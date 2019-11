MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,068 out of 2,219 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this November 2019.

Roll of Successful Examinees in the Midwife Licensure Examination

Held on November 2 & 3, 2019; Released on November 6, 2019

1 ABAD, REINA CERDEÑA

2 ABAD, ROSALIE CASTILLO

3 ABARQUEZ, MELODY PAGAPONG

4 ABAT, CATHERINE CALACALA

5 ABAYATO, JONAH MAE ROMERO

6 ABDULHAMID, ADAWIYA DOMAGAY

7 ABDULRADZAK, ALYZA ALANAH

8 ABDULRADZID, NORHODA MALA

9 ABELLANOSA, MARICAR BONTIA

10 ABELLO, RHEA DANICA CASTRO

11 ABELLON, VERONICA GALON

12 ABINA, LORENZ JOY CAHINDO

13 ABIRIN, NASRA ISNAIN

14 ABLAS, BERLY JUNE ABAJERO

15 ABOG, JELEN ROSE HERNANDEZ

16 ABOROT, REBECA MACOLA

17 ABRANILLA, AUBREY MAE PARAGUAS

18 ABUBAKAR, NOR-AINA EBRAHIM

19 ACAIN, MERY JOY ABANIEL

20 ACIERTO, ERWIN ACOBA

21 ACOSTA, NESLIE SOTELO

22 ACURANTES, ROMALYN ALFARO

23 ADDURU, MARIDEL PAGUIGAN

24 ADIS, VENGELYN BUTOR

25 ADRIAS, CHRISTELLE JOYCE SUBOSA

26 AGAMAO, GENEVEVE HIDALGO

27 AGAO, ALTINA ABBIER MAMALO

28 AGBAYANI, JELARDIN GABUTAN

29 AGBAYANI, KRISTHEL GUDA

30 AGREGADO, CHRISTINE LICO

31 AGUAJE, PERLITA SOLANON

32 AGUEDAN, RIA DEANNE SABALBERINO

33 AGUILAR, APRIL AIRA AGUZAR

34 AGUILAR, AYNIE MELCHOR

35 AGUILAR, PACITA BARDIÑAS

36 AGUINALDO, MARIA JESUSA BAUL

37 AGUIRRE, LADY SHEHEIN KADSALO

38 AGUNOY, JENNIFER SADANG

39 AKIL, GRACE TIAGO

40 AKIM, MARIA KATRINA ZARAGOZA

41 AKMAD, AMIDA DIMASANGKA

42 ALAMEDA, ELIZABETH PUZON

43 ALAMI, RAIZA AMIL

44 ALAPIT, JINGKY LOPEZ

45 ALARCON, WILMA ARMEA

46 ALAVATA, CRISSA MAY DUMALI

47 ALAVE, CHERRIE ROSE REGINIO

48 ALBACITE, ROCHIEMAE BATICUANG

49 ALBANI, SHAIRA CARIAGA

50 ALBEZA, HELEN JOY BACORO

51 ALBURO, ENA CALAYLAY

52 ALCALA, JANICE MANAIT

53 ALCANTARA, ANGELICA VALDEZ

54 ALCANTARA, CHESKA LOUISSE RONQUILLO

55 ALCOMENDRAS, GREGIE RENDO-AN

56 ALCOS, ROMEL TAG-AT

57 ALDANA, GEESEL ELEAZAR

58 ALERTA, AIZA CANDOLE

59 ALI, NORHAINA SALIK

60 ALI, PHILIP JOHN ANGGALAS

61 ALI, RAMLA SALENDAB

62 ALID, SARAH HASSAN

63 ALIGADA, ALYSSA-MARIZ SATSATIN

64 ALIGADA, ESTELA MIA SATSATIN

65 ALIH, AIKA UHAD

66 ALIM, ANA COTONG

67 ALISON, KAYE SYBEL KAAMIÑO

68 ALMIRANTE, MICHELLE ANN OJERIO

69 ALMONTE, KRYSTAL LUEDKE

70 ALQUIZAR, DAISY MAE SAURA

71 ALUNDAY, ELIZABETH AMANGAN

72 ALVAREZ, MARY GRACE DAITOL

73 AMANDER, ALHAM SANGKA

74 AMARO, JAY-JOSEL SAMBRANO

75 AMBALUNG, ALHIDA PEREZ

76 AMOGUIS, ROSEMARIEL ALABA

77 AMOY, CARYL BLANCA CALAMBA

78 AMPATUAN, ZEHAN AMPATUAN

79 AMPER, RUBIELYN TANGAG

80 AMPLER, ERA MAY PRIETO

81 AMPO, JASON RAY CAGO

82 ANAPI, REANA JANE GASPAYAD

83 ANASTACIO, NATHASJA ELLIANA ALONZO

84 ANCHETA, JELLY DELA CRUZ

85 ANCHETA, MARIFE ABALOS

86 ANDALLAZA, SHYNA ME TAGHAP

87 ANGADOL, LOVELY DUMLAO

88 ANGOS, JOBEL ESTEBAN

89 ANSAR, SANDRA MONETTE DUMPIT

90 ANSARI, ROHAIDA ALI

91 ANTIGUA, RODA MAE MAAGAD

92 ANTOY, SAMRAH AMERIL

93 ANURAN, CLARENCE MORILLO

94 ANZA, JONNA MAE ORENCIA

95 APLOMINA, CHERYL PACARDO

96 AQUINO, JEZZELYN ALZATE

97 AQUINO, MAILEEN SISTOZA

98 AQUINO, MONALIZA TELLO

99 AQUINO, SHEEN LATOGA

100 AQUISIO, JURGETH PAGADUAN

101 ARABI, NURUNIHAR MALDIZA

102 ARCENAL, RIMA SANTILLAN

103 ARCHIDE, JESSERIEL MAMENTA

104 ARCIOSA, LLOYD ARCALA

105 ARELLANO, CHERRY BALLESTEROS

106 ARGARIN, APRILYN ZUÑIGA

107 ARIOLA, JOSEPH RYAN BUSA

108 ARISGADO, RICA TEJANO

109 ARLAN, ALMA ESCOBAL

110 ARMENTA, ROSALIE VILLAR

111 AROCHA, JESSA MAE MALGAPO

112 ASAGRA, GINA TOLONGHARI

113 ASBOC, ANVIE CLINE AWOY

114 ASENJO, CHARLYN MAE NARCISO

115 ASI, RAIZA BALAM

116 ASISTIDO, NANCY FERNANDEZ

117 ASUNCION, JULIUS REPOTULA

118 ATIENZA, KATHERENE JOYCE CAISIP

119 ATON, JOAN GUADALQUIVER

120 ATTANG, HAZEL GAANO

121 AUDITOR, BRENJEMIE UNDALOC

122 AVISADO, MARICAR BOBIER

123 AWINGAN, BETCHAIDA LUIS

124 AYAO, SAIMA SAGA

125 AYCO, CRISTELLE STIFFI RECAMADAS

126 AZUCENA, ROMER DAQUILA

127 AÑANO, JAYZEL ANNE GALVAN

128 BA-AWA, ELSA DALWIGIS

