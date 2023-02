'Lahat â€˜yan dahil sa pagiging Liza': Ogie Diaz expounds on Liza Soberano's screen name

'Lahat ‘yan dahil sa pagiging Liza': Ogie Diaz expounds on Liza Soberano's screen name

MANILA, Philippines — Liza Soberano's former talent Manager Ogie Diaz reacted on the actress' YouTube video last weekend about her "life update."

In Ogie's YouTube channel, the veteran showbiz reporter said he watched Liza's video and he thanked Liza for following their orders for the benefit of her career.

“Simple lang po ang sasabihin ko hindi para iisa-isahin ang mga sagot ko para kay Liza Soberano sa kanyang ipinupunto kundi gusto ko na lang unawain ang kanyang kuwento at damdamin namin tungkol sa kanyang 13 years ng kanyang showbiz career.

“Kung sinasabi ni Liza na parang kino-control siya ng mga taong nasa paligid niya kung ako man ‘yan at ang Star Magic, gusto kong magpasalamat kay Liza kasi sinunod niya kami kaya siguro sumikat siya.

“Imaginin ninyo kung walang nangyari sa career ni Liza noong hawak ko siya at ng Star Magic, malamang iba ang narating niya ngayon. At least okay na ‘yan kaysa namang nagra-rant na walang nangyaring maganda sa career,” Ogie said.

He also explained that Liza was allowed to give her opinion and suggestions about her career.

“Anak, lagi kang binibigyan ng chance to say your piece, your opinion, your suggestions. Pinapakinggan ka rin naman kapag may complain ka pero 'di ba kung minsan, we had to meet halfway? Pinagbibigyan mo naman ang production kapag nilambing ka nila and I thank you for that.

“Pakikisama ang tawag doon, pagtatanim for the future may aanihin. Hindi rin naman siguro ako magiging Ogie Diaz kung ako lang mag-isa. Nakisama at naki-PR din naman ako 'pag may gusto ka o ayaw isinaalang-alang din nila iyon, 'di ba?

“Tandaan mo anak, narating mo ang fame hindi lang dahil sa akin, suporta ng Star Magic, ABS-CBN at ng production staff dahil din ‘yan sa dedication mo sa trabaho. Dahil ‘yan sa ‘yo! Kaya palakpakan mo rin ang sarili mo, ha?

“Lahat ng narating mo pinaghirapan mo ‘yan anak para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya mo, sila ang inspirasyon mo kaya minahal mo rin ang career mo," he said.

About the name Liza, Ogie said Malou Santos of Star Cinema gave the name.

“'Yung sinabi mong ‘I didn’t choose the name Liza, it was chosen for me,’ yung screen name na Liza Soberano na ibinigay sa ‘yo ni Tita Malou Santos ng Star Cinema, ‘yan ang nagtaguyod sa pamilya mo.

“Nabigyan mo ng bahay at magandang buhay ang daddy mo. Nakakapagpadala ka rin ng tulong sa mommy mo sa States.

“Naibili mo ng bahay at lupa sa Amerika ang lolo at lola mo na kumupkop sa inyo ng kapatid mong si Justin noong nasa Amerika pa kayo.

“Lahat ‘yan ay dahil sa ‘yo, sa pagiging Liza Soberano mo. Mas isyu siguro ‘yung screen name mo kung hindi tumatak o tinangkilik ng mga Pilipino,” he said. — Video from Ogie Diaz Showbiz Update

