MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 89 out of 156 passed the Naval Architect Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture in Manila this October 2019.

Roll of Successful Examinees in the Naval Architect Licensure Examination

Held on OCTOBER 1, 2019; Released on OCTOBER 7, 2019

1 ABE, CARLA MAE MARIÑO

2 ABEJAR, JOSEFA CARMELLI ANALES

3 AGAPAY, JUVENIEL BOLONIAS

4 AGUILA, PAULO ROBERT CRUZAT

5 AGUIRRE, MARY FRANCINE SIMBAJON

6 ALARAS, JANN ALDEN ROLDAN

7 ALMAQUER, RIGEL KENT MAGBANUA

8 ALVARADO, LIEDEL GOMEZ

9 AMANDORON, JEROME DE LA PEÑA

10 ANDAYA, MARK LESTER VIODOR

11 ARIZO, PATRICIA ANNE CERVANTES

12 ARNEJO, RUSSEL DEBUAYAN

13 ATIENZA, KEISHA FAE BANTOLINAO

14 BACOLCOL, ADRIANE JOSHUA DE CASTRO

15 BALILI, LAWRENCE DANE ZALSOS

16 BARCENAS, GELE TORRES

17 BASAS, JAMES RYAN APAREJADO

18 BORAGAY, JOSEPH MARASIGAN

19 BUBAN, CHARISSA BORCELIS

20 CAGADAS, SHEILA MARIE CALDERON

21 CALZADA, PELARIO

22 CANCINO, AHRENKIEL CASTILLO

23 CASAPAO, EPHRAIN JAMES CASTILLO

24 CASTOR, MARIANNE RAYOS

25 CODASTE, MEATUSS PIAYO

26 COLASINO, JAH JEHIEL SOLIVEN

27 DADOL, MANUEL JR URSAL

28 DAITOL, EUGENE KENNETH DE LA CRUZ

29 DEL ROSARIO, RALF FLORES

30 DEMOLDE, EDITHO JR CRISPINO

31 DESINGCO, SESYLU THERESE ALMADEN

32 DIAZ, JOSHUA CHRIS DELA CRUZ

33 DUBLIN, GLAIZA MAE CAPANGPANGAN

34 DUQUEZA, MARIA MICKAELLA VELASCO

35 EBORA, JONAS ANTHONY BUGHAO

36 EDAÑO, JOHN CLYDE PAREDES

37 ESPINA, RAYMOND CORNICO

38 ESTOQUE, EULLA MAE BIHAG

39 FACTUAR, JAN ADAMME OSTONAL

40 FELICILDA, MARC JOSEPH JIMS DOLIGUEZ

41 FISALBON, PATRICIA SUNIT

42 FLORES, RENATO JR PETALCORIN

43 FUENTES, KENNETH LYNDON UNABIA

44 GALANG, GERARD MARVIN PASCUA

45 GORRA, REZ REGIE CARBONILLA

46 GRANFON, NATHALIE DAYAGDAG

47 GUTIERREZ, SHERYL ANNE CHAVEZ

48 HABLO, ELMER BRYAN CHUA

49 HUERTA, KAMIL ZYNA HIPOLITO

50 JADRAQUE, ABEGAIL ABELLA

51 JUDILLA, WARREN TENEBROSO

52 LEGITIMAS, JEAH PAALISBO

53 LUCERO, ADNAN PAUL MALALUAN

54 MABUTI, NOHLIE BITANGA

55 MAGAYANES, JOSE MARI CARTILLA

56 MAHINAY, VENZU PONTANAR

57 MALIMATA, ALTHEA BIANCA ILAGAN

58 MANGIGO, FRENCH JOHN FORONES

59 MARAGUINOT, THERESE ANN SORIA

60 MARASIGAN, CARLO PEREZ

61 MAYOCYOC, ALDWIN BRYCE PANGILINAN

62 MERCADO, JEREMIAH CESTINA

63 MERQUITA, JAIYA DE LOS SANTOS

64 MINO, ALDREN RYAN LIMOTAN

65 MORATALLA, JOHN HENRY VELASCO

66 MORTILLA, JOHN AMIEL DATINGUINOO

67 NAVAL, RODETTE CHYNNE GOLES

68 NEPOMUCENO, RUFINO JOHN BURGOS

69 NUERA, ADRIAN LUGO

70 ODILAO, ALVINCE JIFF PAQUIBOT

71 ONDRAY, SHAYNE RAÑOLA

72 QUISEO, ANN MARGUERITE PAYOD

73 RAMIL, JOEY ANTHONY JOSHUA ALVIOLA

74 RAMIREZ, ALEXIS NAPA

75 RANOCO, JOHN CARLO USARAGA

76 RODRIGUEZ, ANGELICA JOHNNE VICEDO

77 ROJO, MICHAEL PAOLO ALEJANDRE

78 ROMANO, MAICA MAE TABUGOS

79 ROSIT, JOHN ADRIAN APOSTOL

80 SEMILLA, KARLO JAMES VILLAVER

81 SIGNO, KAREN ANGELA AGUILAR

82 SURIG, MARK FRANCIS PEREZ

83 TAGALOG, MAR VINCENT PATEÑO

84 TIGLEY, ANGELI YBAÑEZ

85 TROFEO, JOSHUA ALEC TALLER

86 TY, JOHN STEPHEN ANG

87 VENIEGAS, OLIVER JOHN MARAVILLA

88 VERANO, CLAIRE MARIE RAMIL

89 ZAMORA, DWEENA MAYE VELEZ