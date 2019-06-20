Real Estate Broker Licensure Examination
(The Philippine Star) - June 20, 2019 - 3:00pm

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 204 out of 297 passed the Real Estate Broker Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila, Cagayan De Oro, Davao and Tacloban this June 2019.

Roll of Successful Examinees in the Real Estate Broker Licensure Examination

1        ABAD, GILBERT AYSSENN  DE CASTRO

2        ABADILLO, JEREMIAH  DUMAYAO

3        ABELLA, RICHARD  PEDREZA

4        ABELLANOSA, DON LOUEGIE  MANIEGO

5        ABUCAYON, KATHREENA  POMAR

6        ADOR, SUSANA  RUBO

7        AGATON, EDGAR ALLAN  JAVELLANA

8        ALBURO, ADELINA  ABORDO

9        ALCONTIN, MERCEDES  TROYO

10        AMBION, MEL JOEBEN  GAYLON

11        ANDRES, RICHELLE MARIE  MALAYAO

12        ANGELES, JHONEYKA JANE  OLIVAR

13        ARBOSO, JOSEPH NICO  CERDEÑA

14        ARELLANO, KORINA MARIE  AREGADO

15        ARMADA, JETHRO PETER  REMOLANO

16        ARUTA, JOY  PACHOCO

17        AYAP, ANAFLOR  SALAZAR

18        AYSON, DANILLE VAN  LABO

19        BAGUIO, RIKKIA EVE  FULGUERINAS

20        BALAGASAY, JOHN MARCH  PRONGO

21        BALAGTAS, MICO  SELOSA

22        BALLARES, ROWENA  JAPZON

23        BANAAG, GLAD MUSTIOLA  CATUBIG

24        BARRIENTES, MARK JOHN  SIETEREALES

25        BARRIOS, JOHN REUBEN  SALAZAR

26        BARTOLOME, CONNIE  SIADOR

27        BERJA, JOEYLENE  MENESES

28        BOKINGO, LILIAN  TALAROC

29        BOLASO, MARY JOY  MONTENEGRO

30        BONDOC, LEO ALPHONSE  YMZON

31        BONGALES, SHAIRA MAE  BERNADOS

32        BORDIOS, FIEL  MISTULA

33        BROTONEL, PATRICK JAMES  PRESTO

34        BRUCELAS, LESLIE ANN  ENRIQUEZ

35        BUHISAN, SHENNA MAE  LAVIÑA

36        CABALTERA, JOSEPH CARE  BUTAO

37        CABANGANGAN, RUTH  RAMULTE

38        CALANUGA, SERGIANNE MARI  CADIZ

39        CAMACHO, GECEL  ECONG

40        CANADA, MARITES  GERONIMO

41        CAPALES, RAELYN LUCY  BOLANDO

42        CAPITO, JASPER LUIS JR  ESTIPONA

43        CARLOS, REV KIEN  SANCHEZ

44        CASIMIRO, GLENN  CAÑETE

45        CATALAN, JEFFERSON  REYES

46        CATALAN, ROWENA  BALMES

47        CHAN, PHOEBE NICOLE  TAN

48        CHUA, ROSE-LYNN  SY

49        COCA, ROEL  TOLLEDO

50        COLMO, JANREY  ABIT

51        CONTIVEROS, WINDY

52        CORDERO, AIRA MAE

53        CORTEZ, ARNOLD  SICAT

54        DACUYCUY, VICTORIA  MATA

55        DELA MERCED, CARMINA  LAPUZ

56        DELA VEGA, OLIVIA  MANIACUP

57        DELOS SANTOS, CHARMAINE  DINEROS

58        DEQUIT, SHARMAINE  ARQUIOLA

59        DIOSANA, JAYNALEEN  CIPRIANO

60        DIZON, ANGELO  DE AUSEN

61        DOLOTINA, ROY  DANTE

