'Mapabungisngis na ako': Ogie Diaz reacts to Toni Gonzaga's ALLTV production number

MANILA, Philippines — Talent manager Ogie Diaz reacted to Toni Gonzaga's performance shown on the recently launched channel, ALLTV.

On his Facebook account, Ogie said he burst into laughter with Toni's performance, comparing it to German Moreno's "GMA Supershow."

"Nangiti lang ako nu'ng una, eh. Hanggang sa mapabungisngis na ako kalaunan habang pinanonood ang prod ng aking kumareng Toni," Ogie said.

"Ganitong-ganito 'yung mga napapanood ko sa 'GMA Supershow' ni Kuya Germs nu'ng araw," he added.

Ogie also advised the network, which uses the frequency previously used by his mother network ABS-CBN, to invest on sound system.

"Pero sana, mag-invest nang bongga sa sound system o sa recording. Baka kahit si Toni kung panonoorin uli ito, hindi niya ipagmamalaki 'yung performance niya, eh. Lalo na 'yung audio niya," he said.

"Di bale, nag-uumpisa pa lang naman. Pasasaan ba't maaayos din ito. Na-bother lang talaga ako nang slight. Kasi, sa mga singers, big deal talaga sa kanila ang audio at sound system, eh. Baka gusto lang talagang mag-perform ni Toni at magbigay-saya," he added.

