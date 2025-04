Melai Cantiveros celebrates birthday with calendar girl pictorial

MANILA, Philippines — Kapamilya host Melai Cantiveros celebrated her birthday as a calendar girl for Tuba.

In her Instagram account, Melai humoredly posted photos of her being a calendar girl.

She said her pictorial was inspired by Kathryn Bernardo and Ivana Alawi.

"Akala nyu @bernardokath and @ivanaalawi kayu lang magaling sa ganitu na posing???????? Tama ang akala nyu kayu lang tlaga kasi pangit ng kalabasan ko dtu hahahaha," Melai wrote.

"This is my Birthday Bash Post, totoong bash tlaga makukuha ko dtu. Pero shout out jan sa mga Kuantie and mga Momshie na ready ang Tuba at Bahalina sa Bday na may kasamang chismisan pa," she added.

Celebrities such as John Arcilla, Ivana Alawi, Eugene Domingo, Robi Domingo, and Charlie Dizon, to name a few, commented on Melai's post.

“@mrandmrsfrancisco nak, wala ka talagang kapantay. Maluha luha ako hagalpak sa kakatawang mag isa sa post mong ito. Nalasing sa tuba hangang masuka talagang full coverage ang kalendaryo mo. Unique! Ikaw lang at ikaw na!” John commented.

“HAPPY BIRTHDAY!!! WALA NA TINAPOS MO NA ANG LABAN," Ivana commented.

RELATED: To poop or not to poop? Melai Cantiveros shares healthy morning ritual