62        DUMA, PURRY  FLORES

63        DUPIT, JEROME  ZABALLERO

64        DY, SHYNET  MOPAS

65        ELGERA, MARISA  PARING

66        ENGLISA, MARIBEL  LAWAN

67        ENOC, CLIFFORD  REPUNTE

68        EREGIL, MARIO JR  ALIÑABO

69        ESPADERO, MIRASOL  BALLAIS

70        ESPARAGUERA, XYRENE  FLORIDA

71        ESPEJON, ESTELLITA  NAVARES

72        ESPIA, JOSHUA MATTHEW  LOPEZ

73        FABELLA, WYN JETHRO  RODRIGO

74        FABRE, LEO MARIE  OCHO

75        FRANCISCO, NICHOLO RODRIGO  LIBUNAO

76        FRIANEZA, MICHAEL  SEGUNDO

77        FULGUERINAS, JAMZ EXEQUIEL  BANCALE

78        FUMAR, JULIAN KEEVES  ZAPICO

79        GABUCAN, SEANDRAE STYFIL  BOLASA

80        GALLENTES, NELIA  FAISAN

81        GALLUR, CRISTY LOIS  ERLINA

82        GALOS, REA  MIGRENIO

83        GALVEZ, ABEGAIL  YAP

84        GAM, LIGAYA  SUELLO

85        GAMAYON, ALLAN  PUA

86        GAMBALAN, RACHEL  TORBANOS

87        GAMBOA, CLEMINE  MANALO

88        GANDIA, LYLE KENNETH  NAZARENO

89        GANTALAO, ALENE  DELGADO

90        GANZA, MYLINE  EWAY

91        GARCIA, FARIDAH MAE  DIVINAGRACIA

92        GEMENTIZA, JIA MARIE  OMAPOY

93        GEVAÑA, NIDA  SIMAN

94        GINOO, MARY JEAN  EUFELICES

95        GRIINKE, SHERYL  HERMOSO

96        ILANO, KARLO DENNEY  PANCHO

97        INTAL, ANGELO  FLORESCA

98        IRAL, MENCHIE  CASABAL

99        JARDIO, FRITZ RORY  SUCAYAN

100        JUAN, HANNA ERICKA  MAZO

101        JULIAN, JUNA  NACATAB

102        KREISCHER, STEFANIE  BASTE

103        LAGMAN, CYNTHIA  LUMBA

104        LALLEN, JAY RALPH  ABANGAN

105        LARISMA, JOEBELYN ROSELLE  ABUEL

106        LAVIÑA, MARIELA  BARTOLATA

107        LEYNES, FERDINAND  ARELLANO

108        LIM, DANIEL ALLEN  PARALISAN

109        LIM, GOLDA MARIE  BINAMIRA

110        LUCEÑO, ARBIE  NOVILLA

111        MACHECA, ARTHUR JAMES  ORCULLO

112        MACMAC, BABY FLORIAN  MAKALINTAL

113        MAGLINTE, JAY GRACE  BONOTAN

114        MANALAO, MOHAISEN  RADIAGANDING

115        MANCAO, EVA MARCELLE ANN  BUOT

116        MANICANI, GODOFREDO JR  VILLAMOR

117        MANZANO, JOYCE  LIMOSNERO

118        MARQUEZ, ALLAN  SANTOS

119        MATIAS, EMMANUELLE ANTOINETTE  CRUZ

120        MAYO, EVELYN  MOCORRO

121        MEDADO, JOAN  PIENCENAVES

122        MEDICO, PERCY ALLAINE  ENDRIGA

123        MENDOZA, MAVIS ELLIANE  LIGAN

124        MENDROS, RAQUEL  DIAZ

125        MONTENEGRO, EVA MAE  REGULACION

126        MONTON, ANA CRISTINA  MANOGURA

127        MORFE, ANNIE ROSE  TRAVERO

128        NABUAL, JOSEPH CARL  BACALLA

129        NAJEAL, HILARY MAE  SALAZAR

130        OLIVER, JOHN ALEX  MAGNO

131        ONIEGO, LIEZEL  TUYO

132        OTICO, THERESA  HERNANDEZ

133        OYZON, LEONORA  PERUDA

134        PAASA, PRISCILLAH MAE  EGOT

