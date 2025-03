Paolo Contis planning reunion project with Patrick Garcia, John Lloyd Cruz

MANILA, Philippines — Kapuso actor Paolo Contis revealed that he and "Tabing Ilog" co-stars Patrick Garcia and John Lloyd Cruz are talking about a reunion project.

In his interview with PEP, Paolo was asked if they wanted to do a project with Patrick and John Lloyd.

"Hindi mawawala 'yung plano. Ang sa amin, siyempre napapag-usapan, we always think that we want to do something.

"Ngayon, 'pag mag-materialize, bakit hindi? 'Yun naman 'yun. Pero hindi kami nagkikita dahil ang purpose namin ay magtrabaho na magkakasama, 'di ba?

"Actually, naging maganda 'yung weekly nagkikita kami. Parang ang saya-saya na nakapagkita kami, nakakuwentuhan ng mga bagay-bagay.”

When asked if it's a TV show or movie, Paolo answered: “Yes. We’re hoping na may magawa kami na sana matuloy. We will see. Of course, marami 'yan, e. Puwedeng movie... May napapag-usapan kaming project, hindi mawawala 'yan, e."

Paolo said that John Lloyd is always ready to act because he is a good actor.

"Alam mo, si John Lloyd, hindi mawawala 'yung pagiging aktor, 'yung pagiging artist niya," Paolo said.

"I think, we will just take the right project, the right cast, for him to want to really work. Hindi mawawala 'yun.

"Nasa dugo na ni John Lloyd ang pagiging artista. I think siyempre sa dami ng mga nagawa na niya, ang gusto naman niya, iba-iba."

