'Walang Angelu': Claudine Barretto cancels out Angelu de Leon in project with Judy Ann Santos, Gladys Reyes

MANILA, Philippines — Actress Claudine Barretto revealed her tiff with now Pasig City councilor Angelu de Leon.

During Gladys Reyes and Christopher Roxas' recent 20th wedding anniversary celebration, Claudine and Gladys were shot sharing a moment onstage.

"Game ka ba doon, Clau? Game ka ba doon kung matutuloy ang reunion project natin with Juday and Angelu?" Gladys asked Claudine.

"No, no, no. Hindi. Ikaw lang, at ako, at si Juday. Walang Angelu," Claudine answered.

"Huh? Talaga ba?" Gladys replied.

"Oo. Bakit sinali mo 'yun?" Claudine added.

In a report by PEP, Claudine said that she did not like it when Angelu commented on an issue about her in the past.

"There are two instances. Nu'ng nagkaproblema kami ni Jolina [Magdangal] at saka nu'ng nagkaproblema kami ng mga kapatid ko," Claudine said.

"Na both times may presscon siya noon. At saka, nagbigay siya ng advice for me.

"Buti kung isang beses, e. Dalawang beses. So, parang ang akin, anong pakialam mo doon, 'di ba?

"Kung wala kang magawa, tumahimik ka na lang, 'di ba? Ang career mo ang pag-usapan mo, huwag 'yung career ko. 'Yun lang ang ano ako. Kaya ayaw ko siyang makatrabaho." — Video from Allan Diones YouTube channel

