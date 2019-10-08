MANILA, Philippines — The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 89 out of 156 passed the Naval Architect Licensure Examination given by the Board of Naval Architecture in Manila this October 2019.
Roll of Successful Examinees in the Naval Architect Licensure Examination
Held on OCTOBER 1, 2019; Released on OCTOBER 7, 2019
1 ABE, CARLA MAE MARIÑO
2 ABEJAR, JOSEFA CARMELLI ANALES
3 AGAPAY, JUVENIEL BOLONIAS
4 AGUILA, PAULO ROBERT CRUZAT
5 AGUIRRE, MARY FRANCINE SIMBAJON
6 ALARAS, JANN ALDEN ROLDAN
7 ALMAQUER, RIGEL KENT MAGBANUA
8 ALVARADO, LIEDEL GOMEZ
9 AMANDORON, JEROME DE LA PEÑA
10 ANDAYA, MARK LESTER VIODOR
11 ARIZO, PATRICIA ANNE CERVANTES
12 ARNEJO, RUSSEL DEBUAYAN
13 ATIENZA, KEISHA FAE BANTOLINAO
14 BACOLCOL, ADRIANE JOSHUA DE CASTRO
15 BALILI, LAWRENCE DANE ZALSOS
16 BARCENAS, GELE TORRES
17 BASAS, JAMES RYAN APAREJADO
18 BORAGAY, JOSEPH MARASIGAN
19 BUBAN, CHARISSA BORCELIS
20 CAGADAS, SHEILA MARIE CALDERON
21 CALZADA, PELARIO
22 CANCINO, AHRENKIEL CASTILLO
23 CASAPAO, EPHRAIN JAMES CASTILLO
24 CASTOR, MARIANNE RAYOS
25 CODASTE, MEATUSS PIAYO
26 COLASINO, JAH JEHIEL SOLIVEN
27 DADOL, MANUEL JR URSAL
28 DAITOL, EUGENE KENNETH DE LA CRUZ
29 DEL ROSARIO, RALF FLORES
30 DEMOLDE, EDITHO JR CRISPINO
31 DESINGCO, SESYLU THERESE ALMADEN
32 DIAZ, JOSHUA CHRIS DELA CRUZ
33 DUBLIN, GLAIZA MAE CAPANGPANGAN
34 DUQUEZA, MARIA MICKAELLA VELASCO
35 EBORA, JONAS ANTHONY BUGHAO
36 EDAÑO, JOHN CLYDE PAREDES
37 ESPINA, RAYMOND CORNICO
38 ESTOQUE, EULLA MAE BIHAG
39 FACTUAR, JAN ADAMME OSTONAL
40 FELICILDA, MARC JOSEPH JIMS DOLIGUEZ
41 FISALBON, PATRICIA SUNIT
42 FLORES, RENATO JR PETALCORIN
43 FUENTES, KENNETH LYNDON UNABIA
44 GALANG, GERARD MARVIN PASCUA
45 GORRA, REZ REGIE CARBONILLA
46 GRANFON, NATHALIE DAYAGDAG
47 GUTIERREZ, SHERYL ANNE CHAVEZ
48 HABLO, ELMER BRYAN CHUA
49 HUERTA, KAMIL ZYNA HIPOLITO
50 JADRAQUE, ABEGAIL ABELLA
51 JUDILLA, WARREN TENEBROSO
52 LEGITIMAS, JEAH PAALISBO
53 LUCERO, ADNAN PAUL MALALUAN
54 MABUTI, NOHLIE BITANGA
55 MAGAYANES, JOSE MARI CARTILLA
56 MAHINAY, VENZU PONTANAR
57 MALIMATA, ALTHEA BIANCA ILAGAN
58 MANGIGO, FRENCH JOHN FORONES
59 MARAGUINOT, THERESE ANN SORIA
60 MARASIGAN, CARLO PEREZ
61 MAYOCYOC, ALDWIN BRYCE PANGILINAN
62 MERCADO, JEREMIAH CESTINA
63 MERQUITA, JAIYA DE LOS SANTOS
64 MINO, ALDREN RYAN LIMOTAN
65 MORATALLA, JOHN HENRY VELASCO
66 MORTILLA, JOHN AMIEL DATINGUINOO
67 NAVAL, RODETTE CHYNNE GOLES
68 NEPOMUCENO, RUFINO JOHN BURGOS
69 NUERA, ADRIAN LUGO
70 ODILAO, ALVINCE JIFF PAQUIBOT
71 ONDRAY, SHAYNE RAÑOLA
72 QUISEO, ANN MARGUERITE PAYOD
73 RAMIL, JOEY ANTHONY JOSHUA ALVIOLA
74 RAMIREZ, ALEXIS NAPA
75 RANOCO, JOHN CARLO USARAGA
76 RODRIGUEZ, ANGELICA JOHNNE VICEDO
77 ROJO, MICHAEL PAOLO ALEJANDRE
78 ROMANO, MAICA MAE TABUGOS
79 ROSIT, JOHN ADRIAN APOSTOL
80 SEMILLA, KARLO JAMES VILLAVER
81 SIGNO, KAREN ANGELA AGUILAR
82 SURIG, MARK FRANCIS PEREZ
83 TAGALOG, MAR VINCENT PATEÑO
84 TIGLEY, ANGELI YBAÑEZ
85 TROFEO, JOSHUA ALEC TALLER
86 TY, JOHN STEPHEN ANG
87 VENIEGAS, OLIVER JOHN MARAVILLA
88 VERANO, CLAIRE MARIE RAMIL
89 ZAMORA, DWEENA MAYE VELEZ
- Latest