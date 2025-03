'Ganoon maghalikan': Angelica Panganiban, Bela Padilla reacts to Kim Chiu, Paulo Avelino movie

MANILA, Philippines — Celebrities Bela Padilla and Angelica Panganiban are proud best friends to Kim Chiu especially after they watched her film with Paulo Avelino, "My Love Will Make You Disappear."

“Congratulations Kim. Parang si Kim lang talaga 'yung gusto kong i-congratulate panalung-panalo siya sa lahat ng ginawa niya kay Pau,” Angelica told ABS-CBN News.

“Grabe, Kim in her most daring role!” Bela added.

According to Angelica, Kim and Paulo kissed "84 million" times in the movie.

“I loved it, feel good. Tawang-tawa kami,” Bela said.

“Mula umpisa hanggang sa natapos, talagang ngumingiti ka lang. Of course, may mga moments na makikinig ka, pero most of the time, talagang mapapasigaw ka, matatawa ka nang malakas. Laugh out loud film siya,” Angelica added.

Angelica also teased what's the real score between Kim and Paulo.

“Nakaka-proud bilang mga kaibigan dahil kitang-kita mo na tinrabaho talaga ni Kim ‘yung buong pelikula at bagay na bagay talaga sila ni Pau. Dito ko na-confirm na bagay nga sila,” Angelica said.

“Friends daw sabi nila sa movie. Pero ganoon maghalikan!” she added.

"My Love Will Make You Disappear" is now showing nationwide with theatrical runs abroad soon.

