Dental Hygienist Licensure Examination
(The Philippine Star) - June 18, 2019 - 3:30pm

The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 19 out of 29 passed the Dental Hygienist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this June 2019.

Roll of Successful Examinees in the Dental Hygienist Licensure Examination

1        ABDULHAMAN, RADZMA  NAING

2        AMAGSILA, GAVEN KYLE  CRUZ

3        AYATE, ALLINLIZEL  REGLA

4        AÑES, MARIA ABIGAIL JANE  VILLAR

5        BALBAS, KIMBERLY ANNE  MADERAL

6        CERVANTES, JANINE MARIE  VILLANUEVA

7        DETERA, MARYNOLE  BASA

8        DEVISFRUTO, KEMVERLYAN  CERVANTES

9        EBUENGA, JOSE RICO  DOYOG

10        GALANG, HANNA PATRICIA  ZAMORA

11        LAMBITO, LORESSA LENETTE  VERGARA

12        MANUEL, HAZEL  MERCADO

13        QUIDATO, JENELYN  SEÑERES

14        REYES, DRYN LEE  CRUZ

15        SANTOS, DIANE  MAGBOO

16        SOLON, ANGEL THERESE  OREZA

17        TICAR, ALYANNA NICOLE  MUÑOZ

18        TY, ISHMAEL THOMAS  SAN JUAN

19        YAO, LUZ CLARITA  SIMBOL

DENTAL HYGIENIST LICENSURE EXAMINATION
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