129 BAAWA, KAYCEE WAYAAG

130 BABICA, CYRA MALUNES

131 BACANI, MARK ANTHONY VELASQUEZ

132 BACDANGAN, JENIE AGYAPAS

133 BACHICHA, BEVERLY CUNA

134 BACOR, CHARLIE RICALDO

135 BACRANG, MIA SISON

136 BACULIO, MARC LOUPHEL CASAS

137 BACUNGAN, MICHELLE CORPUZ

138 BACUYONG, GRACELYN GABIA

139 BAGAMASBAD, ALELIE NELMIDA

140 BAGONGGONG, AISA MAY SALAZAR

141 BAGOTSAY, SHIELA DEMETRIAL

142 BAGUAN, FLORENCE GAY CABAY

143 BAIDO, RHEA DIAZ

144 BALAAN, MAY-ANN KATE DULNUAN

145 BALANAY, MARY JUVICK MERCY MAGSAYO

146 BALANQUIT, RUTH ACEBRON

147 BALBON, ELIZABETH BALDADO

148 BALENARIO, ROSE JEAN DORIMON

149 BALIGOD, KARYNA CARLA VENTURA

150 BALINGIT, ANNA HARIET TALISIC

151 BALLESTEROS, EVELYN CALLA

152 BALLEZA, GINALYN AMIDA

153 BALONQUIT, KENEZA MONDANO

154 BALSAMO, CHARLYN AGUILAR

155 BALUYOT, HANNAH MANALO

156 BAMUHID, HAIBA ALLAO

157 BANDAHALA, MHENRADA KULAYAN

158 BANDIN, JANEL ANNE ALAGAO

159 BANDOJO, JOLYN LORICA

160 BANGLAY, HASNIYA SOLOMON

161 BARAGUIR, EDLIBAI AMBAG

162 BARAOCOR, NAFISAH DISOMANGCOP

163 BARCOMA, LAILA BONETE

164 BARDON, DOLLY MANDRIZA

165 BARO, REPEMARK SU

166 BARRAMEDA, GLADYS VILLAFLOR

167 BARTOLATA, JEZEL LABRADOR

168 BARUC, CHARITY MAE ONG

169 BARUNDAY, JE-AN QUISAGAN

170 BASA, SARIAM DAIS

171 BASALAN, EVELYN PANOTSOL

172 BASCAO, PATRICIA MAE PAMITTAN

173 BASILIO, JENSEN CERAS

174 BASINO, GUIARIA KUSA

175 BASTIDA, JHENIL DALUGDOG

176 BATANGOSO, RIZALYN VALENZUELA

177 BATOCTOY, MARY JESSICA DUGAY

178 BATOCTOY, MARY JOANA DUGAY

179 BATTIKIN, JOYCE DUCLAN

180 BATUGNA, AIZA BANITON

181 BAUTISTA, AIREEN TIOZON

182 BAUTISTA, MARICEL FERNANDEZ

183 BAUTISTA, MARY ROSE BOYLES

184 BAUZON, MARIVIC MANALO

185 BAWANTA, ANGELITO LIMBAWAN

186 BAYLON, CHERRY LYN PALOGAN

187 BELARMINO, PRINCESS FUENTES

188 BELO, PAULINE JOY MENDOZA

189 BELOLO, CHRISTINE MAE ARAÑA

190 BEQUISO, REYNA MORA YERRO

191 BERMILLO, MARJORIE ZABALDICA

192 BERMUDEZ, LOUISE CLAIRE BOLIMA

193 BERNABE, SARAH VALENCIA

194 BERSALES, RICAH DIALIZ GARCIA

195 BIENES, JENEVIE ROJO

196 BINASING, RICA MAMINTAL

197 BINAY-AN, SEVERA PARAN

198 BINAYAO, MARY APPLE SULDA

199 BISON, CATHERINE GONZAGA

200 BLANZA, JOYLENE LABRADOR

201 BOBILA, BENALYN BACAL

202 BOLANIO, DUNKA LOUISE CRUZ

203 BOLAÑOS, CATHERINE LOUISE FRANCO

204 BOLTIADOR, CLAIRE JOY MACASAN

205 BONAGAN, JOYLYN CALUTEN

206 BONONO, MARECIL SAGA

207 BORBON, SHIRLYN TERSOLA

208 BORJA, MARI FE SILVA

209 BORJAL, JESSICA CENETA

210 BORJAL, SYLVIA CEPRIA

211 BOTICARIO, SHAINA ERANDIO

212 BRONDA, CONNIE MAGAN

213 BUATIS, MARY CRIS LEVANTINO

214 BUCARILE, CHARI MAE DAQUIPEL

215 BUDONG, DAISY MAY BEGIS

216 BUENAFE, CAROL JANE EULOGIO

217 BUENAFLOR, ROWENA ANDUYAN

218 BUENAVENTURA, MARIA GLEN BACLEA-AN

219 BUENDIA, MARIA ANGELA ZULUETA

220 BULIAG, REIZEL MAE ANTONIO

221 BURAGA, LADY MARIE TUMALIUAN

222 BURDEOS, GLACE MALINAO

223 BURGOS, MARLON YALONG

224 BUSA, MA KIM MENDOZA

225 BUSTAMANTE, ZYREEN ESTRADA

226 BUSTARGA, RONA JEAN BARANDON

227 CAACBAY, ALVIN JONES ABATAN

228 CABAL, RHODELYN EBRON

229 CABALLERO, JOVIE POTIAN

230 CABALLES, JEAN MADRANGCA

231 CABAY, VANNESSA ATAPADERA

232 CABAÑOG, JEANNE FEROLIN

233 CABBAB, JOMELUZ CORCUERA

234 CABERIO, CRESENCIA ABUDA

235 CABILLAN, ROSEVILLA MANHAO

236 CABOTAJE, RHEA NONAN

237 CABUANG, MARY CHRIS BACNIS

238 CADAG, ELISEA

239 CADANO, VERGIE LAOAGAN

240 CAHILIG, CATHRINA MAE PINILI

241 CAINGUITAN, ROWENA TALUB

242 CALACAT, AIZAH SINGUIT

243 CALIMLIM, KYLA DENNISSE TEOXON

244 CALMA, AVENETH CARDONA

245 CALUYA, DARYL DOMINGO

246 CALZO, RHEBBY MESTIOLA

247 CAMA, JANINE MARIE PEÑERO

248 CAMAD, GIRLY ANDOG

249 CAMPUGAN, MIRALEN BALAGA

250 CANAWAY, ROMIL SAAD

251 CANDIL, ERAIDA ABALA

252 CANILLO, MARICOL URIAN

253 CANO, MARY JOSEPHINE

254 CARANDANG, DANIELLE MARIE JOY DINSAY

255 CARDEÑO, MARA DECATORIA

256 CARDONES, ELNA ORILLA

257 CARPIO, LARA MAE CRISTOBAL

258 CARRETERO, JONAI JEAN RABACAL

259 CASABOL, GLENDA ANGELES

260 CASAL, MELANIE FUENTES

261 CASAUL, MARIANE MAYE MANLAPAZ

262 CASERBA, KATRENE LOZADA

