'Nabaliw ako no'n': Anjo Yllana reveals past relationship with Kris Aquino

Composite image of Anjo Yllana (left) and Kris Aquino (right)

MANILA, Philippines — Actor Anjo Yllana revealed that he briefly dated Kris Aquino.

In his interview with Snooky Serna for the actress' YouTube vlog, Anjo said that their relationship only lasted for three weeks.

"Nag-break kami ni Kris kasi minsan dumalaw ako sa kanya, nag-dala ako ng flowers. 'Yung flowers ko parang galing Baguio, may matataas na stem na roses na alam mong galing sa ibang bansa.

"Sabi ko, 'Kanino galing 'yang roses na 'yan?' [Sabi niya,] 'Oh, it came from Robin.' Sabi ko, 'Nanliligaw ba sa 'yo si Robin?' [Sabi niya,] 'Oh, he's my boyfriend.' Sabi ko, 'Huh, boyfriend mo si Robin [Padilla]? Boyfriend mo rin ako?' [Sabi niya,] 'Yeah, including Aga [Muhlach]," Anjo revealed.

"So, nabaliw ako no'n. Sabi ko sa kanya, 'Ikaw baliw ka.' Ano, maging mag-kaibigan na lang tayo kasi walang mangyayari sa 'tin nito," he added.

WATCH: Anjo Yllana reveals brief romance with Kris Aquino

Despite the breakup, Anjo said that they remained friends and was supportive of Kris while she was pregnant with Josh, her son with Philip Salvador. Anjo said he even became one of Josh's godfathers.

"Naging best friend ko 'yang si Kris. No'ng panahon ni Kuya Ipe [Philip's nickname], ando'n ako para sa kanya. 'Yung pagbubuntis n'ya kay Josh, nando'n ako para sa kanya. I was there. I was telling her, 'Alam mo si Kuya Ipe, 'di na 'yan tatanggapin ng pamilya mo kasi nagkaroon ng asawa at pamila 'yan, hiwalay,'" Anjo said.

"But sabi ko, 'Your child, imposibleng 'di tanggapin ni mommy mo si Cory, imposibleng 'di tanggapin ng mga kapatid mo kasi dugo nila 'yan, e. Si Kuya Ipe, 'di naman nila kadugo 'yan kaya 'wag mo na isipin 'yan kasi nakakaapekto lang 'yan sa pagdadalang-tao mo. Basta I promise you, your family will accept your child," he added.

Anjo also had a message for Kris, who is battling multiple autoimmune diseases.

"'Yung mga pinagdadaanan niya ngayon, kahit 'yung mga ilang tao na tinitira s'ya sa pinagdadaanan n'ya, I think more than 90% ng showbiz, mahal ka sa industriya kaya 'wag mo isipin na lahat ng taga-showbiz 'di ka gusto," he said.

"Mahal ka ng mga taga-showbiz at naiintindihan nila 'yung kalagayan mo. Kasi minsan may bira diyan kay Kris na umaarte lang. Kaya keep strong, keep fighting," he added. — Video from Snooky Serna YouTube channel

RELATED: Kris Aquino amused with edited video of her with Bato dela Rosa on Holy Spirit