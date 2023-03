'Hindi ka Pilipino!': Cristy Fermin blasts Liza Soberano

Liza Soberano uploads a heartfelt vlog days after her social media accounts were wiped out.

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin blasted Liza Soberano for being ungrateful after she released her video blog about her “life update.”

In her “Cristy Ferminute” radio program, Cristy compared Liza to stars Vilma Santos, Sharon Cuneta and Nora Aunor.

“Nakakalungkot ka Liza Soberano, napakaraming artista sa kasaysayan ng pelikula at telebisyon na nagtagumpay na pinahalagahan ang kanilang ginagawa. Nine years old ang 'Star for All Seasons' Vilma Santos nang magsimula sa 'Trudis Liit,' unang humawak ng mikropono si Sharon Cuneta para i-record ang 'Mr. DJ,' dose anyos! Hindi kailangan ng pera ni Sharon dahil ipinanganak siyang may gintong kutsara sa bibig pero naringgan ba natin sila?” Cristy said.

“Kahit si Nora Aunor wala tayong narinig na ‘e, kasi ganito, e, kasi ‘yan lang ang proyektong ibinigay sa akin, inalisan ako ng karapatan na maging ako,' tapos ngayon sasabihin mo, ngayon mo palang nae-enjoy ang buhay mo bilang ikaw si Hope Elizabeth,” she added.

Cristy said that Liza is ungrateful and not a Filipino.

“Walang utang na loob ang batang ito! Ito pala ang dahilan kung bakit ka umalis ng Pilipinas. Gagawin mo pang sangkalan ‘yang Hollywood na butas ng karayom ang lulusutan mo bago ka makapasok. Gagawin mo pang katwiran ang kung anu-anong blah-blah!” she said.

“Eto lang pala! Ayaw mo pala ‘yung mga pinagagawa sa‘yo ng Star Cinema, ng ABS (CBN), ayaw mo pala ‘yung pamamalakad ng manager mo, ayaw mo pala lahat ‘yun? Binura mo na pala lahat ‘yun sa pagkatao mo bilang artista. Wala kang utang na loob, hindi ka Pilipino! Tamang-tama lang na ang citizenship mo ay Amerikano ka pa rin hanggang ngayon!” she added.

