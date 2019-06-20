The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 204 out of 297 passed the Real Estate Broker Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila, Cagayan De Oro, Davao and Tacloban this June 2019.
Roll of Successful Examinees in the Real Estate Broker Licensure Examination
1 ABAD, GILBERT AYSSENN DE CASTRO
2 ABADILLO, JEREMIAH DUMAYAO
3 ABELLA, RICHARD PEDREZA
4 ABELLANOSA, DON LOUEGIE MANIEGO
5 ABUCAYON, KATHREENA POMAR
6 ADOR, SUSANA RUBO
7 AGATON, EDGAR ALLAN JAVELLANA
8 ALBURO, ADELINA ABORDO
9 ALCONTIN, MERCEDES TROYO
10 AMBION, MEL JOEBEN GAYLON
11 ANDRES, RICHELLE MARIE MALAYAO
12 ANGELES, JHONEYKA JANE OLIVAR
13 ARBOSO, JOSEPH NICO CERDEÑA
14 ARELLANO, KORINA MARIE AREGADO
15 ARMADA, JETHRO PETER REMOLANO
16 ARUTA, JOY PACHOCO
17 AYAP, ANAFLOR SALAZAR
18 AYSON, DANILLE VAN LABO
19 BAGUIO, RIKKIA EVE FULGUERINAS
20 BALAGASAY, JOHN MARCH PRONGO
21 BALAGTAS, MICO SELOSA
22 BALLARES, ROWENA JAPZON
23 BANAAG, GLAD MUSTIOLA CATUBIG
24 BARRIENTES, MARK JOHN SIETEREALES
25 BARRIOS, JOHN REUBEN SALAZAR
26 BARTOLOME, CONNIE SIADOR
27 BERJA, JOEYLENE MENESES
28 BOKINGO, LILIAN TALAROC
29 BOLASO, MARY JOY MONTENEGRO
30 BONDOC, LEO ALPHONSE YMZON
31 BONGALES, SHAIRA MAE BERNADOS
32 BORDIOS, FIEL MISTULA
33 BROTONEL, PATRICK JAMES PRESTO
34 BRUCELAS, LESLIE ANN ENRIQUEZ
35 BUHISAN, SHENNA MAE LAVIÑA
36 CABALTERA, JOSEPH CARE BUTAO
37 CABANGANGAN, RUTH RAMULTE
38 CALANUGA, SERGIANNE MARI CADIZ
39 CAMACHO, GECEL ECONG
40 CANADA, MARITES GERONIMO
41 CAPALES, RAELYN LUCY BOLANDO
42 CAPITO, JASPER LUIS JR ESTIPONA
43 CARLOS, REV KIEN SANCHEZ
44 CASIMIRO, GLENN CAÑETE
45 CATALAN, JEFFERSON REYES
46 CATALAN, ROWENA BALMES
47 CHAN, PHOEBE NICOLE TAN
48 CHUA, ROSE-LYNN SY
49 COCA, ROEL TOLLEDO
50 COLMO, JANREY ABIT
51 CONTIVEROS, WINDY
52 CORDERO, AIRA MAE
53 CORTEZ, ARNOLD SICAT
54 DACUYCUY, VICTORIA MATA
55 DELA MERCED, CARMINA LAPUZ
56 DELA VEGA, OLIVIA MANIACUP
57 DELOS SANTOS, CHARMAINE DINEROS
58 DEQUIT, SHARMAINE ARQUIOLA
59 DIOSANA, JAYNALEEN CIPRIANO
60 DIZON, ANGELO DE AUSEN
61 DOLOTINA, ROY DANTE
62 DUMA, PURRY FLORES
63 DUPIT, JEROME ZABALLERO
64 DY, SHYNET MOPAS
65 ELGERA, MARISA PARING
66 ENGLISA, MARIBEL LAWAN
67 ENOC, CLIFFORD REPUNTE
68 EREGIL, MARIO JR ALIÑABO
69 ESPADERO, MIRASOL BALLAIS
70 ESPARAGUERA, XYRENE FLORIDA
71 ESPEJON, ESTELLITA NAVARES
72 ESPIA, JOSHUA MATTHEW LOPEZ
73 FABELLA, WYN JETHRO RODRIGO
74 FABRE, LEO MARIE OCHO
75 FRANCISCO, NICHOLO RODRIGO LIBUNAO
76 FRIANEZA, MICHAEL SEGUNDO
77 FULGUERINAS, JAMZ EXEQUIEL BANCALE
78 FUMAR, JULIAN KEEVES ZAPICO
79 GABUCAN, SEANDRAE STYFIL BOLASA
80 GALLENTES, NELIA FAISAN
81 GALLUR, CRISTY LOIS ERLINA
82 GALOS, REA MIGRENIO
83 GALVEZ, ABEGAIL YAP
84 GAM, LIGAYA SUELLO
85 GAMAYON, ALLAN PUA
86 GAMBALAN, RACHEL TORBANOS
87 GAMBOA, CLEMINE MANALO
88 GANDIA, LYLE KENNETH NAZARENO
89 GANTALAO, ALENE DELGADO
90 GANZA, MYLINE EWAY
91 GARCIA, FARIDAH MAE DIVINAGRACIA
92 GEMENTIZA, JIA MARIE OMAPOY
93 GEVAÑA, NIDA SIMAN
94 GINOO, MARY JEAN EUFELICES
95 GRIINKE, SHERYL HERMOSO
96 ILANO, KARLO DENNEY PANCHO
97 INTAL, ANGELO FLORESCA
98 IRAL, MENCHIE CASABAL
99 JARDIO, FRITZ RORY SUCAYAN
