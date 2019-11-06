Midwife Licensure Examination
(The Philippine Star) - November 6, 2019 - 6:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 1,068 out of 2,219 passed the Midwife Licensure Examination given by the Board of Midwifery in the cities of Manila, Baguio, Cagayan de Oro, Cebu, Davao, Iloilo, Legazpi, Lucena, Pagadian, Tacloban, Tuguegarao and Zamboanga this November 2019.

Roll of Successful Examinees in the Midwife Licensure Examination

Held on November 2 & 3, 2019; Released on November 6, 2019

1        ABAD, REINA CERDEÑA

2        ABAD, ROSALIE CASTILLO

3        ABARQUEZ, MELODY PAGAPONG

4        ABAT, CATHERINE CALACALA

5        ABAYATO, JONAH MAE ROMERO

6        ABDULHAMID, ADAWIYA DOMAGAY

7        ABDULRADZAK, ALYZA ALANAH

8        ABDULRADZID, NORHODA MALA

9        ABELLANOSA, MARICAR BONTIA

10        ABELLO, RHEA DANICA CASTRO

11        ABELLON, VERONICA GALON

12        ABINA, LORENZ JOY CAHINDO

13        ABIRIN, NASRA ISNAIN

14        ABLAS, BERLY JUNE ABAJERO

15        ABOG, JELEN ROSE HERNANDEZ

16        ABOROT, REBECA MACOLA

17        ABRANILLA, AUBREY MAE PARAGUAS

18        ABUBAKAR, NOR-AINA EBRAHIM

19        ACAIN, MERY JOY ABANIEL

20        ACIERTO, ERWIN ACOBA

21        ACOSTA, NESLIE SOTELO

22        ACURANTES, ROMALYN ALFARO

23        ADDURU, MARIDEL PAGUIGAN

24        ADIS, VENGELYN BUTOR

25        ADRIAS, CHRISTELLE JOYCE SUBOSA

26        AGAMAO, GENEVEVE HIDALGO

27        AGAO, ALTINA ABBIER MAMALO

28        AGBAYANI, JELARDIN GABUTAN

29        AGBAYANI, KRISTHEL GUDA

30        AGREGADO, CHRISTINE LICO

31        AGUAJE, PERLITA SOLANON

32        AGUEDAN, RIA DEANNE SABALBERINO

33        AGUILAR, APRIL AIRA AGUZAR

34        AGUILAR, AYNIE MELCHOR

35        AGUILAR, PACITA BARDIÑAS

36        AGUINALDO, MARIA JESUSA BAUL

37        AGUIRRE, LADY SHEHEIN KADSALO

38        AGUNOY, JENNIFER SADANG

39        AKIL, GRACE TIAGO

40        AKIM, MARIA KATRINA ZARAGOZA

41        AKMAD, AMIDA DIMASANGKA

42        ALAMEDA, ELIZABETH PUZON

43        ALAMI, RAIZA AMIL

44        ALAPIT, JINGKY LOPEZ

45        ALARCON, WILMA ARMEA

46        ALAVATA, CRISSA MAY DUMALI

47        ALAVE, CHERRIE ROSE REGINIO

48        ALBACITE, ROCHIEMAE BATICUANG

49        ALBANI, SHAIRA CARIAGA

50        ALBEZA, HELEN JOY BACORO

51        ALBURO, ENA CALAYLAY

52        ALCALA, JANICE MANAIT

53        ALCANTARA, ANGELICA VALDEZ

54        ALCANTARA, CHESKA LOUISSE RONQUILLO

55        ALCOMENDRAS, GREGIE RENDO-AN

56        ALCOS, ROMEL TAG-AT

57        ALDANA, GEESEL ELEAZAR

58        ALERTA, AIZA CANDOLE

59        ALI, NORHAINA SALIK

60        ALI, PHILIP JOHN ANGGALAS

61        ALI, RAMLA SALENDAB

62        ALID, SARAH HASSAN

63        ALIGADA, ALYSSA-MARIZ SATSATIN

64        ALIGADA, ESTELA MIA SATSATIN

65        ALIH, AIKA UHAD

66        ALIM, ANA COTONG

67        ALISON, KAYE SYBEL KAAMIÑO

68        ALMIRANTE, MICHELLE ANN OJERIO

69        ALMONTE, KRYSTAL LUEDKE

70        ALQUIZAR, DAISY MAE SAURA

71        ALUNDAY, ELIZABETH AMANGAN

72        ALVAREZ, MARY GRACE DAITOL

73        AMANDER, ALHAM SANGKA

74        AMARO, JAY-JOSEL SAMBRANO

75        AMBALUNG, ALHIDA PEREZ

76        AMOGUIS, ROSEMARIEL ALABA

77        AMOY, CARYL BLANCA CALAMBA

78        AMPATUAN, ZEHAN AMPATUAN

79        AMPER, RUBIELYN TANGAG

80        AMPLER, ERA MAY PRIETO

81        AMPO, JASON RAY CAGO

82        ANAPI, REANA JANE GASPAYAD

83        ANASTACIO, NATHASJA ELLIANA ALONZO

84        ANCHETA, JELLY DELA CRUZ

85        ANCHETA, MARIFE ABALOS

86        ANDALLAZA, SHYNA ME TAGHAP

87        ANGADOL, LOVELY DUMLAO

88        ANGOS, JOBEL ESTEBAN

89        ANSAR, SANDRA MONETTE DUMPIT

90        ANSARI, ROHAIDA ALI

91        ANTIGUA, RODA MAE MAAGAD

92        ANTOY, SAMRAH AMERIL

93        ANURAN, CLARENCE MORILLO

94        ANZA, JONNA MAE ORENCIA

95        APLOMINA, CHERYL PACARDO

96        AQUINO, JEZZELYN ALZATE

97        AQUINO, MAILEEN SISTOZA

98        AQUINO, MONALIZA TELLO

99        AQUINO, SHEEN LATOGA

100        AQUISIO, JURGETH PAGADUAN

101        ARABI, NURUNIHAR MALDIZA

102        ARCENAL, RIMA SANTILLAN

103        ARCHIDE, JESSERIEL MAMENTA

104        ARCIOSA, LLOYD ARCALA

105        ARELLANO, CHERRY BALLESTEROS

106        ARGARIN, APRILYN ZUÑIGA

107        ARIOLA, JOSEPH RYAN BUSA

108        ARISGADO, RICA TEJANO

109        ARLAN, ALMA ESCOBAL

110        ARMENTA, ROSALIE VILLAR

111        AROCHA, JESSA MAE MALGAPO

112        ASAGRA, GINA TOLONGHARI

113        ASBOC, ANVIE CLINE AWOY

114        ASENJO, CHARLYN MAE NARCISO

115        ASI, RAIZA BALAM

116        ASISTIDO, NANCY FERNANDEZ

117        ASUNCION, JULIUS REPOTULA

118        ATIENZA, KATHERENE JOYCE CAISIP

119        ATON, JOAN GUADALQUIVER

120        ATTANG, HAZEL GAANO

121        AUDITOR, BRENJEMIE UNDALOC

122        AVISADO, MARICAR BOBIER

123        AWINGAN, BETCHAIDA LUIS

