The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 204 out of 297 passed the Real Estate Broker Licensure Examination given by the Board of Real Estate Service in Manila, Cagayan De Oro, Davao and Tacloban this June 2019.

Roll of Successful Examinees in the Real Estate Broker Licensure Examination

1 ABAD, GILBERT AYSSENN DE CASTRO

2 ABADILLO, JEREMIAH DUMAYAO

3 ABELLA, RICHARD PEDREZA

4 ABELLANOSA, DON LOUEGIE MANIEGO

5 ABUCAYON, KATHREENA POMAR

6 ADOR, SUSANA RUBO

7 AGATON, EDGAR ALLAN JAVELLANA

8 ALBURO, ADELINA ABORDO

9 ALCONTIN, MERCEDES TROYO

10 AMBION, MEL JOEBEN GAYLON

11 ANDRES, RICHELLE MARIE MALAYAO

12 ANGELES, JHONEYKA JANE OLIVAR

13 ARBOSO, JOSEPH NICO CERDEÑA

14 ARELLANO, KORINA MARIE AREGADO

15 ARMADA, JETHRO PETER REMOLANO

16 ARUTA, JOY PACHOCO

17 AYAP, ANAFLOR SALAZAR

18 AYSON, DANILLE VAN LABO

19 BAGUIO, RIKKIA EVE FULGUERINAS

20 BALAGASAY, JOHN MARCH PRONGO

21 BALAGTAS, MICO SELOSA

22 BALLARES, ROWENA JAPZON

23 BANAAG, GLAD MUSTIOLA CATUBIG

24 BARRIENTES, MARK JOHN SIETEREALES

25 BARRIOS, JOHN REUBEN SALAZAR

26 BARTOLOME, CONNIE SIADOR

27 BERJA, JOEYLENE MENESES

28 BOKINGO, LILIAN TALAROC

29 BOLASO, MARY JOY MONTENEGRO

30 BONDOC, LEO ALPHONSE YMZON

31 BONGALES, SHAIRA MAE BERNADOS

32 BORDIOS, FIEL MISTULA

33 BROTONEL, PATRICK JAMES PRESTO

34 BRUCELAS, LESLIE ANN ENRIQUEZ

35 BUHISAN, SHENNA MAE LAVIÑA

36 CABALTERA, JOSEPH CARE BUTAO

37 CABANGANGAN, RUTH RAMULTE

38 CALANUGA, SERGIANNE MARI CADIZ

39 CAMACHO, GECEL ECONG

40 CANADA, MARITES GERONIMO

41 CAPALES, RAELYN LUCY BOLANDO

42 CAPITO, JASPER LUIS JR ESTIPONA

43 CARLOS, REV KIEN SANCHEZ

44 CASIMIRO, GLENN CAÑETE

45 CATALAN, JEFFERSON REYES

46 CATALAN, ROWENA BALMES

47 CHAN, PHOEBE NICOLE TAN

48 CHUA, ROSE-LYNN SY

49 COCA, ROEL TOLLEDO

50 COLMO, JANREY ABIT

51 CONTIVEROS, WINDY

52 CORDERO, AIRA MAE

53 CORTEZ, ARNOLD SICAT

54 DACUYCUY, VICTORIA MATA

55 DELA MERCED, CARMINA LAPUZ

56 DELA VEGA, OLIVIA MANIACUP

57 DELOS SANTOS, CHARMAINE DINEROS

58 DEQUIT, SHARMAINE ARQUIOLA

59 DIOSANA, JAYNALEEN CIPRIANO

60 DIZON, ANGELO DE AUSEN

61 DOLOTINA, ROY DANTE

62 DUMA, PURRY FLORES

63 DUPIT, JEROME ZABALLERO

64 DY, SHYNET MOPAS

65 ELGERA, MARISA PARING

66 ENGLISA, MARIBEL LAWAN

67 ENOC, CLIFFORD REPUNTE

68 EREGIL, MARIO JR ALIÑABO

69 ESPADERO, MIRASOL BALLAIS

70 ESPARAGUERA, XYRENE FLORIDA

71 ESPEJON, ESTELLITA NAVARES

72 ESPIA, JOSHUA MATTHEW LOPEZ

73 FABELLA, WYN JETHRO RODRIGO

74 FABRE, LEO MARIE OCHO

75 FRANCISCO, NICHOLO RODRIGO LIBUNAO

76 FRIANEZA, MICHAEL SEGUNDO

77 FULGUERINAS, JAMZ EXEQUIEL BANCALE

78 FUMAR, JULIAN KEEVES ZAPICO

79 GABUCAN, SEANDRAE STYFIL BOLASA

80 GALLENTES, NELIA FAISAN

81 GALLUR, CRISTY LOIS ERLINA

82 GALOS, REA MIGRENIO

83 GALVEZ, ABEGAIL YAP

84 GAM, LIGAYA SUELLO

85 GAMAYON, ALLAN PUA

86 GAMBALAN, RACHEL TORBANOS

87 GAMBOA, CLEMINE MANALO

88 GANDIA, LYLE KENNETH NAZARENO

89 GANTALAO, ALENE DELGADO

90 GANZA, MYLINE EWAY

91 GARCIA, FARIDAH MAE DIVINAGRACIA

92 GEMENTIZA, JIA MARIE OMAPOY

93 GEVAÑA, NIDA SIMAN

94 GINOO, MARY JEAN EUFELICES

95 GRIINKE, SHERYL HERMOSO

96 ILANO, KARLO DENNEY PANCHO

97 INTAL, ANGELO FLORESCA

98 IRAL, MENCHIE CASABAL

99 JARDIO, FRITZ RORY SUCAYAN

100 JUAN, HANNA ERICKA MAZO