135        PALMARES, CRISTINA  BORROMEO

136        PAMISA, LOAWE  PIZARRAS

137        PANGILINAN, MERILU  SANTIAGO

138        PARAS, JOHNNY  OMBID

139        PARAYNO, SOPHIA GRACE  VENZON

140        PARDILLA, MARIFE  LANCERO

141        PASCUA, RAMON  BALICAO

142        PASCUAL, VAN CARLO  TONOG

143        PASION, ARLYN  CASTILLO

144        PENASO, FAITH  TECSON

145        PEPITO, CLAIRE  PEREZ

146        PEQUILLOS, KARL IAN  TORRICO

147        PEREY, MARIA SVETLANA  GOJAR

148        PLAZA, EDMUND JR  SABORNIDO

149        PRESTOZA, IOLAFEITH  MORATA

150        PULIDO, LADIE JANE  ICHON

151        PURGATORIO, GABRIEL  BASINILLO

152        QUICOY, CHRISTIAN RAY  FERNANDEZ

153        QUISEL, FRE LYN  ORTEGA

154        RAFIL, CATHERINE  ANG

155        RAGAS, MARY JANE  PACAÑA

156        RAMOS, JENNIFER LEI  CERVANTES

157        RAQUIPISO, RUEN JR  POLINTAN

158        REYES, CZARINA MAE  NAGRIT

159        REYES, GABRIEL KENT  POLLENTES

160        REYES, VIRGILLE JHON  MANALO

161        RIBOROSO, DIANA JOY  ACUÑA

162        RINGOR, ERWIN ADAMS  LIBANAN

163        ROMERO, DIVI MESHA  TSURUOKA

164        ROXAS, JOHN BENEDICT  LABAO

165        RUBILLOS, CHARLES  PUYO

166        RUDAS, MARILYN  COMALING

167        RUIZ, MARIANO ROMANICO  MENDOZA

168        SABELLA, JESSA ANTONETTE  VIOLA

169        SABIO, RIA RICHEDITH  FAJARDO

170        SABUERO, PAUL BRAYAN  PELARCO

171        SACAPAÑO, MARIEL  MAGBANUA

172        SACARES, JENNY  TINGSON

173        SALAGUSTE, JHOANNA JOY  DAYAC

174        SALLEY, SEIDY  MALAPAD

175        SALUD, MA THERESA  VILLANUEVA

176        SAMONTE, QUEENIE  RAÑOA

177        SAN JOSE, MARICEL  GONZALES

178        SANTIAGO, MARTIN CARL  CARRILLO

179        SANTOS, DANROD  ABELLANA

180        SANTOS, TRICIA CLAIRE  EMATA

181        SARMIENTO, ANNIELYN  OBIAS

182        SERNA, DIANA  DAVINES

183        SIA, IAN  MANACPO

184        SIBBALUCA, JACKYLYN  GARCIA

185        SUMAJIT, JYROH  CONDE

186        SUYOM, KIMBERLY JANE  LORENZO

187        TACLA, ARIANNE JOY  YULAS

188        TAUYAN, MARIA LAVINIA  GUINTO

189        TAÑARE, KAY MARRIONE  URBANO

190        TEÑEDO, RHEA MAE  YRAÑELA

191        TUMANGAN, CHERRYLYN  CATORCE

192        VAPOR, MARIA GRETCHEN  MALINAO

193        VASQUEZ, RIZZA  LOPEZ

194        VENTUCILLO, MA CRISTINA  DOLOR

195        VICTORIO, FRANCIA  DACARA

196        VILLA, JOVELLE  LAZARO

197        VILLABRILLE, DELANE  ELESORIO

198        VILLAMOR, CLARK DARYL  REYES

199        VILLAMOR, NOEMI ANN  MEJOS

200        VILORIA, THELMA  RIVERA

201        YANA, PJ KRIS  BARROZ

202        YBAÑEZ, ELLIE MAE  PAZON

203        YMAS, JOALYN  DAPROSA

204        YU, RO-AN HONEY  POTENCIANDO

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