABA
506 HANDUMON, CARLA JANE FUERTES
507 HANDUMON, CHRISTINE JOY COLINCO
508 HASIM, ZAHARA TALILISEN
509 HASTA, LIEZEL BUBAN
510 HERRERA, EIN PALMA
511 HIDALGO, CAMILLE ROSE PAYOPAY
512 HIZON, LOUIELEN DELA CRUZ
513 HORCERA, SHEKINAH NAHID
514 HUERVAS, FRANCIS ESMERALDA
515 HULDONG, JURINA BANTAG
516 HURTADO, EVA MAE COMITA
517 IBIG, HARTINA HASSAN
518 IBRAHIM, EMAN GUIABAR
519 IBSERNAS, ANZELLAINE MAE HISU-AN
520 IDUSORA, MERLYN CIELO
521 IGASAN, MAHATMA TAMPALAN
522 IGNACIO, CHERRYLYN DE GUZMAN
523 IGNACIO, LARINA BORROMEO
524 IGNACIO, NUR-AINA BUENAVENTURA
525 IGNALAN, VERNALYN SABALLE
526 IGOS, MARY GRACE BOLAGAO
527 ILAO, MAECY KRYSTELLE LICAROS
528 IMAM, NAILAH KUSA
529 IMDANI, FATIMA NADILA PAHAR
530 IMDANI, NURJANNA PALLONG
531 INDAC, LODJEN TUMANGAY
532 INFANTADO, CHARLOTE JOVEN
533 INOCENTE, LEA RIVERA
534 IRA, SHERLYN TAYSON
535 IRAHAM, NURSHAIRA HAMPAC
536 JACOB, CYNTHIA CARIÑO
537 JAICTIN, MEDALEIN QUILIOPE
538 JAKOSALEM, JACKILYN VENUS
539 JAMAD, SADIYYA YUSOP
540 JARAE, RANA JIMLANI
541 JARAVILLA, AIKO BARREROS
542 JAUHARI, RADZMINA JAUPAKAL
543 JAULA, KIMBERLY CHAVEZ
544 JIMENEZ, MARK ADRIAN ESTRELLA
545 JUDAR, ROQUEL ACOPRA
546 JUMAHARI, JEANNA MANAJIL
547 JURAO, JEANNIEL GWEN BERJA
548 JUROLAN, ROSA VILLA HAMILI
549 JUSAY, MARICEL CAILING
550 KALI, NORHANA DISA
551 KAMID, SAADA KINTO
552 KANAPIA, BAI SHEJANA AMPILAN
553 KASIM, NUR-IN YUSOP
554 KHALID, MODZNA MANDALI
555 KUBOTA, CARA ALIZZA KUBOTA SOLEDAD
556 KUDARAT, MAYAMIN GALMAK
557 KUHUTAN, NURHAIMA AMSANG
558 KULAY, SAYMA ABDULHAMID
559 LABA, GIUWAIRIA SALIM
560 LABADAN, ANALYN MAGURA
561 LABARRETE, ARNIELYN PARAISO
562 LABUTAP, KRIS MELODY ALMA
563 LACERNA, CARINA MONTERO
564 LACSAMANA, PHOBE CATE RAZON
565 LADJAMALIK, SABRINE ABDURAYA
566 LAGARDE, MELODY LABAO
567 LAGAT, KATHRINE MAE SALAPI
568 LAGRADA, KRISTY ANN CAABAS
569 LAGROSA, KRISHA MARIEL ALEJANDRINO
570 LAGUMBAY, JOWENA VILLABITO
571 LAMEG, SARAH JANE LACMAN
572 LANAO, SUSET CUESTAS
573 LANDERO, JESSIELMAY ABAYON
574 LANDRY, LORINA GARING
575 LAOAGAN, KAREN JANE DOLLIENTE
576 LAPATING, DOREEN JOY
577 LAROSA, MAIZA DAGUNAN
578 LASCANO, SIENA MARIE DE TAZA
579 LAYAN, VANESSA CLAIRE ARTIAGA
580 LAYOLA, CHRISTINE JOY POCSIDIO
581 LAYUGAN, VENUS PRANZA
582 LECAROS, REYMOND PANTE
583 LECUAN, RICCA ANTOP
584 LEGAJE, ROSEBELLE CRISOSTOMO
585 LEGASPI, MONETTE BINAY-AN
586 LELIS, ROSALIE ENESIO