263 CASIPONG, MORDAN SAHITARIOS

264 CASTILLON, MICHELLE ROSE BALUCAN

265 CASTILLONES, MARILOU BUTIL

266 CASTRO, JENALYN CURATO

267 CASTRO, MA JOFELYN ALIGATO

268 CASUGA, BLESSIE GRACE NERI

269 CATIPUNAN, JESSA MAE CABAYAO

270 CAWI, NORHANAH DALI

271 CAÑELAS, ANGELICA ALMOGUERRA

272 CELEDEÑA, MARIA SWANIE FLORIDA

273 CELO, VICTORINA FABIA

274 CENTENO, ROCHELLE RAMIREZ

275 CERVALES, KREZIA MAE SOLOMON

276 CERVANTES, ROGINA AVILA

277 CLAMOHAY, RONALD GOMEZ

278 CLERIGO, MELVIE LIRIO

279 COCJIN, KHARISE MENTES

280 COLE, JOGIE PEPINO

281 COLILI, JENILYN BINSIKAN

282 COLLADO, GLECELLE PARANGUE

283 COLLADOS, GIL MARIE TRAYVILLA

284 COMILANG, LALAINE MATEO

285 CORDON, RICHELLE VARGAS

286 CORFUEN, ANNIE GOROSPE

287 CORONA, PRINCES JADE BINAY

288 CORPUS, JANIZZA BESINA

289 CORPUZ, JACQUILINE ANDRES

290 CORTIÑAS, APRIL JOY ESTERON

291 CRAUZ, GLENDRY JOY PRADEL

292 CRUZ, AVEGAY PASCUA

293 CRUZ, DIANNE LOUISE VILLANUEVA

294 CRUZ, JOANNE CASIN

295 CRUZ, MA CECILIA SALVADOR

296 CRUZ, XERLEN DE JESUS

297 CUBIL, RONALYN BANDOY

298 CUSAY, FLORDELIZA SALPAD

299 CUSTAN, ANGELIE ATILLO

300 DACAO, JAPHET UBAN

301 DACUCOS, GLORIA TADE

302 DADEA, MAE ANGELICA LIM

303 DAGAANG, JULIET ISIO

304 DAGADAS, JAMAICA MARTIN

305 DAGEDEBAN, SITTIE AMERA ABDUL

306 DAGUING, LOVELY TANDUYAN

307 DAGURO, QUEROBIN MERCADO

308 DALANON, ROSEMARIE AGANAN

309 DALINA, PRECIOUS SEGANTO

310 DANGGALAN, BEATRIZ CULTONG

311 DANISH, SUSANA CABANTAC

312 DAQUIOAG, DARWIN BULAN

313 DASTALA, JENALYN MADONG

314 DATU, JANINE ALCANTARA

315 DATUMAAS, SITTIE FAIZA PAYOT

316 DATWIN, IRISH YAGONIA

317 DAVAO, FLORENCE BUAYA

318 DAVID, ALAIZA JOYCE MALIWAT

319 DAVID, KATRINA MACAWILE

320 DAVID, KATRINA TANYA PADUA

321 DAWIGOY, LEONOR BAYUWAN

322 DAYDAY, JENNIFER PANGLIMA

323 DAYLAD, NOLIE

324 DAYSON, EMELYN NUDALO

325 DAYSON, ROSE ANN FERMANES

326 DE ADE, LYRICA MAE GARCIA

327 DE CASTRO, JONI-AN LLOVIDO

328 DE MAYO, JANICE FRANCISCO

329 DE VENANCIO, QUEENLOISE RAVELO

330 DE VERA, MARY ANN PEREZ

331 DECIERDO, CATHERINE SEMINE

332 DEDSAN, JOLINA NILONG

333 DEL SOCORRO, FHILLINE GAIL NACARIO

334 DELA CRUZ, DENVER GUIRIGAY

335 DELA CRUZ, EMELYN RODRIGUEZ

336 DELA CRUZ, JESSICA GABRIEL

337 DELA CRUZ, KEANS LOUISE GODOY

338 DELA PEÑA, ESTELA RECLA

339 DELA TRINIDAD, CINDY HUIT

340 DELGADO, MA SCITADEL FEDERIDO

341 DELICANA, JESSA NIYA

342 DELIMA, HESSEL CALAGO

343 DELLA, CAREREY ANNA MARIE CASTILLO

344 DELORIA, NOVEM FAITH JAVELLANA

345 DELOS REYES, GLADYS LALAP

346 DELOS REYES, LAURA GALLEPOSO

347 DELOSO, NOVELYN ENGALLA

348 DEREZ, ROXANNE PAULA DEL ROSARIO

349 DESUASIDO, LORRAINE ARSENIO

350 DESUMALA, THELMA SAGUID

351 DIANGO, BENJIE RAFIÑAN

352 DIAZ, ARLENE GINEZ

353 DIAZ, GERSIE

354 DIDAAGUN, ROSLAINI BATUA

355 DIESTA, VHERALYN BORRINAGA

356 DIMAGUILA, KATHRINE TORRES

357 DIMALALUAN, ARJANE BARRIOS

358 DINOPOL, LINDEL ARENAS

359 DIOCENA, NIKKI JANE PONSARAN

360 DIOCOLANO, ROWENA INDING

361 DIPANTAR, NAIFAH AMERIL

362 DIZOR, ARMINA ESTANIL

363 DOLOR, PRISCILLA ROS LIMBO

364 DOLOROSA, YUMI ORCA

365 DOMAGCO, JEDAN DOMDOM

366 DOMISIW, SUANIELY BETH CURIOSO

367 DONATO, ROSELYN MAGAS

368 DORMIDO, JOIE AIESHAH MARI

369 DUCLAN, THOMRHODE EBLOGAN

370 DUCUSIN, ROSE ANN MAT-AN

371 DULAY, MARY ANN OREJODOS

372 DUMAGUING, JUNA MAE MARCOS

373 DUMALAON, JINGCKY ABRASALDO

374 DUMON, ROWENA PHYLIS GRACE LUMAUIG

375 DURA, JANNETH MAGALAN

376 DURAN, MARY GRACE OCAMPO

377 DURAY, JUWAHER ANJILUN

378 DUYUGEN, ANALYN PARIS

379 EBRADA, SHIELLA MAE MENDOZA

380 EBRAHIM, JUHANA GUIALIL

381 EDCHAMAG, ROSE WAKIYEN

382 ELARDE, IVIE TAYABAN

383 ELARDO, CHARLENE BAYACA

384 ELEAZAR, VEBERLY MAGDAYAO

385 ELEJORDE, OMAR RODRIGUEZ

386 ELIAS, NICOLE AIN QUINTO

387 ELSHAL, ROSELA BISARO

388 ELUMBA, MANILYN FLORIDA

389 ENCIENZO, GLEYDEN DUAZO

390 ENCOMIENDA, LEILA CLAUDETTE MANLOGON

391 ENDING, ALMIRA MAGTACPAO

392 ENGID, ZEINAH KAMAD

393 ESCALANTE, ALLYSA MAE ESEQUE

394 ESCUBIN, CHINDY CAYANAN

395 ESCUETA, STEPHANIE LOUISE DUEÑAS

396 ESLAWA, CHINNY CORONEL

