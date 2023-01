Vhong Navarro returns to 'It's Showtime,' talks about his detention

MANILA, Philippines — Kapamilya host Vhong Navarro shared that he relied on hope and faith while he was detained during his return to hosting duties in today's episode of the noontime show "It's Showtime."

Vice Ganda led in welcoming the host-actor on the noontime show.

Vhong turned emotional while the other hosts sang "I'll Be There" by The Moffatts.

"Ang sarap ng pagtanggap niyo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan, sa mga taong nagdasal, nagtiwala at hindi ako iniwan," Vhong said.

He revealed that he didn't watch "It's Showtime" while he was detained because he would miss his co-hosts.

"Pero mabait ang Panginoon, talagang hindi Niya ako pinabayaan kaya nandito ako ulit. Kaya maraming salamat sa ABS-CBN dahil mayroon akong trabaho at nandito pa rin ang pamilya ko," he said.

"Kapag nandoon ka sa loob, ang hirap. Nakita ko ang inmates ko sa NBI, sa Taguig. Naaawa ako sa mga walang dumadalaw sa kanila. Ang iba ay iniwan ng pamilya at 'yung iba ay parang katulad ko na wala namang ginawa pero nandoon. Ite-test ka talaga ni God, kung ano ang faith mo sa Kanya. Kaya sabi ko kay kuya Ogie (Alcasid) ang hope at faith ay iisa 'yan. Hindi pwedeng isa diyan mas mataas, dapat pantay 'yan. So, kumapit ako sa Panginoon, sa asawa ko, sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko at sa mga taong nagdarasal at nagtitiwala sa akin. Kaya patuloy akong lumaban na malagpasan ang mga problemang pinagdadaanan ko," he added.

The Taguig Regional Trial Court granted Navarro's petition for bail last December 5. He was temporarily released from the Taguig City Jail Male Dormitory after he posted P1 million bail.

