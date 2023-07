'Alam po ni Claudine': '90s sexy star Sabrina M reveals past relationship with Rico Yan

From left: Sabrina M; Claudine and Rico in a scene from their movie

MANILA, Philippines — '90s sexy star Sabrina M revealed that she had a relationship with Kapamilya matinee idol Rico Yan for more than two years.

At a press conference held in Quezon City yesterday, Sabrina said that her relationship with Rico came after his relationship with Claudine Barretto.

"Ang image ni Rico Yan is wholesome. Ako nagpapasexy ako nuon sa movies. So kung nagkaissue kaming dalawa, maraming masasabi sa akin. So better kung nagkaroon man kami ng relasyon, itinago na lang namin 'yun," she said.

The "Laging Sariwa Ang Sugat" star said that she was judged after the rumors of her relationship with Rico surfaced.

"Napakabait ni Rico Yan. After Claudine, naging kami ni Rico Yan. Matagal kaming nagkarelasyon. Taon. Noong nag-uumpisa na 'yung tsismis sa akin, dinudurog na agad ako. Rico Yan yan eh," she said.

"Bakit siya pumatol sa isang sexy star? Bakit siya pumatol sa isang hubadera? Pero bilib ako kay Rico dahil hindi siya mapanghusga. Pinagtatanggol pa niya sa ibang tao. Sinasabi niya, kilala ko si Sabrina M, kaya huwag ninyo siyang i-judge," she added.

Sabrina said that she met Rico when she guested in ABS-CBN noontime show "Magandang Tanghali Bayan."

She revealed that she's been visiting Rico's grave from time to time.

"Hindi madalas pero dumadalaw ako. 'Pag nasa area ako, dumadalaw ako," she said.

"Nanduon ako ng burol at libing. Noong ipapasok na 'yung casket niya sa tomb, inabutan pa ako ni Bobby Yan ng bulaklak para ibigay kay Rico. Alam ni Bobby na naging kami. Napakabait naman nila," she added.

The sexy actress said that she's still in a relationship with Rico when he passed away.

"Matagal ko rin pinag-iisipan kung pupunta ba ako sa burol niya or hindi. Baka ma-issue kasi. Pero may nagsabi sa akin pumunta raw ako para respeto lang sa kanya. Dahil naging kami naman daw," she said.

"May mga incidents nuon na nakahiga lang ako at umiiyak tapos unti-unti nagbibihis ako. Then nasa kotse ako. Sabi ko, 'Mommy huwag na tayong pumunta.' Biglang nangamoy ng bulaklak sa kotse. Sabi ng mommy ko, ayan, ayaw mo kasing pumunta. Sabi ko, sige na nga pupunta ako. Biglang nawala 'yung amoy. Nagpaparamdam siya. Dumadalaw siya sa panaginip. Parang andyan lang siya sa tabi ko," she added.

Sabrina also said that Claudine knew that she and Rico had been in a relationship when Rico and Claudine shot their hit movie "Got To Believe."

"Alam po ni Claudine na naging kami. Pero never pa namin pinagusapan po. Wala namang problem kasi noong naging kami, wala na sila ni Claudine. Hindi ko naman inagaw si Rico sa kanya noong sila pala," she said.

"Nagkaroon sila ng movie na 'Got To Believe' pero wala na sila nu'n. Kami na nu'n at alam ko meron na ring iba si Claudine noon," she added.