397 ESMAIL, ARISAH SAMPULNA

398 ESMERALDA, JOANA ESTRADA

399 ESPAÑOLA, MARIA SOLEDAD MANILAY

400 ESTAÑOL, CHARYLE LOPEZ

401 ESTEBAN, JOANNA LYN

402 ESTERAS, FERLY MAE AMELING

403 ESTEVA, ANALYN AJENO

404 ESTILONG, LORRAINE ANNE VALERIO

405 ESTILONG, MARIEL LUMONTAD

406 ESTOQUE, ANGEL FERNANDEZ

407 ESTORNINO, ALFRED SANREX JERESANO

408 ESTORNINO, ANA MARIE JERESANO

409 ESTRELLA, SHERILYN DOMINGO

410 ESTREMOS, SHENNA CLAUDETTE BOLONIA

411 ESTURCO, JOHN ROSS RAMIREZ

412 ESYABEN, AIZA BUGTONG

413 EUGENIO, ELYN JOY SION

414 FABELLA, MA KRISTINA FABAYOS

415 FABRO, WILLORD JANSEN MEJOS

416 FAISAL, NASHRAJENN INDASAN

417 FAIZAL, KHADIJA SANDONG

418 FAJARDO, MAJALIA BON

419 FANTILAGAN, BABELYN MARFE NAPALINGA

420 FEGIDERO, CHEERIE ANN BELARIO

421 FELIPE, LAUREN ACOBA

422 FELIZARTE, ARIANNE CRIS MIRAFLORES

423 FERENAL, MARY JEAN AGAMA

424 FERNANDEZ, GRACE LOPEZ

425 FERNANDEZ, STEPHANIE TOLENTINO

426 FLOREN, HELEN SUNOGAN

427 FLORES, MAIKA LICUDINI

428 FLORIDA, JANICE ADEVA

429 FLORO, AYA AMOR FAUSTO

430 FONDEVILLA, CHRISTINE GAY HULGADO

431 FRANCISCO, ANALOU BACAY

432 FRANCISCO, CAMILLE ANNE AMOLO

433 FRANCISCO, JOHN AUGUST JOSEPH EUGENIO

434 FRANCISCO, THYNNIE CRYZZEL FERNANDEZ

435 FUENTES, JASMINE BIHAG

436 FUERZAS, ESTRELLA LACABE

437 FULGAR, LOVE ME BERDAN

438 FUNA, VALERIE JOY FRANCISCO

439 FURAQUE, CARINA LUCES

440 GABAIS, LIZA MAE CABARGA

441 GABAS, SANDY ANDREA

442 GABAY, EZA SARITA

443 GABOG, MARY JOY DELA CRUZ

444 GABRIEL, JOYCELYN NAMBIO

445 GADO, EDMAR SABALLO

446 GADUT, SHIELA MARIE PATINDO

447 GAJETE, GLADY'S GUARDIARIO

448 GALANGAN, KENNETH NOVIEN BACANA

449 GALAPIN, ALGEN JOY DIOCOLANO

450 GALBAN, CALYPSO JAMELLE IRISH MATUGAS

451 GALE, AMIEL CERIACA PEÑAFLOR

452 GALLANGI, JACQUILYN LONGJAS

453 GALLEGO, MARY GRACE ALDE

454 GALLEGO, STACEY GALVE

455 GALVEZ, MARYJANE CANALES

456 GAMALONG, JOANNE CARIÑO

457 GAMBOA, JOCELYN ALBURADURA

458 GAMEO, GAIL ACYAPAT

459 GANI, AMERAH SALIC

460 GARCIA, CYNTHIA URIARTE

461 GARCIA, JEMELYN CITAL

462 GARCIA, JONALYN CORPUZ

463 GARCIA, LORELIE PURA

464 GARCIA, MARIZ MOLINO

465 GARONG, AVEGAIL RUBI

466 GAVARRA, MARICEL DESTAJO

467 GAY-OD, NEVELYN FELISCUZO

468 GAYON, AXEL RUSS CAÑADA

469 GEDA, AIKO ARANDIA

470 GEDALANGA, ELENA GALLEGO

471 GELACIO, BEVERLY JOY AQUINO

472 GEMOLAGA, MARSHA HERNAEZ

473 GENEBLAZO, EVAJANE BONA

474 GERON, GEROME CALITIS

475 GESTA, PRECIOUS ARIANNE AQUINO

476 GEVERO, ESTERLITA NAPONE

477 GILAGA, JOY ESTALANE

478 GIRADO, NINA RICCI JORING

479 GO, WELLA GRACE ASPIRAS

480 GONORA, ROGELYN TORRES

481 GONZALO, JENNIFER TIPAS

482 GRANDE, JULIE ANN SIENDA

483 GUANTERO, ANJELYN TIJERO

484 GUARIN, GEMMALYN MATUGAS

485 GUASIS, MA LUISA ARMA

486 GUERRERO, SUSIMIE EDILLOR

487 GUIAMALON, NORAISA AKMAD

488 GUIAMAN, ISRAHAINA MASUL

489 GUIAMELIL, SHEENA EGNE

490 GUIDAVIN, MELOUDY LOPENA

491 GUILLERMO, MAY ANN MAGALLONES

492 GUILLERMO, ROSARIO ROSIMO

493 GUISIC, JOAN ONTOG

494 GULAY, RICHARD OLASIMAN

495 GUPID, JULIET AMPOLOQUIO

496 GUZMAN, RIFE JOY ANTILLON

497 H SIRAD, NADJIRAH MACABUAT

498 HABLO, AVA TABARES

499 HADJI SAMIN, SANALIA CANDIA

500 HADJIDATU, ANABAI SARIBO

501 HADJIRI, FATIMA-RANIA OSAMAD

502 HAIBER, INDAH NENA AKMAD

503 HALASAN, SARAH MAY CASTRO

504 HALCON, JAM ZYREN ERLANO

505 HAMOR, LYSELYN BABA

506 HANDUMON, CARLA JANE FUERTES

507 HANDUMON, CHRISTINE JOY COLINCO

508 HASIM, ZAHARA TALILISEN

509 HASTA, LIEZEL BUBAN

510 HERRERA, EIN PALMA

511 HIDALGO, CAMILLE ROSE PAYOPAY

512 HIZON, LOUIELEN DELA CRUZ

513 HORCERA, SHEKINAH NAHID

514 HUERVAS, FRANCIS ESMERALDA

515 HULDONG, JURINA BANTAG

516 HURTADO, EVA MAE COMITA

517 IBIG, HARTINA HASSAN

518 IBRAHIM, EMAN GUIABAR

519 IBSERNAS, ANZELLAINE MAE HISU-AN

520 IDUSORA, MERLYN CIELO

521 IGASAN, MAHATMA TAMPALAN

522 IGNACIO, CHERRYLYN DE GUZMAN

523 IGNACIO, LARINA BORROMEO

524 IGNACIO, NUR-AINA BUENAVENTURA

525 IGNALAN, VERNALYN SABALLE

526 IGOS, MARY GRACE BOLAGAO

527 ILAO, MAECY KRYSTELLE LICAROS

528 IMAM, NAILAH KUSA

529 IMDANI, FATIMA NADILA PAHAR

530 IMDANI, NURJANNA PALLONG

