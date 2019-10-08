Naval Architect Licensure Examination
(The Philippine Star) - October 8, 2019 - 3:00pm

MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 89 out of 156 passed the Naval Architect Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture in Manila this October 2019.

Roll of Successful Examinees in the Naval Architect Licensure Examination

Held on OCTOBER 1, 2019; Released on OCTOBER 7, 2019

1        ABE, CARLA MAE  MARIÑO

2        ABEJAR, JOSEFA CARMELLI  ANALES

3        AGAPAY, JUVENIEL  BOLONIAS

4        AGUILA, PAULO ROBERT  CRUZAT

5        AGUIRRE, MARY FRANCINE  SIMBAJON

6        ALARAS, JANN ALDEN  ROLDAN

7        ALMAQUER, RIGEL KENT  MAGBANUA

8        ALVARADO, LIEDEL  GOMEZ

9        AMANDORON, JEROME  DE LA PEÑA

10        ANDAYA, MARK LESTER  VIODOR

11        ARIZO, PATRICIA ANNE  CERVANTES

12        ARNEJO, RUSSEL  DEBUAYAN

13        ATIENZA, KEISHA FAE  BANTOLINAO

14        BACOLCOL, ADRIANE JOSHUA  DE CASTRO

15        BALILI, LAWRENCE DANE  ZALSOS

16        BARCENAS, GELE  TORRES

17        BASAS, JAMES RYAN  APAREJADO

18        BORAGAY, JOSEPH  MARASIGAN

19        BUBAN, CHARISSA  BORCELIS

20        CAGADAS, SHEILA MARIE  CALDERON

21        CALZADA, PELARIO

22        CANCINO, AHRENKIEL  CASTILLO

23        CASAPAO, EPHRAIN JAMES  CASTILLO

24        CASTOR, MARIANNE  RAYOS

25        CODASTE, MEATUSS  PIAYO

26        COLASINO, JAH JEHIEL  SOLIVEN

27        DADOL, MANUEL JR  URSAL

28        DAITOL, EUGENE KENNETH  DE LA CRUZ

29        DEL ROSARIO, RALF  FLORES

30        DEMOLDE, EDITHO JR  CRISPINO

31        DESINGCO, SESYLU THERESE  ALMADEN

32        DIAZ, JOSHUA CHRIS  DELA CRUZ

33        DUBLIN, GLAIZA MAE  CAPANGPANGAN

34        DUQUEZA, MARIA MICKAELLA  VELASCO

35        EBORA, JONAS ANTHONY  BUGHAO

36        EDAÑO, JOHN CLYDE  PAREDES

37        ESPINA, RAYMOND  CORNICO

38        ESTOQUE, EULLA MAE  BIHAG

39        FACTUAR, JAN ADAMME  OSTONAL

40        FELICILDA, MARC JOSEPH JIMS  DOLIGUEZ

41        FISALBON, PATRICIA  SUNIT

42        FLORES, RENATO JR  PETALCORIN

43        FUENTES, KENNETH LYNDON  UNABIA

44        GALANG, GERARD MARVIN  PASCUA

45        GORRA, REZ REGIE  CARBONILLA

46        GRANFON, NATHALIE  DAYAGDAG

47        GUTIERREZ, SHERYL ANNE  CHAVEZ

48        HABLO, ELMER BRYAN  CHUA

49        HUERTA, KAMIL ZYNA  HIPOLITO

50        JADRAQUE, ABEGAIL  ABELLA

51        JUDILLA, WARREN  TENEBROSO

52        LEGITIMAS, JEAH  PAALISBO

53        LUCERO, ADNAN PAUL  MALALUAN

54        MABUTI, NOHLIE  BITANGA

55        MAGAYANES, JOSE MARI  CARTILLA

56        MAHINAY, VENZU  PONTANAR

57        MALIMATA, ALTHEA BIANCA  ILAGAN

58        MANGIGO, FRENCH JOHN  FORONES

59        MARAGUINOT, THERESE ANN  SORIA

60        MARASIGAN, CARLO  PEREZ

61        MAYOCYOC, ALDWIN BRYCE  PANGILINAN

62        MERCADO, JEREMIAH  CESTINA

63        MERQUITA, JAIYA  DE LOS SANTOS

64        MINO, ALDREN RYAN  LIMOTAN

65        MORATALLA, JOHN HENRY  VELASCO

66        MORTILLA, JOHN AMIEL  DATINGUINOO