124        AYAO, SAIMA SAGA

125        AYCO, CRISTELLE STIFFI RECAMADAS

126        AZUCENA, ROMER DAQUILA

127        AÑANO, JAYZEL ANNE GALVAN

128        BA-AWA, ELSA DALWIGIS

129        BAAWA, KAYCEE WAYAAG

130        BABICA, CYRA MALUNES

131        BACANI, MARK ANTHONY VELASQUEZ

132        BACDANGAN, JENIE AGYAPAS

133        BACHICHA, BEVERLY CUNA

134        BACOR, CHARLIE RICALDO

135        BACRANG, MIA SISON

136        BACULIO, MARC LOUPHEL CASAS

137        BACUNGAN, MICHELLE CORPUZ

138        BACUYONG, GRACELYN GABIA

139        BAGAMASBAD, ALELIE NELMIDA

140        BAGONGGONG, AISA MAY SALAZAR

141        BAGOTSAY, SHIELA DEMETRIAL

142        BAGUAN, FLORENCE GAY CABAY

143        BAIDO, RHEA DIAZ

144        BALAAN, MAY-ANN KATE DULNUAN

145        BALANAY, MARY JUVICK MERCY MAGSAYO

146        BALANQUIT, RUTH ACEBRON

147        BALBON, ELIZABETH BALDADO

148        BALENARIO, ROSE JEAN DORIMON

149        BALIGOD, KARYNA CARLA VENTURA

150        BALINGIT, ANNA HARIET TALISIC

151        BALLESTEROS, EVELYN CALLA

152        BALLEZA, GINALYN AMIDA

153        BALONQUIT, KENEZA MONDANO

154        BALSAMO, CHARLYN AGUILAR

155        BALUYOT, HANNAH MANALO

156        BAMUHID, HAIBA ALLAO

157        BANDAHALA, MHENRADA KULAYAN

158        BANDIN, JANEL ANNE ALAGAO

159        BANDOJO, JOLYN LORICA

160        BANGLAY, HASNIYA SOLOMON

161        BARAGUIR, EDLIBAI AMBAG

162        BARAOCOR, NAFISAH DISOMANGCOP

163        BARCOMA, LAILA BONETE

164        BARDON, DOLLY MANDRIZA

165        BARO, REPEMARK SU

166        BARRAMEDA, GLADYS VILLAFLOR

167        BARTOLATA, JEZEL LABRADOR

168        BARUC, CHARITY MAE ONG

169        BARUNDAY, JE-AN QUISAGAN

170        BASA, SARIAM DAIS

171        BASALAN, EVELYN PANOTSOL

172        BASCAO, PATRICIA MAE PAMITTAN

173        BASILIO, JENSEN CERAS

174        BASINO, GUIARIA KUSA

175        BASTIDA, JHENIL DALUGDOG

176        BATANGOSO, RIZALYN VALENZUELA

177        BATOCTOY, MARY JESSICA DUGAY

178        BATOCTOY, MARY JOANA DUGAY

179        BATTIKIN, JOYCE DUCLAN

180        BATUGNA, AIZA BANITON

181        BAUTISTA, AIREEN TIOZON

182        BAUTISTA, MARICEL FERNANDEZ

183        BAUTISTA, MARY ROSE BOYLES

184        BAUZON, MARIVIC MANALO

185        BAWANTA, ANGELITO LIMBAWAN

186        BAYLON, CHERRY LYN PALOGAN

187        BELARMINO, PRINCESS FUENTES

188        BELO, PAULINE JOY MENDOZA

189        BELOLO, CHRISTINE MAE ARAÑA

190        BEQUISO, REYNA MORA YERRO

191        BERMILLO, MARJORIE ZABALDICA

192        BERMUDEZ, LOUISE CLAIRE BOLIMA

193        BERNABE, SARAH VALENCIA

194        BERSALES, RICAH DIALIZ GARCIA

195        BIENES, JENEVIE ROJO

196        BINASING, RICA MAMINTAL

197        BINAY-AN, SEVERA PARAN

198        BINAYAO, MARY APPLE SULDA

199        BISON, CATHERINE GONZAGA

200        BLANZA, JOYLENE LABRADOR

201        BOBILA, BENALYN BACAL

202        BOLANIO, DUNKA LOUISE CRUZ

203        BOLAÑOS, CATHERINE LOUISE FRANCO

204        BOLTIADOR, CLAIRE JOY MACASAN

205        BONAGAN, JOYLYN CALUTEN

206        BONONO, MARECIL SAGA

207        BORBON, SHIRLYN TERSOLA

208        BORJA, MARI FE SILVA

209        BORJAL, JESSICA CENETA

210        BORJAL, SYLVIA CEPRIA

211        BOTICARIO, SHAINA ERANDIO

212        BRONDA, CONNIE MAGAN

213        BUATIS, MARY CRIS LEVANTINO

214        BUCARILE, CHARI MAE DAQUIPEL

215        BUDONG, DAISY MAY BEGIS

216        BUENAFE, CAROL JANE EULOGIO

217        BUENAFLOR, ROWENA ANDUYAN

218        BUENAVENTURA, MARIA GLEN BACLEA-AN

219        BUENDIA, MARIA ANGELA ZULUETA

220        BULIAG, REIZEL MAE ANTONIO

221        BURAGA, LADY MARIE TUMALIUAN

222        BURDEOS, GLACE MALINAO

223        BURGOS, MARLON YALONG

224        BUSA, MA KIM MENDOZA

225        BUSTAMANTE, ZYREEN ESTRADA

226        BUSTARGA, RONA JEAN BARANDON

227        CAACBAY, ALVIN JONES ABATAN

228        CABAL, RHODELYN EBRON

229        CABALLERO, JOVIE POTIAN

230        CABALLES, JEAN MADRANGCA

231        CABAY, VANNESSA ATAPADERA

232        CABAÑOG, JEANNE FEROLIN

233        CABBAB, JOMELUZ CORCUERA

234        CABERIO, CRESENCIA ABUDA

235        CABILLAN, ROSEVILLA MANHAO

236        CABOTAJE, RHEA NONAN

237        CABUANG, MARY CHRIS BACNIS

238        CADAG, ELISEA

239        CADANO, VERGIE LAOAGAN

240        CAHILIG, CATHRINA MAE PINILI

241        CAINGUITAN, ROWENA TALUB

242        CALACAT, AIZAH SINGUIT

243        CALIMLIM, KYLA DENNISSE TEOXON

244        CALMA, AVENETH CARDONA

245        CALUYA, DARYL DOMINGO

246        CALZO, RHEBBY MESTIOLA

247        CAMA, JANINE MARIE PEÑERO

248        CAMAD, GIRLY ANDOG

249        CAMPUGAN, MIRALEN BALAGA

250        CANAWAY, ROMIL SAAD

251        CANDIL, ERAIDA ABALA

252        CANILLO, MARICOL URIAN

253        CANO, MARY JOSEPHINE

254        CARANDANG, DANIELLE MARIE JOY DINSAY

255        CARDEÑO, MARA DECATORIA

256        CARDONES, ELNA ORILLA

257        CARPIO, LARA MAE CRISTOBAL

258        CARRETERO, JONAI JEAN RABACAL

259        CASABOL, GLENDA ANGELES

