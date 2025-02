'Sumayaw kasi trabaho': Mark Herras addresses controversial dancing in gay bar

MANILA, Philippines — Actor Mark Herras clarified that he didn't get naked while dancing in a gay entertainment bar in Paranaque City.

In his recent interview with Toni Gonzaga, Mark broke his silence on the issue that trended recently.

“Pero hindi ko siya planado, kumbaga sumayaw kasi trabaho," he said.

Mark said that he didn't hesitate to dance in the bar, saying that it's just a job.

“Sayaw lang? Wala naman problema. Nu'ng game time na, andoon ‘yung mga drag queens, may mga dancers din talaga na nawalan ng career sa TV na ‘yung iba ay kakilala ko. Then siyempre ‘yung iba, nagma-macho dancer. So kanya kanyang buhay din ‘yung nandoon," he said.

“So ako, dumating ako doon as performer talaga as guest nila…parang katulad ng ginagawa ko sa raket fiesta, pero nagkataon lang na gay bar siya,” he added.

The first "Ultimate Male Starstruck Survivor" also said that his gig was criticized because Filipinos are judgmental.

“Hindi naman ako naghubad eh, hindi naman ako sumayaw na parang macho dancer or what. I performed. I danced, like 'yung hip hop. Hindi naman ako nagpa-table or what,” he said.

“I know it’s a gay bar, pero kasi sa atin grabe ‘yung mga Pilipino na mag-judge ng tao na parang akala nila meron silang karapatan mang-judge sa mga buhay ng tao.

“Actually, nagulat ako na nag-viral siya tapos natuwa ako kasi may mga nagde-defend… Hindi ako humihingi ng awa, pero nasa stage ako ng buhay na wala akong pakialam sa kanila.” — Video from Toni Gonzaga YouTube channel

