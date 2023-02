'Walang masamang intensyon': 'FPJ's Batang Quiapo' apologizes to Muslim community

Coco Martin with the "FPJ's Batang Quiapo" staff

MANILA, Philippines — ABS-CBN's newest teleserye "FPJ's Batang Quiapo" apologized to the Muslim community after they were hurt about a scene in the series.

In a statement released on Thursday, the Coco Martin series said they have no intention to malign Muslims in the series.

"Nais aming humingi ng taos-pusong paumanhin sa mga manonood lalo na sa mga miyembro ng Muslim community na nasaktan sa isang eksena ng 'FPJ's Batang Quiapo' na umere noong Pebrero 14," the series wrote.

"Nauunawaan namin ang mga nagpahayag ng opinyon at damdamin tungkol dito at sinisiguro namin na walang masamang intensyon ang programa na diskriminahin, saktan o ilarawan ang ating mga kababayang Muslim sa negatibong paraan," it added.

The show promised to be more sensitive next time.

"Nangangako rin kaming maging sensitibo sa paghahatid namin ng kwento ni Tanggol at ng kanyang komunidad sa teleserye," it said.

Muslims asked their community to boycott the series.

"Panawagan sa mga kapwa kong Muslims para i-boycott itong show 'PFJ's Batang Quiapo.' Kahit kailan hindi kino-konstente ng Islam ang pagnanakaw. Ito ay mahigpit na ipinagbabawal ng Islam," Sohaimen Agal wrote on Facebook.

"Misleading po ang episode ng 'FPJ's Batang Quiapo' kagabi. Very opposite sa teaching ng Islam ang ipinakita nila kung saan okay lang daw magnakaw si Coco Martin basta't ginagamit niya ito sa pag tulong sa mga tao. Kapag habulin pa daw siya ng police sa sunod, takbo lang daw ito sa kanila," it added.

RELATED: 'Batang Quiapo' Plaza Miranda watch party draws over 340k viewers