260        CASAL, MELANIE FUENTES

261        CASAUL, MARIANE MAYE MANLAPAZ

262        CASERBA, KATRENE LOZADA

263        CASIPONG, MORDAN SAHITARIOS

264        CASTILLON, MICHELLE ROSE BALUCAN

265        CASTILLONES, MARILOU BUTIL

266        CASTRO, JENALYN CURATO

267        CASTRO, MA JOFELYN ALIGATO

268        CASUGA, BLESSIE GRACE NERI

269        CATIPUNAN, JESSA MAE CABAYAO

270        CAWI, NORHANAH DALI

271        CAÑELAS, ANGELICA ALMOGUERRA

272        CELEDEÑA, MARIA SWANIE FLORIDA

273        CELO, VICTORINA FABIA

274        CENTENO, ROCHELLE RAMIREZ

275        CERVALES, KREZIA MAE SOLOMON

276        CERVANTES, ROGINA AVILA

277        CLAMOHAY, RONALD GOMEZ

278        CLERIGO, MELVIE LIRIO

279        COCJIN, KHARISE MENTES

280        COLE, JOGIE PEPINO

281        COLILI, JENILYN BINSIKAN

282        COLLADO, GLECELLE PARANGUE

283        COLLADOS, GIL MARIE TRAYVILLA

284        COMILANG, LALAINE MATEO

285        CORDON, RICHELLE VARGAS

286        CORFUEN, ANNIE GOROSPE

287        CORONA, PRINCES JADE BINAY

288        CORPUS, JANIZZA BESINA

289        CORPUZ, JACQUILINE ANDRES

290        CORTIÑAS, APRIL JOY ESTERON

291        CRAUZ, GLENDRY JOY PRADEL

292        CRUZ, AVEGAY PASCUA

293        CRUZ, DIANNE LOUISE VILLANUEVA

294        CRUZ, JOANNE CASIN

295        CRUZ, MA CECILIA SALVADOR

296        CRUZ, XERLEN DE JESUS

297        CUBIL, RONALYN BANDOY

298        CUSAY, FLORDELIZA SALPAD

299        CUSTAN, ANGELIE ATILLO

300        DACAO, JAPHET UBAN

301        DACUCOS, GLORIA TADE

302        DADEA, MAE ANGELICA LIM

303        DAGAANG, JULIET ISIO

304        DAGADAS, JAMAICA MARTIN

305        DAGEDEBAN, SITTIE AMERA ABDUL

306        DAGUING, LOVELY TANDUYAN

307        DAGURO, QUEROBIN MERCADO

308        DALANON, ROSEMARIE AGANAN

309        DALINA, PRECIOUS SEGANTO

310        DANGGALAN, BEATRIZ CULTONG

311        DANISH, SUSANA CABANTAC

312        DAQUIOAG, DARWIN BULAN

313        DASTALA, JENALYN MADONG

314        DATU, JANINE ALCANTARA

315        DATUMAAS, SITTIE FAIZA PAYOT

316        DATWIN, IRISH YAGONIA

317        DAVAO, FLORENCE BUAYA

318        DAVID, ALAIZA JOYCE MALIWAT

319        DAVID, KATRINA MACAWILE

320        DAVID, KATRINA TANYA PADUA

321        DAWIGOY, LEONOR BAYUWAN

322        DAYDAY, JENNIFER PANGLIMA

323        DAYLAD, NOLIE

324        DAYSON, EMELYN NUDALO

325        DAYSON, ROSE ANN FERMANES

326        DE ADE, LYRICA MAE GARCIA

327        DE CASTRO, JONI-AN LLOVIDO

328        DE MAYO, JANICE FRANCISCO

329        DE VENANCIO, QUEENLOISE RAVELO

330        DE VERA, MARY ANN PEREZ

331        DECIERDO, CATHERINE SEMINE

332        DEDSAN, JOLINA NILONG

333        DEL SOCORRO, FHILLINE GAIL NACARIO

334        DELA CRUZ, DENVER GUIRIGAY

335        DELA CRUZ, EMELYN RODRIGUEZ

336        DELA CRUZ, JESSICA GABRIEL

337        DELA CRUZ, KEANS LOUISE GODOY

338        DELA PEÑA, ESTELA RECLA

339        DELA TRINIDAD, CINDY HUIT

340        DELGADO, MA SCITADEL FEDERIDO

341        DELICANA, JESSA NIYA

342        DELIMA, HESSEL CALAGO

343        DELLA, CAREREY ANNA MARIE CASTILLO

344        DELORIA, NOVEM FAITH JAVELLANA

345        DELOS REYES, GLADYS LALAP

346        DELOS REYES, LAURA GALLEPOSO

347        DELOSO, NOVELYN ENGALLA

348        DEREZ, ROXANNE PAULA DEL ROSARIO

349        DESUASIDO, LORRAINE ARSENIO

350        DESUMALA, THELMA SAGUID

351        DIANGO, BENJIE RAFIÑAN

352        DIAZ, ARLENE GINEZ

353        DIAZ, GERSIE

354        DIDAAGUN, ROSLAINI BATUA

355        DIESTA, VHERALYN BORRINAGA

356        DIMAGUILA, KATHRINE TORRES

357        DIMALALUAN, ARJANE BARRIOS

358        DINOPOL, LINDEL ARENAS

359        DIOCENA, NIKKI JANE PONSARAN

360        DIOCOLANO, ROWENA INDING

361        DIPANTAR, NAIFAH AMERIL

362        DIZOR, ARMINA ESTANIL

363        DOLOR, PRISCILLA ROS LIMBO

364        DOLOROSA, YUMI ORCA

365        DOMAGCO, JEDAN DOMDOM

366        DOMISIW, SUANIELY BETH CURIOSO

367        DONATO, ROSELYN MAGAS

368        DORMIDO, JOIE AIESHAH MARI

369        DUCLAN, THOMRHODE EBLOGAN

370        DUCUSIN, ROSE ANN MAT-AN

371        DULAY, MARY ANN OREJODOS

372        DUMAGUING, JUNA MAE MARCOS

373        DUMALAON, JINGCKY ABRASALDO

374        DUMON, ROWENA PHYLIS GRACE LUMAUIG

375        DURA, JANNETH MAGALAN

376        DURAN, MARY GRACE OCAMPO

377        DURAY, JUWAHER ANJILUN

378        DUYUGEN, ANALYN PARIS

379        EBRADA, SHIELLA MAE MENDOZA

380        EBRAHIM, JUHANA GUIALIL

381        EDCHAMAG, ROSE WAKIYEN

382        ELARDE, IVIE TAYABAN

383        ELARDO, CHARLENE BAYACA

384        ELEAZAR, VEBERLY MAGDAYAO

385        ELEJORDE, OMAR RODRIGUEZ

386        ELIAS, NICOLE AIN QUINTO

387        ELSHAL, ROSELA BISARO

388        ELUMBA, MANILYN FLORIDA

389        ENCIENZO, GLEYDEN DUAZO

390        ENCOMIENDA, LEILA CLAUDETTE MANLOGON

391        ENDING, ALMIRA MAGTACPAO

392        ENGID, ZEINAH KAMAD

393        ESCALANTE, ALLYSA MAE ESEQUE

394        ESCUBIN, CHINDY CAYANAN