101 JULIAN, JUNA NACATAB

102 KREISCHER, STEFANIE BASTE

103 LAGMAN, CYNTHIA LUMBA

104 LALLEN, JAY RALPH ABANGAN

105 LARISMA, JOEBELYN ROSELLE ABUEL

106 LAVIÑA, MARIELA BARTOLATA

107 LEYNES, FERDINAND ARELLANO

108 LIM, DANIEL ALLEN PARALISAN

109 LIM, GOLDA MARIE BINAMIRA

110 LUCEÑO, ARBIE NOVILLA

111 MACHECA, ARTHUR JAMES ORCULLO

112 MACMAC, BABY FLORIAN MAKALINTAL

113 MAGLINTE, JAY GRACE BONOTAN

114 MANALAO, MOHAISEN RADIAGANDING

115 MANCAO, EVA MARCELLE ANN BUOT

116 MANICANI, GODOFREDO JR VILLAMOR

117 MANZANO, JOYCE LIMOSNERO

118 MARQUEZ, ALLAN SANTOS

119 MATIAS, EMMANUELLE ANTOINETTE CRUZ

120 MAYO, EVELYN MOCORRO

121 MEDADO, JOAN PIENCENAVES

122 MEDICO, PERCY ALLAINE ENDRIGA

123 MENDOZA, MAVIS ELLIANE LIGAN

124 MENDROS, RAQUEL DIAZ

125 MONTENEGRO, EVA MAE REGULACION

126 MONTON, ANA CRISTINA MANOGURA

127 MORFE, ANNIE ROSE TRAVERO

128 NABUAL, JOSEPH CARL BACALLA

129 NAJEAL, HILARY MAE SALAZAR

130 OLIVER, JOHN ALEX MAGNO

131 ONIEGO, LIEZEL TUYO

132 OTICO, THERESA HERNANDEZ

133 OYZON, LEONORA PERUDA

134 PAASA, PRISCILLAH MAE EGOT

135 PALMARES, CRISTINA BORROMEO

136 PAMISA, LOAWE PIZARRAS

137 PANGILINAN, MERILU SANTIAGO

138 PARAS, JOHNNY OMBID

139 PARAYNO, SOPHIA GRACE VENZON

140 PARDILLA, MARIFE LANCERO

141 PASCUA, RAMON BALICAO

142 PASCUAL, VAN CARLO TONOG

143 PASION, ARLYN CASTILLO

144 PENASO, FAITH TECSON

145 PEPITO, CLAIRE PEREZ

146 PEQUILLOS, KARL IAN TORRICO

147 PEREY, MARIA SVETLANA GOJAR

148 PLAZA, EDMUND JR SABORNIDO

149 PRESTOZA, IOLAFEITH MORATA

150 PULIDO, LADIE JANE ICHON

151 PURGATORIO, GABRIEL BASINILLO

152 QUICOY, CHRISTIAN RAY FERNANDEZ

153 QUISEL, FRE LYN ORTEGA

154 RAFIL, CATHERINE ANG

155 RAGAS, MARY JANE PACAÑA

156 RAMOS, JENNIFER LEI CERVANTES

157 RAQUIPISO, RUEN JR POLINTAN

158 REYES, CZARINA MAE NAGRIT

159 REYES, GABRIEL KENT POLLENTES

160 REYES, VIRGILLE JHON MANALO

161 RIBOROSO, DIANA JOY ACUÑA

162 RINGOR, ERWIN ADAMS LIBANAN

163 ROMERO, DIVI MESHA TSURUOKA

164 ROXAS, JOHN BENEDICT LABAO

165 RUBILLOS, CHARLES PUYO

166 RUDAS, MARILYN COMALING

167 RUIZ, MARIANO ROMANICO MENDOZA

168 SABELLA, JESSA ANTONETTE VIOLA

169 SABIO, RIA RICHEDITH FAJARDO

170 SABUERO, PAUL BRAYAN PELARCO

171 SACAPAÑO, MARIEL MAGBANUA

172 SACARES, JENNY TINGSON

173 SALAGUSTE, JHOANNA JOY DAYAC

174 SALLEY, SEIDY MALAPAD

175 SALUD, MA THERESA VILLANUEVA

176 SAMONTE, QUEENIE RAÑOA

177 SAN JOSE, MARICEL GONZALES

178 SANTIAGO, MARTIN CARL CARRILLO

179 SANTOS, DANROD ABELLANA

180 SANTOS, TRICIA CLAIRE EMATA

181 SARMIENTO, ANNIELYN OBIAS

182 SERNA, DIANA DAVINES

183 SIA, IAN MANACPO

184 SIBBALUCA, JACKYLYN GARCIA

185 SUMAJIT, JYROH CONDE

186 SUYOM, KIMBERLY JANE LORENZO

187 TACLA, ARIANNE JOY YULAS

188 TAUYAN, MARIA LAVINIA GUINTO

189 TAÑARE, KAY MARRIONE URBANO

190 TEÑEDO, RHEA MAE YRAÑELA

191 TUMANGAN, CHERRYLYN CATORCE

192 VAPOR, MARIA GRETCHEN MALINAO

193 VASQUEZ, RIZZA LOPEZ

194 VENTUCILLO, MA CRISTINA DOLOR

195 VICTORIO, FRANCIA DACARA

196 VILLA, JOVELLE LAZARO

197 VILLABRILLE, DELANE ELESORIO

198 VILLAMOR, CLARK DARYL REYES

199 VILLAMOR, NOEMI ANN MEJOS

200 VILORIA, THELMA RIVERA

201 YANA, PJ KRIS BARROZ

202 YBAÑEZ, ELLIE MAE PAZON

203 YMAS, JOALYN DAPROSA

204 YU, RO-AN HONEY POTENCIANDO