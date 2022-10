Sylvia Sanchez gives update on Ria-Zanjoe romance, Arjo-Maine wedding

Sylvia Sanchez and children Arjo and Ria Atayde at their home.

MANILA, Philippines — Veteran actress Sylvia Sanchez gave an update on her daughter Ria Atayde’s love life with Zanjoe Marudo as well as her son Arjo Atayde’s wedding to Maine Mendoza.

In her recent interview with Korina Sanchez, Sylvia said Ria and Zanjoe are still in the dating stage.

"Ang huli naming pagkikita ni Ria, nag-usap kami. Kasi hiwalay na kami ng bahay, e. Solo na siya. Sinabi niya, hindi pa raw (sila ni Zanjoe),” Sylvia said.

"Pero nagliligawan, parang nagpaparamdaman, e, ganun. Hindi ko masabi na oo talaga, kasi wala pang pag-amin, e. Wala pa talaga," she added.

Korina also asked Sylvia: "Handa ka na bang magkamanugang?” referring to the wedding of Arjo and Maine.

"Handang-handa na ako," she answered.

When asked when the wedding date is, Sylvia said: "Wala. Hindi ko pa alam, kasi hindi pa naman sila nagsasabi sa akin, e.”

"Pero siyempre, alam ko 'yun na ang kasunod, kasi 'yun ang gusto nila, e. Pero 'yung date, hindi ko tinatanong. Hinahayaan kong si Arjo ang magsabi sa akin, 'di ba? 'Yung, 'Kailan ba, anak?' ‘Malapit na, Mom. Malapit na.’ Kasi siyempre, gusto ko na magkaapo," she added. — Video from Net25 YouTube channel