395        ESCUETA, STEPHANIE LOUISE DUEÑAS

396        ESLAWA, CHINNY CORONEL

397        ESMAIL, ARISAH SAMPULNA

398        ESMERALDA, JOANA ESTRADA

399        ESPAÑOLA, MARIA SOLEDAD MANILAY

400        ESTAÑOL, CHARYLE LOPEZ

401        ESTEBAN, JOANNA LYN

402        ESTERAS, FERLY MAE AMELING

403        ESTEVA, ANALYN AJENO

404        ESTILONG, LORRAINE ANNE VALERIO

405        ESTILONG, MARIEL LUMONTAD

406        ESTOQUE, ANGEL FERNANDEZ

407        ESTORNINO, ALFRED SANREX JERESANO

408        ESTORNINO, ANA MARIE JERESANO

409        ESTRELLA, SHERILYN DOMINGO

410        ESTREMOS, SHENNA CLAUDETTE BOLONIA

411        ESTURCO, JOHN ROSS RAMIREZ

412        ESYABEN, AIZA BUGTONG

413        EUGENIO, ELYN JOY SION

414        FABELLA, MA KRISTINA FABAYOS

415        FABRO, WILLORD JANSEN MEJOS

416        FAISAL, NASHRAJENN INDASAN

417        FAIZAL, KHADIJA SANDONG

418        FAJARDO, MAJALIA BON

419        FANTILAGAN, BABELYN MARFE NAPALINGA

420        FEGIDERO, CHEERIE ANN BELARIO

421        FELIPE, LAUREN ACOBA

422        FELIZARTE, ARIANNE CRIS MIRAFLORES

423        FERENAL, MARY JEAN AGAMA

424        FERNANDEZ, GRACE LOPEZ

425        FERNANDEZ, STEPHANIE TOLENTINO

426        FLOREN, HELEN SUNOGAN

427        FLORES, MAIKA LICUDINI

428        FLORIDA, JANICE ADEVA

429        FLORO, AYA AMOR FAUSTO

430        FONDEVILLA, CHRISTINE GAY HULGADO

431        FRANCISCO, ANALOU BACAY

432        FRANCISCO, CAMILLE ANNE AMOLO

433        FRANCISCO, JOHN AUGUST JOSEPH EUGENIO

434        FRANCISCO, THYNNIE CRYZZEL FERNANDEZ

435        FUENTES, JASMINE BIHAG

436        FUERZAS, ESTRELLA LACABE

437        FULGAR, LOVE ME BERDAN

438        FUNA, VALERIE JOY FRANCISCO

439        FURAQUE, CARINA LUCES

440        GABAIS, LIZA MAE CABARGA

441        GABAS, SANDY ANDREA

442        GABAY, EZA SARITA

443        GABOG, MARY JOY DELA CRUZ

444        GABRIEL, JOYCELYN NAMBIO

445        GADO, EDMAR SABALLO

446        GADUT, SHIELA MARIE PATINDO

447        GAJETE, GLADY'S GUARDIARIO

448        GALANGAN, KENNETH NOVIEN BACANA

449        GALAPIN, ALGEN JOY DIOCOLANO

450        GALBAN, CALYPSO JAMELLE IRISH MATUGAS

451        GALE, AMIEL CERIACA PEÑAFLOR

452        GALLANGI, JACQUILYN LONGJAS

453        GALLEGO, MARY GRACE ALDE

454        GALLEGO, STACEY GALVE

455        GALVEZ, MARYJANE CANALES

456        GAMALONG, JOANNE CARIÑO

457        GAMBOA, JOCELYN ALBURADURA

458        GAMEO, GAIL ACYAPAT

459        GANI, AMERAH SALIC

460        GARCIA, CYNTHIA URIARTE

461        GARCIA, JEMELYN CITAL

462        GARCIA, JONALYN CORPUZ

463        GARCIA, LORELIE PURA

464        GARCIA, MARIZ MOLINO

465        GARONG, AVEGAIL RUBI

466        GAVARRA, MARICEL DESTAJO

467        GAY-OD, NEVELYN FELISCUZO

468        GAYON, AXEL RUSS CAÑADA

469        GEDA, AIKO ARANDIA

470        GEDALANGA, ELENA GALLEGO

471        GELACIO, BEVERLY JOY AQUINO

472        GEMOLAGA, MARSHA HERNAEZ

473        GENEBLAZO, EVAJANE BONA

474        GERON, GEROME CALITIS

475        GESTA, PRECIOUS ARIANNE AQUINO

476        GEVERO, ESTERLITA NAPONE

477        GILAGA, JOY ESTALANE

478        GIRADO, NINA RICCI JORING

479        GO, WELLA GRACE ASPIRAS

480        GONORA, ROGELYN TORRES

481        GONZALO, JENNIFER TIPAS

482        GRANDE, JULIE ANN SIENDA

483        GUANTERO, ANJELYN TIJERO

484        GUARIN, GEMMALYN MATUGAS

485        GUASIS, MA LUISA ARMA

486        GUERRERO, SUSIMIE EDILLOR

487        GUIAMALON, NORAISA AKMAD

488        GUIAMAN, ISRAHAINA MASUL

489        GUIAMELIL, SHEENA EGNE

490        GUIDAVIN, MELOUDY LOPENA

491        GUILLERMO, MAY ANN MAGALLONES

492        GUILLERMO, ROSARIO ROSIMO

493        GUISIC, JOAN ONTOG

494        GULAY, RICHARD OLASIMAN

495        GUPID, JULIET AMPOLOQUIO

496        GUZMAN, RIFE JOY ANTILLON

497        H SIRAD, NADJIRAH MACABUAT

498        HABLO, AVA TABARES

499        HADJI SAMIN, SANALIA CANDIA

500        HADJIDATU, ANABAI SARIBO

501        HADJIRI, FATIMA-RANIA OSAMAD

502        HAIBER, INDAH NENA AKMAD

503        HALASAN, SARAH MAY CASTRO

504        HALCON, JAM ZYREN ERLANO

505        HAMOR, LYSELYN BABA

506        HANDUMON, CARLA JANE FUERTES

507        HANDUMON, CHRISTINE JOY COLINCO

508        HASIM, ZAHARA TALILISEN

509        HASTA, LIEZEL BUBAN

510        HERRERA, EIN PALMA

511        HIDALGO, CAMILLE ROSE PAYOPAY

512        HIZON, LOUIELEN DELA CRUZ

513        HORCERA, SHEKINAH NAHID

514        HUERVAS, FRANCIS ESMERALDA

515        HULDONG, JURINA BANTAG

516        HURTADO, EVA MAE COMITA

517        IBIG, HARTINA HASSAN

518        IBRAHIM, EMAN GUIABAR

519        IBSERNAS, ANZELLAINE MAE HISU-AN

520        IDUSORA, MERLYN CIELO

521        IGASAN, MAHATMA TAMPALAN

522        IGNACIO, CHERRYLYN DE GUZMAN

523        IGNACIO, LARINA BORROMEO

524        IGNACIO, NUR-AINA BUENAVENTURA

525        IGNALAN, VERNALYN SABALLE

526        IGOS, MARY GRACE BOLAGAO

527        ILAO, MAECY KRYSTELLE LICAROS

