John Lloyd Cruz lauds Vilma Santos, Christopher de Leon in 'When I Met You in Tokyo'

When I Met You In Tokyo via Facebook

MANILA, Philippines — Actor John Lloyd Cruz was all praises for Vilma Santos and Christopher de Leon’s “When I Met You in Tokyo.”

In his Instagram account, Jon Lloyd posted a video of himself while driving saying she called Vilma after he watched the Metro Manila Film Festival (MMFF) entry.

“Sa tingin ko, kaya ako tumawag kasi kailangan kong magpasalamat sa kanila ni Tito Bo (Christopher de Leon) dahil nanumbalik talaga 'yung 'yon ganon, 'yon po 'yung movie na kailangan namin, 'yon 'yung pelikula na napaka-simple, napaka-sincere, napaka-honest, parang 'yon 'yung kailangan kong mapanood," John Lloyd said.

The actor said that anyone who watches the film will become a better person.

"Kailangan mong magpasalamat kasi alam mong paglabas mo wala kang lusot e. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo naintindihan yung mensahe ng pelikula e. 'Di ka pwedeng magpanggap dahil alam mo na paglabas mo ng sinehan, susubukan mong mas mabait sa kapatid mo, sa mga pinsan mo, sa mga tito mo, tita mo, sa mga kamag-anak mo, mga kaibigan mo, sa asawa mo, sa mga magulang mo, sa sarili mo, basically sa lahat ng tao sa buhay mo,” he said.

John Lloyd lauded the film for being honest and sincere.

“Imposible kang makalusot kasi 'yung kwento, kinwento siya sa pinakasimple at pinakapayak na paraan. Para sa akin, napaka-sincere ng intentions nila na kailangan maunawaan 'to ng maraming tao kasi ang ganda naman ng sinasabi nila e,” he said.

“Kaya I made sure na makapagpasalamat ako kay Ate Vi, na mas senior sa akin, sila ni Tito Bo, and hanggang ngayon hindi sila napapagod na gumawa (pelikula),” he added.

“When I Met You in Tokyo” is still showing in cinemas nationwide as part of MMFF.