587 LERO, MELVIN ESUREÑA
588 LESTINO, NIMFA CABANTING
589 LIBAS, LAILA KAURING
590 LIGGAYU, KATHLEENE PARRERA
591 LIM, LADY AUDRY OLIVETE
592 LIU, EVALYN URBODA
593 LLANES, JADELYN QUERIDO
594 LLAUSAS, LYNDE MAE LLESES
595 LOBINGCO, DONABELLE DELA GENTE
596 LOLO, IVY MAPA
597 LOMOCSO, ROSE ANN HAEL
598 LONGAKIT, KRISTINE BAYETA
599 LONGARES, MA REJAEN AZUL
600 LONGNO, CONSOLACION MALLARI
601 LOPEZ, GELONA DUMANHOG
602 LOPEZ, RUTH OCHINANG
603 LORDA, MARK REDEN ESPLANA
604 LORENTE, JOGHEM COQUILLA
605 LUAGNA, CRISTINA LIWAN
606 LUCBAN, SAMUELLE II CATLI
607 LUCERO, CAMELA GLORIA
608 LUCERO, CRESIL MAE PINEDA
609 LUCIO, ANGELA
610 LUMANTAY, RICKYLYN MEJORADA
611 LUMBRE, IVY BUENO
612 LUNA, JENNEVIEVE BELLEZA
613 LUSARIA, SARAH MAE MIMAY
614 MABONG, MARGIE SILONG
615 MACADINDANG, THALIA PRUCIA
616 MACALALAG, BERNADETH OSMEÑA
617 MACARILAY, JENNIEFER VALENZUELA
618 MACAWILE, CHERRYLOU LUMABI
619 MACMOD, NAJAH MADAYA
620 MADALI, DONNA ROBEDILLO
621 MADREDIO, JESSICA ORMASIDO
622 MADRIAGA, JESSA ANGELI VILLANUEVA
623 MAGALLANES, RAZEL ANN ESCOTE
624 MAGALLON, AIRAH MAY VILLASAN
625 MAGBANUA, MICHELLE CRISOLO
626 MAGBUAL, RIKKA MAE ALCABAZA
627 MAGHANOY, CANDICE CHARMAINE CAJETA
628 MAGLAQUE, SHIERLYN TAMPAKAN
629 MAGONDACAN, RAISA TAHIR
630 MAHAY, LIZA CAGADAS
631 MAJID, KHISMA SAID
632 MAKILANG, HAZEL MARBA
633 MALAGANTE, DAVE CARL BANSAG
634 MALAMUG, CLARISA VILLACETE
635 MALAUBANG, KHARLA BRUÑIDOR
636 MALINAO, ESTRELLA CARIAS
637 MALIT, RAISSA DESIREE ZUNIGA
638 MALONES, SANTA CUENCA
639 MAMA, HERMILEX BANGKONG
640 MAMINDIALA, MAIMONA ALI
641 MANA, MIA DOMA
642 MANANGAN, MERNALYN BALAG
643 MANANQUIL, RIZZA MAY ZERNA
644 MANANSALA, ANALYN VILLANUEVA
645 MANARIN, IMMANUEL ANDRE ANTIOJO
646 MANDIG, ZINDEE SHIN ANN SAUDALA
647 MANEDSIN, NESRIN ABDILA
648 MANGAYA, LEINIE ANNE FORTO
649 MANGOAO, ASNIA MACARAMPAT
650 MANIBAY, MARY ANN RELOJ
651 MANING, FLORICIL IGHOT
652 MANINGAT, LORELIE FERNANDEZ
653 MANIPIS, RIZA PAKINGAN
654 MANITAS, MAYGIE DUMAGAN
655 MANRIQUE, DYVINE BATUCAN
656 MANSANADE, ALJHIA MAE DISTRAJO
657 MANSURI, LILIBETH BACAY
658 MANTILLA, CHRISTIAN DAVE SALA
659 MANUEL, MELANIE TULABIS
660 MANZANO, MARIA MINAS ALIBANG
661 MAPA, AIVIE OTORDOS
662 MARAON, CLEMENT PALUBIO
663 MARAÑON, KIECY SANCHEZ
664 MARCELINO, JEMILYN REYES
665 MARIANO, BABY JANE PANALIGAN
666 MARIANO, HARADIN OMANYA
667 MAROHOM, AMANA MACADATAR