528        IMAM, NAILAH KUSA

529        IMDANI, FATIMA NADILA PAHAR

530        IMDANI, NURJANNA PALLONG

531        INDAC, LODJEN TUMANGAY

532        INFANTADO, CHARLOTE JOVEN

533        INOCENTE, LEA RIVERA

534        IRA, SHERLYN TAYSON

535        IRAHAM, NURSHAIRA HAMPAC

536        JACOB, CYNTHIA CARIÑO

537        JAICTIN, MEDALEIN QUILIOPE

538        JAKOSALEM, JACKILYN VENUS

539        JAMAD, SADIYYA YUSOP

540        JARAE, RANA JIMLANI

541        JARAVILLA, AIKO BARREROS

542        JAUHARI, RADZMINA JAUPAKAL

543        JAULA, KIMBERLY CHAVEZ

544        JIMENEZ, MARK ADRIAN ESTRELLA

545        JUDAR, ROQUEL ACOPRA

546        JUMAHARI, JEANNA MANAJIL

547        JURAO, JEANNIEL GWEN BERJA

548        JUROLAN, ROSA VILLA HAMILI

549        JUSAY, MARICEL CAILING

550        KALI, NORHANA DISA

551        KAMID, SAADA KINTO

552        KANAPIA, BAI SHEJANA AMPILAN

553        KASIM, NUR-IN YUSOP

554        KHALID, MODZNA MANDALI

555        KUBOTA, CARA ALIZZA KUBOTA SOLEDAD

556        KUDARAT, MAYAMIN GALMAK

557        KUHUTAN, NURHAIMA AMSANG

558        KULAY, SAYMA ABDULHAMID

559        LABA, GIUWAIRIA SALIM

560        LABADAN, ANALYN MAGURA

561        LABARRETE, ARNIELYN PARAISO

562        LABUTAP, KRIS MELODY ALMA

563        LACERNA, CARINA MONTERO

564        LACSAMANA, PHOBE CATE RAZON

565        LADJAMALIK, SABRINE ABDURAYA

566        LAGARDE, MELODY LABAO

567        LAGAT, KATHRINE MAE SALAPI

568        LAGRADA, KRISTY ANN CAABAS

569        LAGROSA, KRISHA MARIEL ALEJANDRINO

570        LAGUMBAY, JOWENA VILLABITO

571        LAMEG, SARAH JANE LACMAN

572        LANAO, SUSET CUESTAS

573        LANDERO, JESSIELMAY ABAYON

574        LANDRY, LORINA GARING

575        LAOAGAN, KAREN JANE DOLLIENTE

576        LAPATING, DOREEN JOY

577        LAROSA, MAIZA DAGUNAN

578        LASCANO, SIENA MARIE DE TAZA

579        LAYAN, VANESSA CLAIRE ARTIAGA

580        LAYOLA, CHRISTINE JOY POCSIDIO

581        LAYUGAN, VENUS PRANZA

582        LECAROS, REYMOND PANTE

583        LECUAN, RICCA ANTOP

584        LEGAJE, ROSEBELLE CRISOSTOMO

585        LEGASPI, MONETTE BINAY-AN

586        LELIS, ROSALIE ENESIO

587        LERO, MELVIN ESUREÑA

588        LESTINO, NIMFA CABANTING

589        LIBAS, LAILA KAURING

590        LIGGAYU, KATHLEENE PARRERA

591        LIM, LADY AUDRY OLIVETE

592        LIU, EVALYN URBODA

593        LLANES, JADELYN QUERIDO

594        LLAUSAS, LYNDE MAE LLESES

595        LOBINGCO, DONABELLE DELA GENTE

596        LOLO, IVY MAPA

597        LOMOCSO, ROSE ANN HAEL

598        LONGAKIT, KRISTINE BAYETA

599        LONGARES, MA REJAEN AZUL

600        LONGNO, CONSOLACION MALLARI

601        LOPEZ, GELONA DUMANHOG

602        LOPEZ, RUTH OCHINANG

603        LORDA, MARK REDEN ESPLANA

604        LORENTE, JOGHEM COQUILLA

605        LUAGNA, CRISTINA LIWAN

606        LUCBAN, SAMUELLE II CATLI

607        LUCERO, CAMELA GLORIA

608        LUCERO, CRESIL MAE PINEDA

609        LUCIO, ANGELA

610        LUMANTAY, RICKYLYN MEJORADA

611        LUMBRE, IVY BUENO

612        LUNA, JENNEVIEVE BELLEZA

613        LUSARIA, SARAH MAE MIMAY

614        MABONG, MARGIE SILONG

615        MACADINDANG, THALIA PRUCIA

616        MACALALAG, BERNADETH OSMEÑA

617        MACARILAY, JENNIEFER VALENZUELA

618        MACAWILE, CHERRYLOU LUMABI

619        MACMOD, NAJAH MADAYA

620        MADALI, DONNA ROBEDILLO

621        MADREDIO, JESSICA ORMASIDO

622        MADRIAGA, JESSA ANGELI VILLANUEVA

623        MAGALLANES, RAZEL ANN ESCOTE

624        MAGALLON, AIRAH MAY VILLASAN

625        MAGBANUA, MICHELLE CRISOLO

626        MAGBUAL, RIKKA MAE ALCABAZA

627        MAGHANOY, CANDICE CHARMAINE CAJETA

628        MAGLAQUE, SHIERLYN TAMPAKAN

629        MAGONDACAN, RAISA TAHIR

630        MAHAY, LIZA CAGADAS

631        MAJID, KHISMA SAID

632        MAKILANG, HAZEL MARBA

633        MALAGANTE, DAVE CARL BANSAG

634        MALAMUG, CLARISA VILLACETE

635        MALAUBANG, KHARLA BRUÑIDOR

636        MALINAO, ESTRELLA CARIAS

637        MALIT, RAISSA DESIREE ZUNIGA

638        MALONES, SANTA CUENCA

639        MAMA, HERMILEX BANGKONG

640        MAMINDIALA, MAIMONA ALI

641        MANA, MIA DOMA

642        MANANGAN, MERNALYN BALAG

643        MANANQUIL, RIZZA MAY ZERNA

644        MANANSALA, ANALYN VILLANUEVA

645        MANARIN, IMMANUEL ANDRE ANTIOJO

646        MANDIG, ZINDEE SHIN ANN SAUDALA

647        MANEDSIN, NESRIN ABDILA

648        MANGAYA, LEINIE ANNE FORTO

649        MANGOAO, ASNIA MACARAMPAT

650        MANIBAY, MARY ANN RELOJ

651        MANING, FLORICIL IGHOT

652        MANINGAT, LORELIE FERNANDEZ

653        MANIPIS, RIZA PAKINGAN

654        MANITAS, MAYGIE DUMAGAN

655        MANRIQUE, DYVINE BATUCAN

656        MANSANADE, ALJHIA MAE DISTRAJO

657        MANSURI, LILIBETH BACAY

658        MANTILLA, CHRISTIAN DAVE SALA

659        MANUEL, MELANIE TULABIS

660        MANZANO, MARIA MINAS ALIBANG

661        MAPA, AIVIE OTORDOS

662        MARAON, CLEMENT PALUBIO

663        MARAÑON, KIECY SANCHEZ

