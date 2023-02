'Masyado n'yo na 'kong inaapi': Willie Revillame blasts celebrities, online personalities over ALLTV

Willie Revillame showing the COC he did not file.

MANILA, Philippines — TV host Willie Revillame angrily blasted celebrities and social media personalities who were criticizing him.

In last night's episode of "Wowowin," Willie said he's not afraid of anyone. He also confessed that his critics are hurting him with their sentiments.

“Hindi na ako matatakot sa inyong lahat! Laban na ito kung laban. Masyado niyo na akong inaapi. Masyado niyo na akong sinasaktan. Hindi ako susuko sa inyo,” Willie said.

“I-vlog n’yo ako bukas! Pagtulung-tulungan n’yo ako, hindi ako natatakot! 'Yun ang gusto n’yo? Okay lang, sige!" he added.

Willie said he will name those celebrities who are criticizing him soon.

“Tirahin n’yo ako araw-araw, minu-minuto, I don’t care! Kayo ang may utang na loob sa akin! Hindi ako! Tandaan niyo 'yan sa buhay niyo! Bukas! Kahit ngayon, i-vlog niyo ako. Araw-araw ko din sasabihin kung sino kayo! At sasabihin ko ang mga pangalan ninyo, in time! Kung sino kayo!" he said.

“Sige, laban tayo. Basta huwag ninyo akong ila-libel. Magkakasuhan tayo. Mag-ubusan tayo, sige!” he added.

Willie also showed the new "Wowowin" studio which is now under construction, denying that the show will end.

“Pinangungunahan nila ang katotohanan. Kung nagbabasa kayo ng Facebook at YouTube, marami hong nasasabi ang ibang tao pero hindi naman nila alam ang katotohanan," he said.

“Heto ang katotohanan: alam niyo ho ba na ang 'Wowowin' studio ay nag-meeting na naman kanina? Heto po ang latest, minamadali na po 'yan ['Wowowin' studio] para magkaroon na tayo ng audience."

