The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 19 out of 29 passed the Dental Hygienist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this June 2019.

Roll of Successful Examinees in the Dental Hygienist Licensure Examination

1 ABDULHAMAN, RADZMA NAING

2 AMAGSILA, GAVEN KYLE CRUZ

3 AYATE, ALLINLIZEL REGLA

4 AÑES, MARIA ABIGAIL JANE VILLAR

5 BALBAS, KIMBERLY ANNE MADERAL

6 CERVANTES, JANINE MARIE VILLANUEVA

7 DETERA, MARYNOLE BASA

8 DEVISFRUTO, KEMVERLYAN CERVANTES

9 EBUENGA, JOSE RICO DOYOG

10 GALANG, HANNA PATRICIA ZAMORA

11 LAMBITO, LORESSA LENETTE VERGARA

12 MANUEL, HAZEL MERCADO

13 QUIDATO, JENELYN SEÑERES

14 REYES, DRYN LEE CRUZ

15 SANTOS, DIANE MAGBOO

16 SOLON, ANGEL THERESE OREZA

17 TICAR, ALYANNA NICOLE MUÑOZ

18 TY, ISHMAEL THOMAS SAN JUAN

19 YAO, LUZ CLARITA SIMBOL