664        MARCELINO, JEMILYN REYES

665        MARIANO, BABY JANE PANALIGAN

666        MARIANO, HARADIN OMANYA

667        MAROHOM, AMANA MACADATAR

668        MAROHOM, HILIYA RADIAMODA

669        MAROLLANO, ALDEN JAMES BARAQUIEL

670        MAROLLANO, SETH BARAQUIEL

671        MARQUEZ, DENNIS JAY VILLANUEVA

672        MARQUINO, RETCHEN CABUSBUSAN

673        MARTIN, JUDY ANN MONDRAGON

674        MARTINEZ, JESHEL SAGUCIO

675        MARZO, JONAYDA PASCUAL

676        MASAYAO, MARIELLE JEAN TERO

677        MASUBAY, MARIFE LOBO

678        MATIAS, CRISLYN TIPOCSA

679        MAURE, MARCELYN DILAO

680        MAXIAN, APRIL JADE LLANDA

681        MAXIMO, CARRIZ RAIZA ASUNCION

682        MAXINO, LESTER PARAMI

683        MEDINA, JESSANETH GERNER

684        MENDOZA, JELIN MARIE PADILLA

685        MENESES, ERMALYN MANCIO

686        MENORIAS, JESSICA SAMIANA

687        MENSERA, DAISY JEAN FLORES

688        MERCADO, JOBELLE ALELUYA

689        MERCADO, ROSARIO LOPEZ

690        MERIN, JADE REYNOR INTINO

691        MICABALO, AYEN MAE SUPAPO

692        MICABALO, MARY JOY

693        MIGUEL, REGINE JOY JOSE

694        MILLADO, MICHELLE FIGUEROA

695        MILLAMENA, DOROTHEA

696        MINALANG, SARMINA PANGSAYAN

697        MINANDANG, SAMINA NALO

698        MINIMO, MARY JOY MOJECA

699        MIRONES, MARICRIS REMILLETE

700        MISLUHO, BENJIE BOY ALBO

701        MIÑOZA, JOVESETA CANTILLER

702        MLOK, FATIMA ALEAH ANGAS

703        MOCON, AMOR MIA MEDALLA

704        MOHAMAD, SAHADA KASAN

705        MOHAMMAD, ALIBAI PULALON

706        MOHAMMAD, ELLAIN SHERVIE PARTOSA

707        MOHAMMAD, NAJIPA JAKARIYA

708        MOJICA, IRENE PAITON

709        MONGCUPA, VEKIM TOMAMPOS

710        MONIB, HASNA ESSO

711        MONTEJO, JESSIEL AUTENTICO

712        MONTENEGRO, ROCHELLE MARIE ACEVEDO

713        MONTERO, JENNIFER MANZO

714        MORALA, ANGELICA VIANCA AQUINO

715        MORALES, CHARMIENE TIGMO

716        MORALES, RHEA MARA QUIAPO

717        MOSQUERIOLA, JENNIFER MONTILLA

718        MUDDASIL, JEAN SORRAINE DELOS SANTOS

719        MUHMININ, NORISA HAMJARI

720        MULIT, VILSON JAY BASALAN

721        MUNDING, SHEENALYN DULLAH

722        MUSAD, FATIMAH PERNUSA MOHAMMAD

723        MUTIA, KIMBERLY CORONEL

724        NAAYAO, FLORENCE PERALTA

725        NANALE, PRINCESS DYAN MELITON

726        NATAN, ELNIMEA DINGLAS

727        NATI, MICA IMMACULADA DUALAN

728        NAVARRO, JESSICA RADAM

729        NGUYEN, HONEY CEL GABRILLO

730        NIEPES, QUEENYVIAN ODELL

731        NIKAID, SHARIFA ISMAEL

732        NINIAN, AINA MAE HUESCA

733        NOLASCO, GENE ROSE ABONALLA

734        NUGUIT, MERIAM JATAAS

735        NURBIDRE, SITTI SHAIKA AMILHUSIN

736        OBEJERO, MELOJEAN CABAG

737        OBING, KEIN SHAR MARALINA HASAN

738        OCAMPO, LADYLYN PATIO

739        OCFEMIA, CHLOUIE PEREZ

740        OLIVA, JIEZL PARAS

741        OLSIM, NORIE NEHYEBAN

742        OLUBALANG, ARVIE JANE OMIPLE

743        OMAR, RAINA TAIB

744        OMAR, SHARIMA INDAKA

745        OMEGA, THORS DOUGLAS LALUNA

746        ONSAT, JULIET MILAN

747        OPALLA, JUDY ANN MONTES

748        OPERIO, JULIE GAAS

749        OQUINA, RUSELLE GUINTIBANO

750        ORNEDO, JOHN DEINIEL MORALES

751        OROZCO, MARIAN COLASTE

752        ORPILLA, CATHERINE BUENDIA

753        OSABEL, MELITONA DELOS SANTOS

754        PABELONIO, HANCEL AGBU

755        PACALA, CHERRY MAE AMATIAGA

756        PACIS, JAYSA GALUPO

757        PACUNLA, RICHEL JOY TEOFILO

758        PACYOD, GERALDINE LIMANGAN

759        PADER, LOVELY JOY MORALES

760        PADERNAL, DAISY JANE BRIÑAS

761        PADERNILLA, DAISY JOYCE PORRAS

762        PADEÑO, HANNAH CLARA LINOBO

763        PADOLINA, JOSE PRUDENCIO MALUBAY

764        PAET, JOMELYN LOPEZ

765        PAGAS, MYLENE VELLIAREJO

766        PAGLAS, NORHAMINA USMAN

767        PAGUIGAN, IRENE

768        PAILAN, ZEST LOUISE ESTRELLADO

769        PAJARILLON, JAY-AN ANTARAN

770        PAKINGAN, ROSE ANN DELA CRUZ

771        PALACA, RENEFE LADION

772        PALADAN, SARAH JANE DELA TORRE

773        PALAGAWAD, RAHIMAH ALI

774        PALANGGALAN, ZUBAIDA DALUMANGKOM

775        PALAWAN, CADIDIA BANDARA

776        PALAYON, MARIES IVY LUMBA

777        PALERMO, JENY BORAZON

778        PALMA GIL, DEISY GARCIA

779        PAMATE, PALJESZA MAY PAWAKI

780        PAMILAGAS, CRISTAL MALANA

781        PAMISA, MANNY LYN SALVACION

782        PAMUNAG, LOREN QUELLA MAY TORTOSA

783        PANAGA, JENNIFER ZIPAGAN

784        PANCHO, GENEVIEVE CAJIGAS

785        PANDAPATAN, MALIKAH BARCELONA

786        PANELA, MARIA MERCEDES QUARIO

787        PANIZA, CYNDI PAMA

788        PANUELOS, SHEENA DEBIL

789        PARADERO, CHARLENE SAMONTE

790        PARAO, RICA MIGO

791        PARDILLA, ROWENA OLEDAN

792        PARREÑO, MICHELLE AREVALO

793        PARREÑO, PRECIOUS ROVERO

794        PASCUA, CHRISTINE NOEMI BRUNO

795        PASILAN, JINKY DOMAOAN

796        PASION, CONNIE NAVOR

797        PASTOLERO, LORRAINE BERNABE