668 MAROHOM, HILIYA RADIAMODA
669 MAROLLANO, ALDEN JAMES BARAQUIEL
670 MAROLLANO, SETH BARAQUIEL
671 MARQUEZ, DENNIS JAY VILLANUEVA
672 MARQUINO, RETCHEN CABUSBUSAN
673 MARTIN, JUDY ANN MONDRAGON
674 MARTINEZ, JESHEL SAGUCIO
675 MARZO, JONAYDA PASCUAL
676 MASAYAO, MARIELLE JEAN TERO
677 MASUBAY, MARIFE LOBO
678 MATIAS, CRISLYN TIPOCSA
679 MAURE, MARCELYN DILAO
680 MAXIAN, APRIL JADE LLANDA
681 MAXIMO, CARRIZ RAIZA ASUNCION
682 MAXINO, LESTER PARAMI
683 MEDINA, JESSANETH GERNER
684 MENDOZA, JELIN MARIE PADILLA
685 MENESES, ERMALYN MANCIO
686 MENORIAS, JESSICA SAMIANA
687 MENSERA, DAISY JEAN FLORES
688 MERCADO, JOBELLE ALELUYA
689 MERCADO, ROSARIO LOPEZ
690 MERIN, JADE REYNOR INTINO
691 MICABALO, AYEN MAE SUPAPO
692 MICABALO, MARY JOY
693 MIGUEL, REGINE JOY JOSE
694 MILLADO, MICHELLE FIGUEROA
695 MILLAMENA, DOROTHEA
696 MINALANG, SARMINA PANGSAYAN
697 MINANDANG, SAMINA NALO
698 MINIMO, MARY JOY MOJECA
699 MIRONES, MARICRIS REMILLETE
700 MISLUHO, BENJIE BOY ALBO
701 MIÑOZA, JOVESETA CANTILLER
702 MLOK, FATIMA ALEAH ANGAS
703 MOCON, AMOR MIA MEDALLA
704 MOHAMAD, SAHADA KASAN
705 MOHAMMAD, ALIBAI PULALON
706 MOHAMMAD, ELLAIN SHERVIE PARTOSA
707 MOHAMMAD, NAJIPA JAKARIYA
708 MOJICA, IRENE PAITON
709 MONGCUPA, VEKIM TOMAMPOS
710 MONIB, HASNA ESSO
711 MONTEJO, JESSIEL AUTENTICO
712 MONTENEGRO, ROCHELLE MARIE ACEVEDO
713 MONTERO, JENNIFER MANZO
714 MORALA, ANGELICA VIANCA AQUINO
715 MORALES, CHARMIENE TIGMO
716 MORALES, RHEA MARA QUIAPO
717 MOSQUERIOLA, JENNIFER MONTILLA
718 MUDDASIL, JEAN SORRAINE DELOS SANTOS
719 MUHMININ, NORISA HAMJARI
720 MULIT, VILSON JAY BASALAN
721 MUNDING, SHEENALYN DULLAH
722 MUSAD, FATIMAH PERNUSA MOHAMMAD
723 MUTIA, KIMBERLY CORONEL
724 NAAYAO, FLORENCE PERALTA
725 NANALE, PRINCESS DYAN MELITON
726 NATAN, ELNIMEA DINGLAS
727 NATI, MICA IMMACULADA DUALAN
728 NAVARRO, JESSICA RADAM
729 NGUYEN, HONEY CEL GABRILLO
730 NIEPES, QUEENYVIAN ODELL
731 NIKAID, SHARIFA ISMAEL
732 NINIAN, AINA MAE HUESCA
733 NOLASCO, GENE ROSE ABONALLA
734 NUGUIT, MERIAM JATAAS
735 NURBIDRE, SITTI SHAIKA AMILHUSIN
736 OBEJERO, MELOJEAN CABAG
737 OBING, KEIN SHAR MARALINA HASAN
738 OCAMPO, LADYLYN PATIO
739 OCFEMIA, CHLOUIE PEREZ
740 OLIVA, JIEZL PARAS
741 OLSIM, NORIE NEHYEBAN
742 OLUBALANG, ARVIE JANE OMIPLE
743 OMAR, RAINA TAIB
744 OMAR, SHARIMA INDAKA
745 OMEGA, THORS DOUGLAS LALUNA
746 ONSAT, JULIET MILAN
