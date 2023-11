'Kamusta ka, Cristy?': Vice Ganda quips on 'It's Showtime' over rift with Cristy Fermin

MANILA, Philippines — In the midst of the word war with veteran showbiz columnist Cristy Fermin, Vice Ganda gave a shout-out to all "chismosa" on the comedian's noontime show "It's Showtime."

In a recent episode of "It's Showtime," Vice playfully teased the "chismosas" during the "Me Choose Me Choose" segment.

“Binabati mo mga chismosa? Anong pangalan ‘yang chismosang ‘yan? Batiin natin ‘yang mga chismosang ‘yan,” Vice said while interviewing a contestant.

“Hindi ba nanggagalaiti mga tsismosa sa inyo?” the comedian added.

Earlier this week, Vice interviewed a contestant named Cristy in the same segment.

"Kamusta ka, Cristy? Anong pinagkakaabalahan mo, Cristy, bukod sa paggawa ng mga kasinungalingan?" Vice said.

Cristy then reacted to Vice's joke on "It's Showtime."

“Sa maraming pagkakataon, mga kapatid, pinalalagpas lang po namin ang mga bira sa amin nitong si Vice Ganda. Noong tinawag niya po kaming tatlo nina Wendell na mga chaka, gusto na naming sabihin na, ‘Hiyang-hiya naman po kami sa kanya. Pagkaganda-ganda niya'," Cristy said.

“At gusto na rin po sana naming sabihin na kung hindi naman sa kanyang pera ay hindi siya magkakaroon ng ganyang hitsura. At lalong gusto po naming sabihin, lalo na ako, na ang kagandahan po ng tao ay wala naman sa panlabas kundi nasa kalooban, at pwede naming sabihin na siya sa panlabas at panloob, wala namang itinatagong ganda,” she added.

Cristy said that she knew that she was the one Vice was pertaining to.

“Hindi naman kami ipinanganak kahapon para hindi namin maturol na ako talaga ang pinatatamaan ni Vice Ganda. Ang hindi lang maganda, puro patagilid ang kanyang bira.

“E, bakit hindi mo sabihin na, ‘Oy, Cristy Fermin, bukod sa pinagkakaabalahan mo, bukod sa pagsisinungaling, ano pa pinagkakaabalahan mo?

"E, ako diretso ko nasasabi sa kanya na mayabang siya, 'di ba? Na wala ka man lang makitang pagpapakumbaba sa kanya. Diretso kong nasasabi 'yun! Bakit hindi niya rin ako diretsuhin? E, pupuwede naman?” Cristy said.