798        PASTOR, REYMOND NAPAGAL

799        PATINIO, JAYSON GACOSCOS

800        PEBUJOT, DONNA BLESSY PANCHO

801        PEDAL, THRESHIA MARIE PAÑE

802        PELEGRINO, AGNES ABENDAN

803        PENIDA, CARL JOHN

804        PEREZ, MONICA JACOB

805        PERNITEZ, MELINDA OPIALA

806        PIANO, JESSA CORDEZ

807        PICACHE, DIANNA GETUIZA

808        PILELA, DAISY JOY BELWA

809        PINEDA, ANAREN IMPERIAL

810        PIORNATO, RHEA MONTALES

811        PIOS, LYNN ANGELIQUE GUELOS

812        PITALLANO, PHOEBE ROSE BREQUILLO

813        PLARIZA, EZEL GUIBAO

814        PLATA, JENNIFER OLEGARIO

815        PLATA, RHODELENE SULIMA

816        POBRE, SHERYL MAE EBRAO

817        POCON, MARIVIC DIACOSTA

818        POD-AC, LE-AM BANONGBONG

819        POLINTAN, WELLA MAE ENRIQUEZ

820        POLLOSO, SHIELA MENDOZA

821        PREGILLANA, KIMBERLY DE GUZMAN

822        PUGUON, SHERYL CHUM-AN

823        PULALON, NURUN-NIHAR KANGAL

824        PUNONG-BAYAN, KRIS BAUTISTA

825        PURISIMA, JOLLYMIE EUGENIO

826        PUZON, JOLINA MAGNO

827        QUIDAS, SOPIA GUIAMPACA

828        QUIDING, MAYDEL PEDRAGOSA

829        QUINTANILLA, JOHN MARK GOMEZ

830        QUINTANO, LORIE GYLE IBAÑEZ

831        QURESHI, SAHARA MOHAMADALI

832        RACCA, PAMELA AUDREY CLARINA

833        RADJI, ALWISA SAJI

834        RAFAEL, BRIDGETTE BANTAYAN

835        RAFOLS, HAPPEE BARILLO

836        RAFOSALA, JOANNA ROCHELLE PELOS

837        RAGMAT, JONALYN DOLLISON

838        RAMELB, MERLINA JOY CALUMAG

839        RAMOS, JEFFREY LIMBOY

840        RANAN, RIVILYNE NARVAEZ

841        RANCES, DOMINIQUE YABOUR

842        RATIO, SARAH HOPE

843        RATONIL, ANGELY PANOY

844        RAYMUNDO, JONNABEL GUTIERREZ

845        RAZO, JEREMIE JANE EMPERADO

846        RAZO, JHONA SEVILLEJO

847        REBUCAS, LENDON

848        RED, KASANDRA DAWAL

849        REGACHO, STEPHANIE GRACE GARNICA

850        REGALA, JOYCE BLESS CAPISPISAN

851        REGOSANTE, CHRISTINE MENOR

852        RELATO, NICKO VALENCIA

853        RENDOQUE, ANTONETTE BAJADE

854        REPROTO, JOHN PAUL FOROFIL

855        RETUERTO, FRECY GENTAPA

856        REVIL, ROSEMARIE ABALE

857        REYES, JOHANNA ARREOLA

858        REYES, JOYCELYN PARAZO

859        REYES, JUDITH SAMANIEGO

860        REYES, JULIE ANN PASTOR

861        REYES, MA MELANIE NAVARRETE

862        REYES, MARIA CECILIA DELGADO

863        RICANOR, DIANARA LUTIAN

864        RIVERA, JONALYN TARROZA

865        RIVERO, NORMA OCAMPO

866        ROBAS, KELVIN APORILLO

867        ROBIDILLO, EMELITA MALATE

868        RODRIGUEZ, BRYAN NAVARRO

869        RODRIGUEZ, EUNICE CONCIL

870        ROJAS, JOEFRENLYN VIDAL

871        ROLAGO, ANA MARIE MAY VASQUEZ

872        ROMAN, LIEZETTE JOY MATEOS

873        ROMERO, JONA CAPUYAN

874        RONDAL, HAZENETH ZAMORA

875        ROSALES, MARIEL BAGSIK

876        ROSALES, ROSSANA

877        ROSARIO, ADAH OMPOC

878        ROSTIGUE, JOSUE PANED

879        RUBILLOS, IRISH PIOQUINTO

880        RULIDA, ELSA MANGUBAT

881        SAAVEDRA, ESTEFANY MORAL

882        SABALLA, SONIA MELO

883        SABBAN, NURISA JAINUDDIN

884        SACEDOR, DALILAH PANERIO

885        SACMAN, DONNA MORONDOZ

886        SAGAMANG, STEPHANIE PATAL

887        SAGSAGAT, CHRISTY CALIBUSO

888        SAHI, NAJIA SAYYARI

889        SAHIBUL, NUR-AISA JAILANI

890        SAHISA, ABSER AMAMIL

891        SAIDUL, FARHAN LIGA

892        SAING, NUR-AIMA BUTUGAN

893        SALAMANCA, MARNIE TABALE

894        SALARDA, LEANNE KATRINA

895        SALAZAR, GLADYS REYES

896        SALI, NURMISNY NAKIBSINAH

897        SALIMBAGAT, NATHANIEL CABATU-AN

898        SALUDIN, NADIA AMER

899        SALUDO, SUE JANE BANDALOG

900        SALUTAN, MARIA FE ALEGUIN

901        SALVADO, MARIE JAZZIELLE ESPIRITU

902        SALVIO, CHRISTINE JOY ALEJO

903        SAMO, RESTY

904        SAMO, RYZELL

905        SAMONTE, GLADYS GARCIA

906        SANCHEZ, ANNE TRIXIA MAE BAQUIRIN

907        SANCHEZ, MA DAISY JEAN GALENDEZ

908        SANCHEZ, MELBA ARANDA

909        SANDIGAN, JANETH MUHAMAD

910        SANGALANG, ANNBELL JAWAY

911        SANGCO, JENNIFER APOLINARIO

912        SANGKI, JEHAN TUKAS

913        SANGKULA, SITTIRIDONG MUKAB

914        SANGKUPAN, BAIRIDA GUMUNSANG

915        SANSAWI, BAINIA HABIBON

916        SANTELLA, LIZETH TALIBUGEN

917        SANTILLAN, JEIGH OSTOS

918        SANTOS, ELDA WHITE

919        SANTOS, MANELYN TUIBEO

920        SARAJI, MARJILYN JUMADIL

921        SARDENG, GENEVA PANIS

922        SARGADO, MARIA CLEO BOGACKI

923        SARIP, NORJANA NAKAN

924        SARMIENTO, MELLY CARULLO

925        SARMIENTO, MICAH GRACE EVASCO

926        SAUPI, SHEIRAH BALLAHO

927        SAWIT, MARLENE RELON

928        SEDANO, JOHNRIE BAHINTING

929        SEDIGO, ALEXANDRIA TEVES

930        SEMILLA, MICHELLE SOSA

931        SENETA, ANA MARIE GARIANDO

932        SEPARA, KCLLYN JOY OLIVER

933        SERNA, JYPSIE DE CASTRO

934        SERRANO, MARIANE KEZIA ESCANDOR