747 OPALLA, JUDY ANN MONTES
748 OPERIO, JULIE GAAS
749 OQUINA, RUSELLE GUINTIBANO
750 ORNEDO, JOHN DEINIEL MORALES
751 OROZCO, MARIAN COLASTE
752 ORPILLA, CATHERINE BUENDIA
753 OSABEL, MELITONA DELOS SANTOS
754 PABELONIO, HANCEL AGBU
755 PACALA, CHERRY MAE AMATIAGA
756 PACIS, JAYSA GALUPO
757 PACUNLA, RICHEL JOY TEOFILO
758 PACYOD, GERALDINE LIMANGAN
759 PADER, LOVELY JOY MORALES
760 PADERNAL, DAISY JANE BRIÑAS
761 PADERNILLA, DAISY JOYCE PORRAS
762 PADEÑO, HANNAH CLARA LINOBO
763 PADOLINA, JOSE PRUDENCIO MALUBAY
764 PAET, JOMELYN LOPEZ
765 PAGAS, MYLENE VELLIAREJO
766 PAGLAS, NORHAMINA USMAN
767 PAGUIGAN, IRENE
768 PAILAN, ZEST LOUISE ESTRELLADO
769 PAJARILLON, JAY-AN ANTARAN
770 PAKINGAN, ROSE ANN DELA CRUZ
771 PALACA, RENEFE LADION
772 PALADAN, SARAH JANE DELA TORRE
773 PALAGAWAD, RAHIMAH ALI
774 PALANGGALAN, ZUBAIDA DALUMANGKOM
775 PALAWAN, CADIDIA BANDARA
776 PALAYON, MARIES IVY LUMBA
777 PALERMO, JENY BORAZON
778 PALMA GIL, DEISY GARCIA
779 PAMATE, PALJESZA MAY PAWAKI
780 PAMILAGAS, CRISTAL MALANA
781 PAMISA, MANNY LYN SALVACION
782 PAMUNAG, LOREN QUELLA MAY TORTOSA
783 PANAGA, JENNIFER ZIPAGAN
784 PANCHO, GENEVIEVE CAJIGAS
785 PANDAPATAN, MALIKAH BARCELONA
786 PANELA, MARIA MERCEDES QUARIO
787 PANIZA, CYNDI PAMA
788 PANUELOS, SHEENA DEBIL
789 PARADERO, CHARLENE SAMONTE
790 PARAO, RICA MIGO
791 PARDILLA, ROWENA OLEDAN
792 PARREÑO, MICHELLE AREVALO
793 PARREÑO, PRECIOUS ROVERO
794 PASCUA, CHRISTINE NOEMI BRUNO
795 PASILAN, JINKY DOMAOAN
796 PASION, CONNIE NAVOR
797 PASTOLERO, LORRAINE BERNABE
798 PASTOR, REYMOND NAPAGAL
799 PATINIO, JAYSON GACOSCOS
800 PEBUJOT, DONNA BLESSY PANCHO
801 PEDAL, THRESHIA MARIE PAÑE
802 PELEGRINO, AGNES ABENDAN
803 PENIDA, CARL JOHN
804 PEREZ, MONICA JACOB
805 PERNITEZ, MELINDA OPIALA
806 PIANO, JESSA CORDEZ
807 PICACHE, DIANNA GETUIZA
808 PILELA, DAISY JOY BELWA
809 PINEDA, ANAREN IMPERIAL
810 PIORNATO, RHEA MONTALES
811 PIOS, LYNN ANGELIQUE GUELOS
812 PITALLANO, PHOEBE ROSE BREQUILLO
813 PLARIZA, EZEL GUIBAO
814 PLATA, JENNIFER OLEGARIO
815 PLATA, RHODELENE SULIMA
816 POBRE, SHERYL MAE EBRAO
817 POCON, MARIVIC DIACOSTA
818 POD-AC, LE-AM BANONGBONG
819 POLINTAN, WELLA MAE ENRIQUEZ
820 POLLOSO, SHIELA MENDOZA
821 PREGILLANA, KIMBERLY DE GUZMAN
822 PUGUON, SHERYL CHUM-AN
823 PULALON, NURUN-NIHAR KANGAL
824 PUNONG-BAYAN, KRIS BAUTISTA
825 PURISIMA, JOLLYMIE EUGENIO
826 PUZON, JOLINA MAGNO