531 INDAC, LODJEN TUMANGAY

532 INFANTADO, CHARLOTE JOVEN

533 INOCENTE, LEA RIVERA

534 IRA, SHERLYN TAYSON

535 IRAHAM, NURSHAIRA HAMPAC

536 JACOB, CYNTHIA CARIÑO

537 JAICTIN, MEDALEIN QUILIOPE

538 JAKOSALEM, JACKILYN VENUS

539 JAMAD, SADIYYA YUSOP

540 JARAE, RANA JIMLANI

541 JARAVILLA, AIKO BARREROS

542 JAUHARI, RADZMINA JAUPAKAL

543 JAULA, KIMBERLY CHAVEZ

544 JIMENEZ, MARK ADRIAN ESTRELLA

545 JUDAR, ROQUEL ACOPRA

546 JUMAHARI, JEANNA MANAJIL

547 JURAO, JEANNIEL GWEN BERJA

548 JUROLAN, ROSA VILLA HAMILI

549 JUSAY, MARICEL CAILING

550 KALI, NORHANA DISA

551 KAMID, SAADA KINTO

552 KANAPIA, BAI SHEJANA AMPILAN

553 KASIM, NUR-IN YUSOP

554 KHALID, MODZNA MANDALI

555 KUBOTA, CARA ALIZZA KUBOTA SOLEDAD

556 KUDARAT, MAYAMIN GALMAK

557 KUHUTAN, NURHAIMA AMSANG

558 KULAY, SAYMA ABDULHAMID

559 LABA, GIUWAIRIA SALIM

560 LABADAN, ANALYN MAGURA

561 LABARRETE, ARNIELYN PARAISO

562 LABUTAP, KRIS MELODY ALMA

563 LACERNA, CARINA MONTERO

564 LACSAMANA, PHOBE CATE RAZON

565 LADJAMALIK, SABRINE ABDURAYA

566 LAGARDE, MELODY LABAO

567 LAGAT, KATHRINE MAE SALAPI

568 LAGRADA, KRISTY ANN CAABAS

569 LAGROSA, KRISHA MARIEL ALEJANDRINO

570 LAGUMBAY, JOWENA VILLABITO

571 LAMEG, SARAH JANE LACMAN

572 LANAO, SUSET CUESTAS

573 LANDERO, JESSIELMAY ABAYON

574 LANDRY, LORINA GARING

575 LAOAGAN, KAREN JANE DOLLIENTE

576 LAPATING, DOREEN JOY

577 LAROSA, MAIZA DAGUNAN

578 LASCANO, SIENA MARIE DE TAZA

579 LAYAN, VANESSA CLAIRE ARTIAGA

580 LAYOLA, CHRISTINE JOY POCSIDIO

581 LAYUGAN, VENUS PRANZA

582 LECAROS, REYMOND PANTE

583 LECUAN, RICCA ANTOP

584 LEGAJE, ROSEBELLE CRISOSTOMO

585 LEGASPI, MONETTE BINAY-AN

586 LELIS, ROSALIE ENESIO

587 LERO, MELVIN ESUREÑA

588 LESTINO, NIMFA CABANTING

589 LIBAS, LAILA KAURING

590 LIGGAYU, KATHLEENE PARRERA

591 LIM, LADY AUDRY OLIVETE

592 LIU, EVALYN URBODA

593 LLANES, JADELYN QUERIDO

594 LLAUSAS, LYNDE MAE LLESES

595 LOBINGCO, DONABELLE DELA GENTE

596 LOLO, IVY MAPA

597 LOMOCSO, ROSE ANN HAEL

598 LONGAKIT, KRISTINE BAYETA

599 LONGARES, MA REJAEN AZUL

600 LONGNO, CONSOLACION MALLARI

601 LOPEZ, GELONA DUMANHOG

602 LOPEZ, RUTH OCHINANG

603 LORDA, MARK REDEN ESPLANA

604 LORENTE, JOGHEM COQUILLA

605 LUAGNA, CRISTINA LIWAN

606 LUCBAN, SAMUELLE II CATLI

607 LUCERO, CAMELA GLORIA

608 LUCERO, CRESIL MAE PINEDA

609 LUCIO, ANGELA

610 LUMANTAY, RICKYLYN MEJORADA

611 LUMBRE, IVY BUENO

612 LUNA, JENNEVIEVE BELLEZA

613 LUSARIA, SARAH MAE MIMAY

614 MABONG, MARGIE SILONG

615 MACADINDANG, THALIA PRUCIA

616 MACALALAG, BERNADETH OSMEÑA

617 MACARILAY, JENNIEFER VALENZUELA

618 MACAWILE, CHERRYLOU LUMABI

619 MACMOD, NAJAH MADAYA

620 MADALI, DONNA ROBEDILLO

621 MADREDIO, JESSICA ORMASIDO

622 MADRIAGA, JESSA ANGELI VILLANUEVA

623 MAGALLANES, RAZEL ANN ESCOTE

624 MAGALLON, AIRAH MAY VILLASAN

625 MAGBANUA, MICHELLE CRISOLO

626 MAGBUAL, RIKKA MAE ALCABAZA

627 MAGHANOY, CANDICE CHARMAINE CAJETA

628 MAGLAQUE, SHIERLYN TAMPAKAN

629 MAGONDACAN, RAISA TAHIR

630 MAHAY, LIZA CAGADAS

631 MAJID, KHISMA SAID

632 MAKILANG, HAZEL MARBA

633 MALAGANTE, DAVE CARL BANSAG

634 MALAMUG, CLARISA VILLACETE

635 MALAUBANG, KHARLA BRUÑIDOR

636 MALINAO, ESTRELLA CARIAS

637 MALIT, RAISSA DESIREE ZUNIGA

638 MALONES, SANTA CUENCA

639 MAMA, HERMILEX BANGKONG

640 MAMINDIALA, MAIMONA ALI

641 MANA, MIA DOMA

642 MANANGAN, MERNALYN BALAG

643 MANANQUIL, RIZZA MAY ZERNA

644 MANANSALA, ANALYN VILLANUEVA

645 MANARIN, IMMANUEL ANDRE ANTIOJO

646 MANDIG, ZINDEE SHIN ANN SAUDALA

647 MANEDSIN, NESRIN ABDILA

648 MANGAYA, LEINIE ANNE FORTO

649 MANGOAO, ASNIA MACARAMPAT

650 MANIBAY, MARY ANN RELOJ

651 MANING, FLORICIL IGHOT

652 MANINGAT, LORELIE FERNANDEZ

653 MANIPIS, RIZA PAKINGAN

654 MANITAS, MAYGIE DUMAGAN

655 MANRIQUE, DYVINE BATUCAN

656 MANSANADE, ALJHIA MAE DISTRAJO

657 MANSURI, LILIBETH BACAY

658 MANTILLA, CHRISTIAN DAVE SALA

659 MANUEL, MELANIE TULABIS

660 MANZANO, MARIA MINAS ALIBANG

661 MAPA, AIVIE OTORDOS

662 MARAON, CLEMENT PALUBIO

663 MARAÑON, KIECY SANCHEZ

664 MARCELINO, JEMILYN REYES

665 MARIANO, BABY JANE PANALIGAN

