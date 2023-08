'Nakakatawa': Ruffa Gutierrez denies rumored wedding with ex Yilmaz Bektas

MANILA, Philippines — Actress Ruffa Gutierrez denied rumors that she and ex Yilmaz Bektas have tied the knot again in a civil ceremony and will have a grand wedding in Istanbul, Turkey soon.

In a report by Abante's Jun Lalin, Ruffa said that many people called her to confirm the news.

“Ang nakakaloka, si Tita Lilibeth (Eddie Gutierrez’s sister) tumawag sa akin. Pinag-uusapan daw sa Amerika na nagpakasal kami uli ni Yilmaz. Pati raw ‘yung nanay ni (famous actor), tumawag doon sa isang friend niya dahil nagkabalikan nga raw kami ni Yilmaz, na nagpakasal uli kami,” she said.

“‘Yung isang kakilala ko rin from Davao na palaging nagbibigay sa akin ng pomelo, nag-message sa akin. Naiyak daw siya dahil nagkabalikan at nagpakasal uli kami ni Yilmaz. Idol daw talaga niya kami at nakakatuwa raw. Nakakaloka lang. Limang beses na yata kaming ikinasal, pero puro imbento lang. Nakakatawa. How funny talaga!” she added.

Ruffa also denied that Yilmaz gave her a mansion in Forbes Park, Makati City.

“My gosh, sana totoo nga at lilipat na ako kaagad. Hahaha! Saan na ang keys?” she said.

“Can you ask Yilmaz? Tell him to give me na the keys,” she added.

Ruffa and Yilmaz tied the knot in the Philippines in March 2003. They separated in 2007 and got annulled in 2012.