827 QUIDAS, SOPIA GUIAMPACA
828 QUIDING, MAYDEL PEDRAGOSA
829 QUINTANILLA, JOHN MARK GOMEZ
830 QUINTANO, LORIE GYLE IBAÑEZ
831 QURESHI, SAHARA MOHAMADALI
832 RACCA, PAMELA AUDREY CLARINA
833 RADJI, ALWISA SAJI
834 RAFAEL, BRIDGETTE BANTAYAN
835 RAFOLS, HAPPEE BARILLO
836 RAFOSALA, JOANNA ROCHELLE PELOS
837 RAGMAT, JONALYN DOLLISON
838 RAMELB, MERLINA JOY CALUMAG
839 RAMOS, JEFFREY LIMBOY
840 RANAN, RIVILYNE NARVAEZ
841 RANCES, DOMINIQUE YABOUR
842 RATIO, SARAH HOPE
843 RATONIL, ANGELY PANOY
844 RAYMUNDO, JONNABEL GUTIERREZ
845 RAZO, JEREMIE JANE EMPERADO
846 RAZO, JHONA SEVILLEJO
847 REBUCAS, LENDON
848 RED, KASANDRA DAWAL
849 REGACHO, STEPHANIE GRACE GARNICA
850 REGALA, JOYCE BLESS CAPISPISAN
851 REGOSANTE, CHRISTINE MENOR
852 RELATO, NICKO VALENCIA
853 RENDOQUE, ANTONETTE BAJADE
854 REPROTO, JOHN PAUL FOROFIL
855 RETUERTO, FRECY GENTAPA
856 REVIL, ROSEMARIE ABALE
857 REYES, JOHANNA ARREOLA
858 REYES, JOYCELYN PARAZO
859 REYES, JUDITH SAMANIEGO
860 REYES, JULIE ANN PASTOR
861 REYES, MA MELANIE NAVARRETE
862 REYES, MARIA CECILIA DELGADO
863 RICANOR, DIANARA LUTIAN
864 RIVERA, JONALYN TARROZA
865 RIVERO, NORMA OCAMPO
866 ROBAS, KELVIN APORILLO
867 ROBIDILLO, EMELITA MALATE
868 RODRIGUEZ, BRYAN NAVARRO
869 RODRIGUEZ, EUNICE CONCIL
870 ROJAS, JOEFRENLYN VIDAL
871 ROLAGO, ANA MARIE MAY VASQUEZ
872 ROMAN, LIEZETTE JOY MATEOS
873 ROMERO, JONA CAPUYAN
874 RONDAL, HAZENETH ZAMORA
875 ROSALES, MARIEL BAGSIK
876 ROSALES, ROSSANA
877 ROSARIO, ADAH OMPOC
878 ROSTIGUE, JOSUE PANED
879 RUBILLOS, IRISH PIOQUINTO
880 RULIDA, ELSA MANGUBAT
881 SAAVEDRA, ESTEFANY MORAL
882 SABALLA, SONIA MELO
883 SABBAN, NURISA JAINUDDIN
884 SACEDOR, DALILAH PANERIO
885 SACMAN, DONNA MORONDOZ
886 SAGAMANG, STEPHANIE PATAL
887 SAGSAGAT, CHRISTY CALIBUSO
888 SAHI, NAJIA SAYYARI
889 SAHIBUL, NUR-AISA JAILANI
890 SAHISA, ABSER AMAMIL
891 SAIDUL, FARHAN LIGA
892 SAING, NUR-AIMA BUTUGAN
893 SALAMANCA, MARNIE TABALE
894 SALARDA, LEANNE KATRINA
895 SALAZAR, GLADYS REYES
896 SALI, NURMISNY NAKIBSINAH
897 SALIMBAGAT, NATHANIEL CABATU-AN
898 SALUDIN, NADIA AMER
899 SALUDO, SUE JANE BANDALOG
900 SALUTAN, MARIA FE ALEGUIN
901 SALVADO, MARIE JAZZIELLE ESPIRITU
902 SALVIO, CHRISTINE JOY ALEJO
903 SAMO, RESTY
904 SAMO, RYZELL
905 SAMONTE, GLADYS GARCIA
906 SANCHEZ, ANNE TRIXIA MAE BAQUIRIN
907 SANCHEZ, MA DAISY JEAN GALENDEZ
908 SANCHEZ, MELBA ARANDA
909 SANDIGAN, JANETH MUHAMAD
