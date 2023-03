'Anak ng tokwa': Vlogger calls out Coco Martin for allegedly distracting small businesses in Quiapo

Coco Martin plays the lead character in ABS-CBN's "Ang Probinsyano."

MANILA, Philippines — Social media personality Rendon Labador called out Kapamilya actor Coco Martin for allegedly distracting the small businesses in Quaipo because of the teleserye "Batang Quiapo."

In his Facebook account, Rendon posted a video calling out Coco.

"Kung wala kayong budget para magtayo ng sarili niyong studio, itigil na ninyo 'yang kalokohan ninyo na 'yan. Istorbo kayo sa mga naghahanap-buhay diyan sa Quiapo," Rendon said.

In another post, Rendon said that Quiapo is for everyone.

"Hindi pa ba tumitigil? Tigas ng muka mo COCO MARTIN, kailangan pa bang sabihan kita ng dalawang beses?" he said.

"Nakaka-abala ka na sa mga NEGOSYANTENG VENDORS natin diyan sa Quiapo. Kung hindi mo babayaran lahat ng damages at losses sa paggamit mo ng lugar, umalis-alis ka na diyan. Para sa PUBLIKO at MAMAMAYANG PILIPINO 'YAN!!! Ginawa mong pansarili mo lang? Hindi ka batang Quiapo, isa kang 'anak ng tokwa'," he added.

Recently, Muslims asked their community to boycott the series.

"Panawagan sa mga kapwa kong Muslims para i-boycott itong show 'PFJ's Batang Quiapo.' Kahit kailan hindi kino-konstente ng Islam ang pagnanakaw. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Islam," Sohaimen Agal wrote on Facebook.

"Misleading po ang episode ng 'FPJ's Batang Quiapo' kagabi. Very opposite sa teaching ng Islam ang ipinakita nila kung saan okay lang daw magnakaw si Coco Martin basta't ginagamit niya ito sa pag tulong sa mga tao. Kapag habulin pa daw siya ng police sa sunod, takbo lang daw ito sa kanila," Agal added.

The series, however, apologized.

"Nais aming humingi ng taos-pusong paumanhin sa mga manonood lalo na sa mga miyembro ng Muslim community na nasaktan sa isang eksena ng 'FPJ's Batang Quiapo' na umere noong Pebrero 14," the series wrote.

"Nauunawaan namin ang mga nagpahayag ng opinyon at damdamin tungkol dito at sinisiguro namin na walang masamang intensyon ang programa na diskriminahin, saktan o ilarawan ang ating mga kababayang Muslim sa negatibong paraan," it added.

