Jinggoy Estrada planning to ban Korean dramas, other foreign shows to boost Filipino shows

MANILA, Philippines — To boost Filipino-made shows, Senator Jinggoy Estrada admitted that he is considering to make a proposal to ban Korean dramas and other foreign-made films and TV shows.

During yesterday's hearing for the 2023 budget of the Film Development Council of the Philippines (FDCP), Estrada said local actors are losing their jobs because Filipinos support Korean shows and actors.

“Ang aking obserbasyon 'pag patuloy tayo nagpapalabas ng Korean telenovela, ang hinahangaan ng ating mga kababayan ay itong mga Koreano at nawawalan ng trabaho at kita ‘yung ating mga artistang Pilipino,” Estrada said.

“Kaya minsan pumapasok sa aking isipan na i-ban na itong mga telenovela ng mga foreigner at dapat ang mga artista nating Pilipino, na talagang may angking galing sa pag-arte, ay 'yun naman dapat ang ipalabas natin sa sariling bansa natin,” he added.

For his part, FDCP Chairman Tirso Cruz III said his agency will push to support a lot of local films.

“Ang isa pong pangunahing programa namin ay talagang mag-focus sa paggawa ng mga local film muna dahil sabi namin ang unang-una importante ay ang maniwala ang kapwa Pilipino sa pelikulang Pilipino,” he said.

RELATED: Jinggoy Estrada on showbiz comeback, ABS-CBN franchise renewal