910 SANGALANG, ANNBELL JAWAY
911 SANGCO, JENNIFER APOLINARIO
912 SANGKI, JEHAN TUKAS
913 SANGKULA, SITTIRIDONG MUKAB
914 SANGKUPAN, BAIRIDA GUMUNSANG
915 SANSAWI, BAINIA HABIBON
916 SANTELLA, LIZETH TALIBUGEN
917 SANTILLAN, JEIGH OSTOS
918 SANTOS, ELDA WHITE
919 SANTOS, MANELYN TUIBEO
920 SARAJI, MARJILYN JUMADIL
921 SARDENG, GENEVA PANIS
922 SARGADO, MARIA CLEO BOGACKI
923 SARIP, NORJANA NAKAN
924 SARMIENTO, MELLY CARULLO
925 SARMIENTO, MICAH GRACE EVASCO
926 SAUPI, SHEIRAH BALLAHO
927 SAWIT, MARLENE RELON
928 SEDANO, JOHNRIE BAHINTING
929 SEDIGO, ALEXANDRIA TEVES
930 SEMILLA, MICHELLE SOSA
931 SENETA, ANA MARIE GARIANDO
932 SEPARA, KCLLYN JOY OLIVER
933 SERNA, JYPSIE DE CASTRO
934 SERRANO, MARIANE KEZIA ESCANDOR
935 SERRANO, MICHELLE KAYE LAURIO
936 SIBAYAN, ANNA MARGARITA ADJAWIE
937 SIDDICK, NIDA MAWALI
938 SILVERIO, LEA MAE ORCA
939 SILVIO, JOSSIE PAGATPAT
940 SIMILLA, JARMIE MEDRANO
941 SINGAYEN, NANETH TENORIO
942 SIODENA, GENEVIE BALASOTO
943 SIYANG, DONNA CLAIRE COLOBONG
944 SOLES, JEDEDIAH GARGAR
945 SOLIS, CREAZIEL PAJARTIN
946 SONGCUAN, CRISTONUARY AQUINO
947 SONICO, DONNA MAE BALINAN
948 SORIA, FRANCISCA ABULE
949 STA MARIA, ELAINE CORPUZ
950 SUAREZ, HAZEL
951 SUAREZ, ROSELLE PAÑA
952 SUAZO, SHIELA MAE
953 SUBRADO, NORABEC SIMUGAN
954 SUCABIT, SUNSHINE DOLINAS
955 SUENAN, SHIELA MAE AQUINO
956 SUGUITAN, LOVELY KATE ADZUARA
957 SUICO, DYEZEBEL PANUGA
958 SULAIMAN, NORCAYA MACALABA
959 SULLANO, JULIET URSABIA
960 SUMOBAY, ANGEL OYANIB
961 SUNGA, ARA MAE NAVARRO
962 SURBANO, LEONEI YUMOL
963 TABOG, CHARITY BALONG
964 TABONGBONG, MARY JOY VALENCIA
965 TABUNAWAY, GIUMELLA ZAINON
966 TACDERAN, MELANIE BALAAN
967 TACYO, ALMEL PAYANGDO
968 TAGALOGON, MARJORIE OMAS-AS
969 TAGELO, VANNICA ARCEBAL
970 TAGORA, NOELYN MAY PEROS
971 TAGOTONGAN, FELICITAS IDULSA
972 TAGUIGAYA, NAILA PAGILIDAN
973 TAGULALAP, LEAH TACAISAN
974 TAJOLOSA, SHIELA PENDOY
975 TALIAN, LIEZL JOY GAGUAN
976 TALIB, SARAJANE DIPATUAN
977 TALIDONG, RUSSEL JOHN PANGANIBAN
978 TAMAYAO, JOAN TABAO
979 TAMON, MARITES BALBIN
980 TAMONDONG, NOEMILYN ACIDO
981 TAN, JOHN LIAT II BARBA
982 TANCHOCO, DENIELYN OCAMPO
983 TANDIH, AMEERA ARRAJI
984 TANIEGRA, MARY JANE SADIA
985 TAPAHING, MERILYN JAAFAR
986 TAPANAN, GRACE FRANCISCO
987 TARATINGAN, MAHID JAMAEL
988 TARAY, JEAN CORTEZ
989 TASIS, JANNAH MAE LORENZO
990 TATEL, KRISTINE OLINO
991 TATON, TWINKLE GRACE CRESENCIO
