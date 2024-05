Vhong Navarro turns emotional after Deniece Cornejo, Cedrick Lee, others found 'guilty'

MANILA, Philippines — Kapamilya host Vhong Navarro turned emotional after the court sentenced Cedrick Lee, Deniece Cornejo and two others "guilty beyond reasonable doubt" for the serious illegal detention for ransom case that Vhong filed.

In "It's Showtime" earlier, Vhong thanked the Lord and the court for his win.

"Maraming salamat, Lord, dahil lagi kang nakagabay sa akin. Sa dami nang pinagdaanan ko sa buhay, nandiyan ka. Napakatotoo mo kaya maraming maraming salamat," he said.

"And of course maraming salamat sa RTC Taguig Branch 153, kay judge at staff ng court sa binigay niyong justice sa akin na matagal ko na pong ipinagdarasal.

"Salamat din sa aking legal team sa hindi niyo pagbitaw at pagsama sa akin hanggang sa huli. At maraming salamat po sa ABS-CBN dahil since day one nandiyan kayo lagi po kayong nakasuporta sa akin at naniniwala kayo sa akin."

He also thanked his fans and "It's Showtime" family for believing and guiding him.

"And of course sa mga naniniwala sa akin, sa aking mga fans na kung ano 'yung mga naririnig niyo tungkol sa akin ay patuloy kayong nandiyan, sumusuporta at naniniwala," he said.

"Showtime family, maraming salamat kasi hinahabaan niyo pasensya niyo kasi minsan lutang ako. Roller coaster 'yung pinagdaanan ko, ang hirap i-explain," he added.

Vhong then turned emotional when he thanked his wife Tanya.

"Sa family ko, salamat dahil naging matatag kayo kasama ko. And of course Tanya, marami akong pagkukulang sa'yo pero hindi mo 'ko iniwan. Marami akong kasalanan pero nandiyan ka pa rin. Hayaan mo akong bumawi sa'yo sa abot ng aking makakaya hanggang sa huling sandali ng buhay ko. Mahal na mahal kita. Salamat," he said.

