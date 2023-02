Kylie Padilla says annulment with Aljur Abrenica ongoing, AJ Raval not 'kabit'

MANILA, Philippines — Kapuso actress Kylie Padilla defended ex-husband Aljur Abrenica's current girlfriend AJ Raval.

In a recent live video on social media, Kylie said she's happy with Aljur and AJ's relationship.

“Tapos na po e. I mean, siyempre ‘di pa tapos 'yung pag-aayos ng papeles but everything else tapos na po talaga siya. So kung meron mang magtanong ngayon, I will answer but that’s the last time I’m going to talk about this kasi happy na po ako,” Kylie said.

“I am really happy po. Basta… kasi kapag mahal n’yo po 'yung isang tao, ayaw n’yo pong makitang malungkot ‘yung taong 'yun. And after po nu'ng nangyari sa amin, after ng pandemic, ayoko na po ever maramdaman namin 'yun and siya rin.

“So kung saan po siya masaya at kung sino po ang magpapasaya sa kanila, I want them to take care of it and be happy. Kasi siya po ang kahati ko sa mga anak ko e. So dapat masaya rin 'yung tatay nila para buo 'yung mga anak ko. Kasi masaya na rin naman ako and ang ganda po ng mga nangyayari sa akin. So 'di ba, wala pong halong ka-echosan?” she added.

Kylie clarified that AJ is not the reason of her breakup with Aljur, so she's not the third party in their relationship.

“Hindi po talaga si AJ 'yung reason. And that’s the truth. Hindi po talaga siya. Kung meron man, hindi po siya. So please... Naawa na rin po ako sa kaniya," she said.

“As someone with struggles with mental health, ang hirap po na gigising ka sa umaga ta’s puro hate ‘yung makikita mo. Please guys, woman to woman na, hindi ako okay, it makes me emotional too, tigilan na po natin, please.

“Kasi it’s not fair to her – naiiyak ako… Hindi po talaga. Tama na, tama na. Hindi po talaga siya. I mean, si AJ Raval, she’s not lying. We’re really okay. Kaya tigilan n’yo po please. Tama na guys, kasi hindi talaga siya. Hindi siya and hindi ko ever sasabihin kung sino kasi ayoko na ng ganyan – nu’ng nag-a-ano tayo ng hate, ano na lang guys – kindness, love. We need more energy na ganu’n,” she added.

RELATED: AJ Raval hits back at bashers calling her 'kabit, homewrecker'