The Professional Regulation Commission (PRC) announces that 19 out of 29 passed the Dental Hygienist Licensure Examination given by the Board of Dentistry in Manila this June 2019.
Roll of Successful Examinees in the Dental Hygienist Licensure Examination
1 ABDULHAMAN, RADZMA NAING
2 AMAGSILA, GAVEN KYLE CRUZ
3 AYATE, ALLINLIZEL REGLA
4 AÑES, MARIA ABIGAIL JANE VILLAR
5 BALBAS, KIMBERLY ANNE MADERAL
6 CERVANTES, JANINE MARIE VILLANUEVA
7 DETERA, MARYNOLE BASA
8 DEVISFRUTO, KEMVERLYAN CERVANTES
9 EBUENGA, JOSE RICO DOYOG
10 GALANG, HANNA PATRICIA ZAMORA
11 LAMBITO, LORESSA LENETTE VERGARA
12 MANUEL, HAZEL MERCADO
13 QUIDATO, JENELYN SEÑERES
14 REYES, DRYN LEE CRUZ
15 SANTOS, DIANE MAGBOO
16 SOLON, ANGEL THERESE OREZA
17 TICAR, ALYANNA NICOLE MUÑOZ
18 TY, ISHMAEL THOMAS SAN JUAN
19 YAO, LUZ CLARITA SIMBOL
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