67        NAVAL, RODETTE CHYNNE  GOLES

68        NEPOMUCENO, RUFINO JOHN  BURGOS

69        NUERA, ADRIAN  LUGO

70        ODILAO, ALVINCE JIFF  PAQUIBOT

71        ONDRAY, SHAYNE  RAÑOLA

72        QUISEO, ANN MARGUERITE  PAYOD

73        RAMIL, JOEY ANTHONY JOSHUA  ALVIOLA

74        RAMIREZ, ALEXIS  NAPA

75        RANOCO, JOHN CARLO  USARAGA

76        RODRIGUEZ, ANGELICA JOHNNE  VICEDO

77        ROJO, MICHAEL PAOLO  ALEJANDRE

78        ROMANO, MAICA MAE  TABUGOS

79        ROSIT, JOHN ADRIAN  APOSTOL

80        SEMILLA, KARLO JAMES  VILLAVER

81        SIGNO, KAREN ANGELA  AGUILAR

82        SURIG, MARK FRANCIS  PEREZ

83        TAGALOG, MAR VINCENT  PATEÑO

84        TIGLEY, ANGELI  YBAÑEZ

85        TROFEO, JOSHUA ALEC  TALLER

86        TY, JOHN STEPHEN  ANG

87        VENIEGAS, OLIVER JOHN  MARAVILLA

88        VERANO, CLAIRE MARIE  RAMIL

89        ZAMORA, DWEENA MAYE  VELEZ

2019 NAVAL ARCHITECT LICENSURE EXAMINATION
Philstar
  • Latest
Latest
Latest
Naval Architect Licensure Examination
October 8, 2019 - 3:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 89 out of 156 passed the Naval Architect Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture in Manila this October 2019.
1 hour ago
Exam Results
Certified Public Accountant Licensure Examination
October 3, 2019 - 4:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 2 out of 164 passed the Certified Public Accountant Licensure Examination given by the Board of Accountancy in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah...
5 days ago
Exam Results
Nurse Licensure Examination
September 30, 2019 - 10:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 553 out of 1,613 passed the Nurse Licensure Examination given by the Board of Nursing in: Abu Dhabi, United Arab Emirates; Al-Khobar, Jeddah and Riyadh, Kingdom...
7 days ago
Exam Results
Special Professional Licensure Examinations for Electronics Engineers and Electronics Technicians
September 23, 2019 - 11:00pm
The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 27 out of 143 passed the Electronics Engineer Licensure Examination and 50 out of 93 passed the Electronics Technician Licensure Examination given by the...
14 days ago
Exam Results
Respiratory Therapist Licensure Examination
September 20, 2019 - 5:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 838 out of 1,227 passed the Respiratory Therapist Licensure Examination given by the Board of Respiratory Therapy in Manila, Baguio, Davao and Zamboanga this...
17 days ago
Exam Results
Special Professional Licensure Examination For Respiratory Therapists
September 20, 2019 - 4:00pm
The Professional Regulation Commission announces that 88 out of 174 passed the Respiratory Therapist Licensure Examination given by the Board of Respiratory Therapy in
18 days ago
Exam Results
Recommended
Are you sure you want to log out?
X
Login

Philstar.com is one of the most vibrant, opinionated, discerning communities of readers on cyberspace. With your meaningful insights, help shape the stories that can shape the country. Sign up now!

SIGN IN
or sign in with