100 JUAN, HANNA ERICKA MAZO
101 JULIAN, JUNA NACATAB
102 KREISCHER, STEFANIE BASTE
103 LAGMAN, CYNTHIA LUMBA
104 LALLEN, JAY RALPH ABANGAN
105 LARISMA, JOEBELYN ROSELLE ABUEL
106 LAVIÑA, MARIELA BARTOLATA
107 LEYNES, FERDINAND ARELLANO
108 LIM, DANIEL ALLEN PARALISAN
109 LIM, GOLDA MARIE BINAMIRA
110 LUCEÑO, ARBIE NOVILLA
111 MACHECA, ARTHUR JAMES ORCULLO
112 MACMAC, BABY FLORIAN MAKALINTAL
113 MAGLINTE, JAY GRACE BONOTAN
114 MANALAO, MOHAISEN RADIAGANDING
115 MANCAO, EVA MARCELLE ANN BUOT
116 MANICANI, GODOFREDO JR VILLAMOR
117 MANZANO, JOYCE LIMOSNERO
118 MARQUEZ, ALLAN SANTOS
119 MATIAS, EMMANUELLE ANTOINETTE CRUZ
120 MAYO, EVELYN MOCORRO
121 MEDADO, JOAN PIENCENAVES
122 MEDICO, PERCY ALLAINE ENDRIGA
123 MENDOZA, MAVIS ELLIANE LIGAN
124 MENDROS, RAQUEL DIAZ
125 MONTENEGRO, EVA MAE REGULACION
126 MONTON, ANA CRISTINA MANOGURA
127 MORFE, ANNIE ROSE TRAVERO
128 NABUAL, JOSEPH CARL BACALLA
129 NAJEAL, HILARY MAE SALAZAR
130 OLIVER, JOHN ALEX MAGNO
131 ONIEGO, LIEZEL TUYO
132 OTICO, THERESA HERNANDEZ
133 OYZON, LEONORA PERUDA
134 PAASA, PRISCILLAH MAE EGOT
135 PALMARES, CRISTINA BORROMEO
136 PAMISA, LOAWE PIZARRAS
137 PANGILINAN, MERILU SANTIAGO
138 PARAS, JOHNNY OMBID
139 PARAYNO, SOPHIA GRACE VENZON
140 PARDILLA, MARIFE LANCERO
141 PASCUA, RAMON BALICAO
142 PASCUAL, VAN CARLO TONOG
143 PASION, ARLYN CASTILLO
144 PENASO, FAITH TECSON
145 PEPITO, CLAIRE PEREZ
146 PEQUILLOS, KARL IAN TORRICO
147 PEREY, MARIA SVETLANA GOJAR
148 PLAZA, EDMUND JR SABORNIDO
149 PRESTOZA, IOLAFEITH MORATA
150 PULIDO, LADIE JANE ICHON
151 PURGATORIO, GABRIEL BASINILLO
152 QUICOY, CHRISTIAN RAY FERNANDEZ
153 QUISEL, FRE LYN ORTEGA
154 RAFIL, CATHERINE ANG
155 RAGAS, MARY JANE PACAÑA
156 RAMOS, JENNIFER LEI CERVANTES
157 RAQUIPISO, RUEN JR POLINTAN
158 REYES, CZARINA MAE NAGRIT
159 REYES, GABRIEL KENT POLLENTES
160 REYES, VIRGILLE JHON MANALO
161 RIBOROSO, DIANA JOY ACUÑA
162 RINGOR, ERWIN ADAMS LIBANAN
163 ROMERO, DIVI MESHA TSURUOKA
164 ROXAS, JOHN BENEDICT LABAO
165 RUBILLOS, CHARLES PUYO
166 RUDAS, MARILYN COMALING
167 RUIZ, MARIANO ROMANICO MENDOZA
168 SABELLA, JESSA ANTONETTE VIOLA
169 SABIO, RIA RICHEDITH FAJARDO
170 SABUERO, PAUL BRAYAN PELARCO
171 SACAPAÑO, MARIEL MAGBANUA
172 SACARES, JENNY TINGSON
173 SALAGUSTE, JHOANNA JOY DAYAC
174 SALLEY, SEIDY MALAPAD
175 SALUD, MA THERESA VILLANUEVA
176 SAMONTE, QUEENIE RAÑOA
177 SAN JOSE, MARICEL GONZALES
178 SANTIAGO, MARTIN CARL CARRILLO
179 SANTOS, DANROD ABELLANA
180 SANTOS, TRICIA CLAIRE EMATA
181 SARMIENTO, ANNIELYN OBIAS
182 SERNA, DIANA DAVINES
183 SIA, IAN MANACPO
184 SIBBALUCA, JACKYLYN GARCIA
185 SUMAJIT, JYROH CONDE
186 SUYOM, KIMBERLY JANE LORENZO
187 TACLA, ARIANNE JOY YULAS
188 TAUYAN, MARIA LAVINIA GUINTO
189 TAÑARE, KAY MARRIONE URBANO
190 TEÑEDO, RHEA MAE YRAÑELA
191 TUMANGAN, CHERRYLYN CATORCE
192 VAPOR, MARIA GRETCHEN MALINAO
193 VASQUEZ, RIZZA LOPEZ
194 VENTUCILLO, MA CRISTINA DOLOR
195 VICTORIO, FRANCIA DACARA
196 VILLA, JOVELLE LAZARO
197 VILLABRILLE, DELANE ELESORIO
198 VILLAMOR, CLARK DARYL REYES
199 VILLAMOR, NOEMI ANN MEJOS
200 VILORIA, THELMA RIVERA
201 YANA, PJ KRIS BARROZ
202 YBAÑEZ, ELLIE MAE PAZON
203 YMAS, JOALYN DAPROSA
204 YU, RO-AN HONEY POTENCIANDO
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