666 MARIANO, HARADIN OMANYA

667 MAROHOM, AMANA MACADATAR

668 MAROHOM, HILIYA RADIAMODA

669 MAROLLANO, ALDEN JAMES BARAQUIEL

670 MAROLLANO, SETH BARAQUIEL

671 MARQUEZ, DENNIS JAY VILLANUEVA

672 MARQUINO, RETCHEN CABUSBUSAN

673 MARTIN, JUDY ANN MONDRAGON

674 MARTINEZ, JESHEL SAGUCIO

675 MARZO, JONAYDA PASCUAL

676 MASAYAO, MARIELLE JEAN TERO

677 MASUBAY, MARIFE LOBO

678 MATIAS, CRISLYN TIPOCSA

679 MAURE, MARCELYN DILAO

680 MAXIAN, APRIL JADE LLANDA

681 MAXIMO, CARRIZ RAIZA ASUNCION

682 MAXINO, LESTER PARAMI

683 MEDINA, JESSANETH GERNER

684 MENDOZA, JELIN MARIE PADILLA

685 MENESES, ERMALYN MANCIO

686 MENORIAS, JESSICA SAMIANA

687 MENSERA, DAISY JEAN FLORES

688 MERCADO, JOBELLE ALELUYA

689 MERCADO, ROSARIO LOPEZ

690 MERIN, JADE REYNOR INTINO

691 MICABALO, AYEN MAE SUPAPO

692 MICABALO, MARY JOY

693 MIGUEL, REGINE JOY JOSE

694 MILLADO, MICHELLE FIGUEROA

695 MILLAMENA, DOROTHEA

696 MINALANG, SARMINA PANGSAYAN

697 MINANDANG, SAMINA NALO

698 MINIMO, MARY JOY MOJECA

699 MIRONES, MARICRIS REMILLETE

700 MISLUHO, BENJIE BOY ALBO

701 MIÑOZA, JOVESETA CANTILLER

702 MLOK, FATIMA ALEAH ANGAS

703 MOCON, AMOR MIA MEDALLA

704 MOHAMAD, SAHADA KASAN

705 MOHAMMAD, ALIBAI PULALON

706 MOHAMMAD, ELLAIN SHERVIE PARTOSA

707 MOHAMMAD, NAJIPA JAKARIYA

708 MOJICA, IRENE PAITON

709 MONGCUPA, VEKIM TOMAMPOS

710 MONIB, HASNA ESSO

711 MONTEJO, JESSIEL AUTENTICO

712 MONTENEGRO, ROCHELLE MARIE ACEVEDO

713 MONTERO, JENNIFER MANZO

714 MORALA, ANGELICA VIANCA AQUINO

715 MORALES, CHARMIENE TIGMO

716 MORALES, RHEA MARA QUIAPO

717 MOSQUERIOLA, JENNIFER MONTILLA

718 MUDDASIL, JEAN SORRAINE DELOS SANTOS

719 MUHMININ, NORISA HAMJARI

720 MULIT, VILSON JAY BASALAN

721 MUNDING, SHEENALYN DULLAH

722 MUSAD, FATIMAH PERNUSA MOHAMMAD

723 MUTIA, KIMBERLY CORONEL

724 NAAYAO, FLORENCE PERALTA

725 NANALE, PRINCESS DYAN MELITON

726 NATAN, ELNIMEA DINGLAS

727 NATI, MICA IMMACULADA DUALAN

728 NAVARRO, JESSICA RADAM

729 NGUYEN, HONEY CEL GABRILLO

730 NIEPES, QUEENYVIAN ODELL

731 NIKAID, SHARIFA ISMAEL

732 NINIAN, AINA MAE HUESCA

733 NOLASCO, GENE ROSE ABONALLA

734 NUGUIT, MERIAM JATAAS

735 NURBIDRE, SITTI SHAIKA AMILHUSIN

736 OBEJERO, MELOJEAN CABAG

737 OBING, KEIN SHAR MARALINA HASAN

738 OCAMPO, LADYLYN PATIO

739 OCFEMIA, CHLOUIE PEREZ

740 OLIVA, JIEZL PARAS

741 OLSIM, NORIE NEHYEBAN

742 OLUBALANG, ARVIE JANE OMIPLE

743 OMAR, RAINA TAIB

744 OMAR, SHARIMA INDAKA

745 OMEGA, THORS DOUGLAS LALUNA

746 ONSAT, JULIET MILAN

747 OPALLA, JUDY ANN MONTES

748 OPERIO, JULIE GAAS

749 OQUINA, RUSELLE GUINTIBANO

750 ORNEDO, JOHN DEINIEL MORALES

751 OROZCO, MARIAN COLASTE

752 ORPILLA, CATHERINE BUENDIA

753 OSABEL, MELITONA DELOS SANTOS

754 PABELONIO, HANCEL AGBU

755 PACALA, CHERRY MAE AMATIAGA

756 PACIS, JAYSA GALUPO

757 PACUNLA, RICHEL JOY TEOFILO

758 PACYOD, GERALDINE LIMANGAN

759 PADER, LOVELY JOY MORALES

760 PADERNAL, DAISY JANE BRIÑAS

761 PADERNILLA, DAISY JOYCE PORRAS

762 PADEÑO, HANNAH CLARA LINOBO

763 PADOLINA, JOSE PRUDENCIO MALUBAY

764 PAET, JOMELYN LOPEZ

765 PAGAS, MYLENE VELLIAREJO

766 PAGLAS, NORHAMINA USMAN

767 PAGUIGAN, IRENE

768 PAILAN, ZEST LOUISE ESTRELLADO

769 PAJARILLON, JAY-AN ANTARAN

770 PAKINGAN, ROSE ANN DELA CRUZ

771 PALACA, RENEFE LADION

772 PALADAN, SARAH JANE DELA TORRE

773 PALAGAWAD, RAHIMAH ALI

774 PALANGGALAN, ZUBAIDA DALUMANGKOM

775 PALAWAN, CADIDIA BANDARA

776 PALAYON, MARIES IVY LUMBA

777 PALERMO, JENY BORAZON

778 PALMA GIL, DEISY GARCIA

779 PAMATE, PALJESZA MAY PAWAKI

780 PAMILAGAS, CRISTAL MALANA

781 PAMISA, MANNY LYN SALVACION

782 PAMUNAG, LOREN QUELLA MAY TORTOSA

783 PANAGA, JENNIFER ZIPAGAN

784 PANCHO, GENEVIEVE CAJIGAS

785 PANDAPATAN, MALIKAH BARCELONA

786 PANELA, MARIA MERCEDES QUARIO

787 PANIZA, CYNDI PAMA

788 PANUELOS, SHEENA DEBIL

789 PARADERO, CHARLENE SAMONTE

790 PARAO, RICA MIGO

791 PARDILLA, ROWENA OLEDAN

792 PARREÑO, MICHELLE AREVALO

793 PARREÑO, PRECIOUS ROVERO

794 PASCUA, CHRISTINE NOEMI BRUNO

795 PASILAN, JINKY DOMAOAN

796 PASION, CONNIE NAVOR

797 PASTOLERO, LORRAINE BERNABE

