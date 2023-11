'Ang Christmas ay panahon ng kapatawaran': Bea Alonzo, Lolit Solis reconcile

Bea Alonzo and Lolit Solis reconciled during the birthday of Beautéderm president Rhea Tan.

MANILA, Philippines — Kapuso actress Bea Alonzo and veteran showbiz columnist Lolit Solis have settled their differences.

According to a Bandera report, Bea and Lolit reconciled recently during the birthday of Beautéderm president Rhea Tan.

“Ever since naman, hindi ako galit sa kanya. Kahit noon pa, sinasabi ko, kahit saan ko pa siya makita, magso-sorry ako," Lolit said.

“Talagang that time, pinaglaruan ko lang dahil naiirita ako sa isang taong malapit sa kanya,” she added.

Lolit also admitted that it's her fault because Bea did nothing to harm to her.

“Oo, talagang apologetic ako talaga sa kagagahan ko, 'di ba? Talagang sabi ko, ‘Bakit ko ba inaano itong si Bea e, hindi naman kami… (magkaaway).’ Ang ibig ko sabihin, hindi naman kami magka-close.

“Pero talagang kagagahan ko, tuluy-tuloy 'yun e. Marami naman akong naririnig na magagandang bagay tungkol sa kanya. Sina Lorna (Tolentino), sinasabi sa akin mabait siya.

“Sina Christopher de Leon, sinasabi sa akin. 'Yung mga alaga kong artista, lahat (pinupuri siya), kaya alam kong mabait siya. Kaya sabi ko, ‘Bakit ko ba ginaganito si Bea, e, wala naman kaming pinag-awayan.”

For her part, Bea said she was surprised to meet Lolit at the event.

“Christmas na Christmas. Ang Christmas ay panahon ng pagmamahalan, mga kapatawaran, 'di ba?” Bea said.

“Merry Christmas! Nagulat ako, hindi ko alam. Ngayon lang kami nag-meet sa personal,” she added.

Bea then told Lolit “And I wish you good health more than anything. Totoo iyan.”

“And I wish you good life, with Dominic (Roque)," Lolit replied.

Their rift started when Bea's manager allegedly banned Lolit in a Beautederm event. Since then, Lolit wrote about Bea on her column and Instagram account.

RELATED: 'Huwag maarte': Lolit Solis reminds Bea Alonzo