992 TATOY, PAUL CARLO LAREDA
993 TAUTE, BAISANOR LUMABA
994 TAYA, RAODA PAIDOMAMA
995 TECSON, JANINE KRISTIN BASALO
996 TEJANO, ANA MARIE MAHILUM
997 THOMAS, NADEL SULIT
998 TICALA, CREZA MAR GRANCIA
999 TICON, THERESA LAGAD
1000 TINAY, MARIELLA ASUFARDO
1001 TIU, CHRISTINE ANGELINE PAGARIGAN
1002 TIU, JEUNESSE JANE NAIDAS
1003 TOCMOHAN, ROSEMARIE TABIQUE
1004 TOKONG, HAINE JANE ROGADOR
1005 TOLENTINO, CHARRISE SALAZAR
1006 TOLENTINO, ERICK STA MARIA
1007 TOPACIO, TRIXIAM DELA CRUZ
1008 TOSCANO, GERALDINE CARLA LINSAO
1009 TOVERA, VINA CLAIRE BUGTONG
1010 TRINIDAD, ROGELEN GREGORIO
1011 TUDON, SALIMA ABDULGANI
1012 TUMACDER, GRACE ANN CARPIO
1013 TUMALIUAN, JOVERENE MARCOS
1014 TUMBAGA, ADORINA LUCAS
1015 TUNGKAY, SHAHINA GAYAK
1016 TURBA, QUEENEE LAVALLE
1017 TUSCANO, BILLY JEAN GAYYED
1018 UBALDO, IRIS JEANETTE MAMAOAG
1019 UDDIN, NURIA KASIM
1020 UMUQUIT, MARY ROSE OBANDO
1021 UNDANGAN, JONIPAE JULIAN
1022 USMAN, KEENAH ALYSSA PANDA
1023 USMAN, SAHADA TAUP
1024 USOP, MARIAM AKMAD
1025 USOP, ZABRINAH JEAN LIM
1026 VALDEZ, EDSA CACAYAN
1027 VALENCIA, MARICRIS PANGALAY
1028 VALENZONA, JULIE BABARAN
1029 VALENZUELA, LIEZEL ESTRELLA
1030 VALER, TWEETY ESPAÑA
1031 VALLINTOS, JANE IGANA
1032 VECILLA, MARY AUSTINE MADROÑO
1033 VECINO, LORRAINE BUCOY
1034 VELASCO, KEZY ERAÑO
1035 VELASQUEZ, REINA MAE OPENA
1036 VENIEGAS, SUNSHINE GUILLERMO
1037 VENTURA, AMIETY NIEVA
1038 VERAZON, RHODELYN VILLACILLO
1039 VERGARA, MERCH IAN
1040 VERSO, CARMELA FABELLA
1041 VICENTE, CRISTINE JOY PAGSANJAN
1042 VICENTE, EMMA LATAWAN
1043 VICENTE, JOVAN GARCIA
1044 VICENTE, MANILYN AMBAYAN
1045 VIERNES, JANET URSAL
1046 VIGO, JENELYN WAYCO
1047 VILLA, MA TERESA ABARIENTOS
1048 VILLACAMPA, ROSELYN BULANDRES
1049 VILLANUEVA, MARLIE MACALALAG
1050 VILLANUEVA, MARY JOY INOCENCIO
1051 VILLARAM, RICA SIENNA TUGADE
1052 VISITACION, AIZA ROSARIO
1053 VIVA, EMMAYA
1054 WACAN, KATHLENE BITONGAN
1055 WACKISAN, MIKEE AMILLING
1056 WALOHAN, KAREEN PAGOBO
1057 WARAS, TARHATA KAWLI
1058 YACOB, SARHATA SABUDDIN
1059 YAG-AO, DIGA KAY PARONG
1060 YASER, AJIJA ALAMA
1061 YATCO, LEONY BACSAL
1062 YEPEZ, DIOMEDES JR BALDO
1063 YLARDE, ERLYN RABAGO
1064 YNION, JEANNA CLAIRE JANOLINO
1065 ZAGADO, RUSTOM LIRAY
1066 ZAMORA, JOYLIZA
1067 ZARCILLA, KRISTLE JOYCE LOFRANCO
1068 ZULUETA, MYLENE ALDOVINO
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