935        SERRANO, MICHELLE KAYE LAURIO

936        SIBAYAN, ANNA MARGARITA ADJAWIE

937        SIDDICK, NIDA MAWALI

938        SILVERIO, LEA MAE ORCA

939        SILVIO, JOSSIE PAGATPAT

940        SIMILLA, JARMIE MEDRANO

941        SINGAYEN, NANETH TENORIO

942        SIODENA, GENEVIE BALASOTO

943        SIYANG, DONNA CLAIRE COLOBONG

944        SOLES, JEDEDIAH GARGAR

945        SOLIS, CREAZIEL PAJARTIN

946        SONGCUAN, CRISTONUARY AQUINO

947        SONICO, DONNA MAE BALINAN

948        SORIA, FRANCISCA ABULE

949        STA MARIA, ELAINE CORPUZ

950        SUAREZ, HAZEL

951        SUAREZ, ROSELLE PAÑA

952        SUAZO, SHIELA MAE

953        SUBRADO, NORABEC SIMUGAN

954        SUCABIT, SUNSHINE DOLINAS

955        SUENAN, SHIELA MAE AQUINO

956        SUGUITAN, LOVELY KATE ADZUARA

957        SUICO, DYEZEBEL PANUGA

958        SULAIMAN, NORCAYA MACALABA

959        SULLANO, JULIET URSABIA

960        SUMOBAY, ANGEL OYANIB

961        SUNGA, ARA MAE NAVARRO

962        SURBANO, LEONEI YUMOL

963        TABOG, CHARITY BALONG

964        TABONGBONG, MARY JOY VALENCIA

965        TABUNAWAY, GIUMELLA ZAINON

966        TACDERAN, MELANIE BALAAN

967        TACYO, ALMEL PAYANGDO

968        TAGALOGON, MARJORIE OMAS-AS

969        TAGELO, VANNICA ARCEBAL

970        TAGORA, NOELYN MAY PEROS

971        TAGOTONGAN, FELICITAS IDULSA

972        TAGUIGAYA, NAILA PAGILIDAN

973        TAGULALAP, LEAH TACAISAN

974        TAJOLOSA, SHIELA PENDOY

975        TALIAN, LIEZL JOY GAGUAN

976        TALIB, SARAJANE DIPATUAN

977        TALIDONG, RUSSEL JOHN PANGANIBAN

978        TAMAYAO, JOAN TABAO

979        TAMON, MARITES BALBIN

980        TAMONDONG, NOEMILYN ACIDO

981        TAN, JOHN LIAT II BARBA

982        TANCHOCO, DENIELYN OCAMPO

983        TANDIH, AMEERA ARRAJI

984        TANIEGRA, MARY JANE SADIA

985        TAPAHING, MERILYN JAAFAR

986        TAPANAN, GRACE FRANCISCO

987        TARATINGAN, MAHID JAMAEL

988        TARAY, JEAN CORTEZ

989        TASIS, JANNAH MAE LORENZO

990        TATEL, KRISTINE OLINO

991        TATON, TWINKLE GRACE CRESENCIO

992        TATOY, PAUL CARLO LAREDA

993        TAUTE, BAISANOR LUMABA

994        TAYA, RAODA PAIDOMAMA

995        TECSON, JANINE KRISTIN BASALO

996        TEJANO, ANA MARIE MAHILUM

997        THOMAS, NADEL SULIT

998        TICALA, CREZA MAR GRANCIA

999        TICON, THERESA LAGAD

1000        TINAY, MARIELLA ASUFARDO

1001        TIU, CHRISTINE ANGELINE PAGARIGAN

1002        TIU, JEUNESSE JANE NAIDAS

1003        TOCMOHAN, ROSEMARIE TABIQUE

1004        TOKONG, HAINE JANE ROGADOR

1005        TOLENTINO, CHARRISE SALAZAR

1006        TOLENTINO, ERICK STA MARIA

1007        TOPACIO, TRIXIAM DELA CRUZ

1008        TOSCANO, GERALDINE CARLA LINSAO

1009        TOVERA, VINA CLAIRE BUGTONG

1010        TRINIDAD, ROGELEN GREGORIO

1011        TUDON, SALIMA ABDULGANI

1012        TUMACDER, GRACE ANN CARPIO

1013        TUMALIUAN, JOVERENE MARCOS

1014        TUMBAGA, ADORINA LUCAS

1015        TUNGKAY, SHAHINA GAYAK

1016        TURBA, QUEENEE LAVALLE

1017        TUSCANO, BILLY JEAN GAYYED

1018        UBALDO, IRIS JEANETTE MAMAOAG

1019        UDDIN, NURIA KASIM

1020        UMUQUIT, MARY ROSE OBANDO

1021        UNDANGAN, JONIPAE JULIAN

1022        USMAN, KEENAH ALYSSA PANDA

1023        USMAN, SAHADA TAUP

1024        USOP, MARIAM AKMAD

1025        USOP, ZABRINAH JEAN LIM

1026        VALDEZ, EDSA CACAYAN

1027        VALENCIA, MARICRIS PANGALAY

1028        VALENZONA, JULIE BABARAN

1029        VALENZUELA, LIEZEL ESTRELLA

1030        VALER, TWEETY ESPAÑA

1031        VALLINTOS, JANE IGANA

1032        VECILLA, MARY AUSTINE MADROÑO

1033        VECINO, LORRAINE BUCOY

1034        VELASCO, KEZY ERAÑO

1035        VELASQUEZ, REINA MAE OPENA

1036        VENIEGAS, SUNSHINE GUILLERMO

1037        VENTURA, AMIETY NIEVA

1038        VERAZON, RHODELYN VILLACILLO

1039        VERGARA, MERCH IAN

1040        VERSO, CARMELA FABELLA

1041        VICENTE, CRISTINE JOY PAGSANJAN

1042        VICENTE, EMMA LATAWAN

1043        VICENTE, JOVAN GARCIA

1044        VICENTE, MANILYN AMBAYAN

1045        VIERNES, JANET URSAL

1046        VIGO, JENELYN WAYCO

1047        VILLA, MA TERESA ABARIENTOS

1048        VILLACAMPA, ROSELYN BULANDRES

1049        VILLANUEVA, MARLIE MACALALAG

1050        VILLANUEVA, MARY JOY INOCENCIO

1051        VILLARAM, RICA SIENNA TUGADE

1052        VISITACION, AIZA ROSARIO

1053        VIVA, EMMAYA

1054        WACAN, KATHLENE BITONGAN

1055        WACKISAN, MIKEE AMILLING

1056        WALOHAN, KAREEN PAGOBO

1057        WARAS, TARHATA KAWLI

1058        YACOB, SARHATA SABUDDIN

1059        YAG-AO, DIGA KAY PARONG

1060        YASER, AJIJA ALAMA

1061        YATCO, LEONY BACSAL

1062        YEPEZ, DIOMEDES JR BALDO

1063        YLARDE, ERLYN RABAGO

1064        YNION, JEANNA CLAIRE JANOLINO

1065        ZAGADO, RUSTOM LIRAY

1066        ZAMORA, JOYLIZA

1067        ZARCILLA, KRISTLE JOYCE LOFRANCO

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