798 PASTOR, REYMOND NAPAGAL

799 PATINIO, JAYSON GACOSCOS

800 PEBUJOT, DONNA BLESSY PANCHO

801 PEDAL, THRESHIA MARIE PAÑE

802 PELEGRINO, AGNES ABENDAN

803 PENIDA, CARL JOHN

804 PEREZ, MONICA JACOB

805 PERNITEZ, MELINDA OPIALA

806 PIANO, JESSA CORDEZ

807 PICACHE, DIANNA GETUIZA

808 PILELA, DAISY JOY BELWA

809 PINEDA, ANAREN IMPERIAL

810 PIORNATO, RHEA MONTALES

811 PIOS, LYNN ANGELIQUE GUELOS

812 PITALLANO, PHOEBE ROSE BREQUILLO

813 PLARIZA, EZEL GUIBAO

814 PLATA, JENNIFER OLEGARIO

815 PLATA, RHODELENE SULIMA

816 POBRE, SHERYL MAE EBRAO

817 POCON, MARIVIC DIACOSTA

818 POD-AC, LE-AM BANONGBONG

819 POLINTAN, WELLA MAE ENRIQUEZ

820 POLLOSO, SHIELA MENDOZA

821 PREGILLANA, KIMBERLY DE GUZMAN

822 PUGUON, SHERYL CHUM-AN

823 PULALON, NURUN-NIHAR KANGAL

824 PUNONG-BAYAN, KRIS BAUTISTA

825 PURISIMA, JOLLYMIE EUGENIO

826 PUZON, JOLINA MAGNO

827 QUIDAS, SOPIA GUIAMPACA

828 QUIDING, MAYDEL PEDRAGOSA

829 QUINTANILLA, JOHN MARK GOMEZ

830 QUINTANO, LORIE GYLE IBAÑEZ

831 QURESHI, SAHARA MOHAMADALI

832 RACCA, PAMELA AUDREY CLARINA

833 RADJI, ALWISA SAJI

834 RAFAEL, BRIDGETTE BANTAYAN

835 RAFOLS, HAPPEE BARILLO

836 RAFOSALA, JOANNA ROCHELLE PELOS

837 RAGMAT, JONALYN DOLLISON

838 RAMELB, MERLINA JOY CALUMAG

839 RAMOS, JEFFREY LIMBOY

840 RANAN, RIVILYNE NARVAEZ

841 RANCES, DOMINIQUE YABOUR

842 RATIO, SARAH HOPE

843 RATONIL, ANGELY PANOY

844 RAYMUNDO, JONNABEL GUTIERREZ

845 RAZO, JEREMIE JANE EMPERADO

846 RAZO, JHONA SEVILLEJO

847 REBUCAS, LENDON

848 RED, KASANDRA DAWAL

849 REGACHO, STEPHANIE GRACE GARNICA

850 REGALA, JOYCE BLESS CAPISPISAN

851 REGOSANTE, CHRISTINE MENOR

852 RELATO, NICKO VALENCIA

853 RENDOQUE, ANTONETTE BAJADE

854 REPROTO, JOHN PAUL FOROFIL

855 RETUERTO, FRECY GENTAPA

856 REVIL, ROSEMARIE ABALE

857 REYES, JOHANNA ARREOLA

858 REYES, JOYCELYN PARAZO

859 REYES, JUDITH SAMANIEGO

860 REYES, JULIE ANN PASTOR

861 REYES, MA MELANIE NAVARRETE

862 REYES, MARIA CECILIA DELGADO

863 RICANOR, DIANARA LUTIAN

864 RIVERA, JONALYN TARROZA

865 RIVERO, NORMA OCAMPO

866 ROBAS, KELVIN APORILLO

867 ROBIDILLO, EMELITA MALATE

868 RODRIGUEZ, BRYAN NAVARRO

869 RODRIGUEZ, EUNICE CONCIL

870 ROJAS, JOEFRENLYN VIDAL

871 ROLAGO, ANA MARIE MAY VASQUEZ

872 ROMAN, LIEZETTE JOY MATEOS

873 ROMERO, JONA CAPUYAN

874 RONDAL, HAZENETH ZAMORA

875 ROSALES, MARIEL BAGSIK

876 ROSALES, ROSSANA

877 ROSARIO, ADAH OMPOC

878 ROSTIGUE, JOSUE PANED

879 RUBILLOS, IRISH PIOQUINTO

880 RULIDA, ELSA MANGUBAT

881 SAAVEDRA, ESTEFANY MORAL

882 SABALLA, SONIA MELO

883 SABBAN, NURISA JAINUDDIN

884 SACEDOR, DALILAH PANERIO

885 SACMAN, DONNA MORONDOZ

886 SAGAMANG, STEPHANIE PATAL

887 SAGSAGAT, CHRISTY CALIBUSO

888 SAHI, NAJIA SAYYARI

889 SAHIBUL, NUR-AISA JAILANI

890 SAHISA, ABSER AMAMIL

891 SAIDUL, FARHAN LIGA

892 SAING, NUR-AIMA BUTUGAN

893 SALAMANCA, MARNIE TABALE

894 SALARDA, LEANNE KATRINA

895 SALAZAR, GLADYS REYES

896 SALI, NURMISNY NAKIBSINAH

897 SALIMBAGAT, NATHANIEL CABATU-AN

898 SALUDIN, NADIA AMER

899 SALUDO, SUE JANE BANDALOG

900 SALUTAN, MARIA FE ALEGUIN

901 SALVADO, MARIE JAZZIELLE ESPIRITU

902 SALVIO, CHRISTINE JOY ALEJO

903 SAMO, RESTY

904 SAMO, RYZELL

905 SAMONTE, GLADYS GARCIA

906 SANCHEZ, ANNE TRIXIA MAE BAQUIRIN

907 SANCHEZ, MA DAISY JEAN GALENDEZ

908 SANCHEZ, MELBA ARANDA

909 SANDIGAN, JANETH MUHAMAD

910 SANGALANG, ANNBELL JAWAY

911 SANGCO, JENNIFER APOLINARIO

912 SANGKI, JEHAN TUKAS

913 SANGKULA, SITTIRIDONG MUKAB

914 SANGKUPAN, BAIRIDA GUMUNSANG

915 SANSAWI, BAINIA HABIBON

916 SANTELLA, LIZETH TALIBUGEN

917 SANTILLAN, JEIGH OSTOS

918 SANTOS, ELDA WHITE

919 SANTOS, MANELYN TUIBEO

920 SARAJI, MARJILYN JUMADIL

921 SARDENG, GENEVA PANIS

922 SARGADO, MARIA CLEO BOGACKI

923 SARIP, NORJANA NAKAN

924 SARMIENTO, MELLY CARULLO

925 SARMIENTO, MICAH GRACE EVASCO

926 SAUPI, SHEIRAH BALLAHO

927 SAWIT, MARLENE RELON

928 SEDANO, JOHNRIE BAHINTING

929 SEDIGO, ALEXANDRIA TEVES

930 SEMILLA, MICHELLE SOSA

931 SENETA, ANA MARIE GARIANDO

932 SEPARA, KCLLYN JOY OLIVER

933 SERNA, JYPSIE DE CASTRO

934 SERRANO, MARIANE KEZIA ESCANDOR

935 SERRANO, MICHELLE KAYE LAURIO

936 SIBAYAN, ANNA MARGARITA ADJAWIE

937 SIDDICK, NIDA MAWALI

938 SILVERIO, LEA MAE ORCA

939 SILVIO, JOSSIE PAGATPAT

940 SIMILLA, JARMIE MEDRANO

941 SINGAYEN, NANETH TENORIO

942 SIODENA, GENEVIE BALASOTO

943 SIYANG, DONNA CLAIRE COLOBONG

944 SOLES, JEDEDIAH GARGAR

945 SOLIS, CREAZIEL PAJARTIN

946 SONGCUAN, CRISTONUARY AQUINO

947 SONICO, DONNA MAE BALINAN

948 SORIA, FRANCISCA ABULE

949 STA MARIA, ELAINE CORPUZ

950 SUAREZ, HAZEL

951 SUAREZ, ROSELLE PAÑA

952 SUAZO, SHIELA MAE

953 SUBRADO, NORABEC SIMUGAN

954 SUCABIT, SUNSHINE DOLINAS

955 SUENAN, SHIELA MAE AQUINO

956 SUGUITAN, LOVELY KATE ADZUARA

957 SUICO, DYEZEBEL PANUGA

958 SULAIMAN, NORCAYA MACALABA

959 SULLANO, JULIET URSABIA

960 SUMOBAY, ANGEL OYANIB

961 SUNGA, ARA MAE NAVARRO

962 SURBANO, LEONEI YUMOL

963 TABOG, CHARITY BALONG

964 TABONGBONG, MARY JOY VALENCIA

965 TABUNAWAY, GIUMELLA ZAINON

966 TACDERAN, MELANIE BALAAN

967 TACYO, ALMEL PAYANGDO

968 TAGALOGON, MARJORIE OMAS-AS

969 TAGELO, VANNICA ARCEBAL

970 TAGORA, NOELYN MAY PEROS

971 TAGOTONGAN, FELICITAS IDULSA

972 TAGUIGAYA, NAILA PAGILIDAN

973 TAGULALAP, LEAH TACAISAN

974 TAJOLOSA, SHIELA PENDOY

975 TALIAN, LIEZL JOY GAGUAN

976 TALIB, SARAJANE DIPATUAN

977 TALIDONG, RUSSEL JOHN PANGANIBAN

978 TAMAYAO, JOAN TABAO

979 TAMON, MARITES BALBIN

980 TAMONDONG, NOEMILYN ACIDO

981 TAN, JOHN LIAT II BARBA

982 TANCHOCO, DENIELYN OCAMPO

983 TANDIH, AMEERA ARRAJI

984 TANIEGRA, MARY JANE SADIA

985 TAPAHING, MERILYN JAAFAR

986 TAPANAN, GRACE FRANCISCO

987 TARATINGAN, MAHID JAMAEL

988 TARAY, JEAN CORTEZ

989 TASIS, JANNAH MAE LORENZO

990 TATEL, KRISTINE OLINO

991 TATON, TWINKLE GRACE CRESENCIO

992 TATOY, PAUL CARLO LAREDA

993 TAUTE, BAISANOR LUMABA

994 TAYA, RAODA PAIDOMAMA

995 TECSON, JANINE KRISTIN BASALO

996 TEJANO, ANA MARIE MAHILUM

997 THOMAS, NADEL SULIT

998 TICALA, CREZA MAR GRANCIA

999 TICON, THERESA LAGAD

1000 TINAY, MARIELLA ASUFARDO

1001 TIU, CHRISTINE ANGELINE PAGARIGAN

1002 TIU, JEUNESSE JANE NAIDAS

1003 TOCMOHAN, ROSEMARIE TABIQUE

1004 TOKONG, HAINE JANE ROGADOR

1005 TOLENTINO, CHARRISE SALAZAR

1006 TOLENTINO, ERICK STA MARIA

1007 TOPACIO, TRIXIAM DELA CRUZ

1008 TOSCANO, GERALDINE CARLA LINSAO

1009 TOVERA, VINA CLAIRE BUGTONG

1010 TRINIDAD, ROGELEN GREGORIO

1011 TUDON, SALIMA ABDULGANI

1012 TUMACDER, GRACE ANN CARPIO

1013 TUMALIUAN, JOVERENE MARCOS

1014 TUMBAGA, ADORINA LUCAS

1015 TUNGKAY, SHAHINA GAYAK

1016 TURBA, QUEENEE LAVALLE

1017 TUSCANO, BILLY JEAN GAYYED

1018 UBALDO, IRIS JEANETTE MAMAOAG

1019 UDDIN, NURIA KASIM

1020 UMUQUIT, MARY ROSE OBANDO

1021 UNDANGAN, JONIPAE JULIAN

1022 USMAN, KEENAH ALYSSA PANDA

1023 USMAN, SAHADA TAUP

1024 USOP, MARIAM AKMAD

1025 USOP, ZABRINAH JEAN LIM

1026 VALDEZ, EDSA CACAYAN

1027 VALENCIA, MARICRIS PANGALAY

1028 VALENZONA, JULIE BABARAN

1029 VALENZUELA, LIEZEL ESTRELLA

1030 VALER, TWEETY ESPAÑA

1031 VALLINTOS, JANE IGANA

1032 VECILLA, MARY AUSTINE MADROÑO

1033 VECINO, LORRAINE BUCOY

1034 VELASCO, KEZY ERAÑO

1035 VELASQUEZ, REINA MAE OPENA

1036 VENIEGAS, SUNSHINE GUILLERMO

1037 VENTURA, AMIETY NIEVA

1038 VERAZON, RHODELYN VILLACILLO

1039 VERGARA, MERCH IAN

1040 VERSO, CARMELA FABELLA

1041 VICENTE, CRISTINE JOY PAGSANJAN

1042 VICENTE, EMMA LATAWAN

1043 VICENTE, JOVAN GARCIA

1044 VICENTE, MANILYN AMBAYAN

1045 VIERNES, JANET URSAL

1046 VIGO, JENELYN WAYCO

1047 VILLA, MA TERESA ABARIENTOS

1048 VILLACAMPA, ROSELYN BULANDRES

1049 VILLANUEVA, MARLIE MACALALAG

1050 VILLANUEVA, MARY JOY INOCENCIO

1051 VILLARAM, RICA SIENNA TUGADE

1052 VISITACION, AIZA ROSARIO

1053 VIVA, EMMAYA

1054 WACAN, KATHLENE BITONGAN

1055 WACKISAN, MIKEE AMILLING

1056 WALOHAN, KAREEN PAGOBO

1057 WARAS, TARHATA KAWLI

1058 YACOB, SARHATA SABUDDIN

1059 YAG-AO, DIGA KAY PARONG

1060 YASER, AJIJA ALAMA

1061 YATCO, LEONY BACSAL

1062 YEPEZ, DIOMEDES JR BALDO

1063 YLARDE, ERLYN RABAGO

1064 YNION, JEANNA CLAIRE JANOLINO

1065 ZAGADO, RUSTOM LIRAY

1066 ZAMORA, JOYLIZA

1067 ZARCILLA, KRISTLE JOYCE LOFRANCO

1068 ZULUETA, MYLENE ALDOVINO