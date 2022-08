'Katips' producer to sue Juliana Parizcova Segovia over alleged 'malicious' posts

MANILA, Philippines — Director Vince Tañada is planning to sue Juliana Parizcova Segovia for the comedian's alleged libelous social media posts.

"Sana naman po, huwag po tayong mamihasa na hindi totoo lagi 'yung mga binabalita. Kasi, iyan na po tayo nagiging kultura na po tayo ng fake news. Lalung-lalo na po 'yung mga nagpapakalat ay meron na po talagang imahe na puro peke ang mga ikinakalat na mga balita,” Vince said in his interview with DZRH.

"Sana po, magkaroon na po ng aral 'yung mga nagpapakalat na 'yan. In fact, nakikipag-usap na po ako ngayon sa aking… kasi alam niyo naman po na ako ay abogado din. At ang sabi ng aking mga partner dito sa aking law firm, 'yung ipinalabas na post nitong dating nanalo sa Ms. Q&A na si Juliana ay totoong libelous, ano,” he added.

Vince said that he’s thinking why Juliana is attacking him and his film, "Katips."

"Talagang ito ay may malicious imputation para makapanira, na hindi naman talaga maganda, ‘no? Dahil ang libel ay isang krimen na dapat parusahan. Kaya nag-uusap-usap ang kampo po namin kung ano ang mga susunod na hakbangin dahil hindi po siya tumitigil hanggang sa ngayon,” he said.

"Siya po ay hindi po namin alam… naunawaan ko po yung sitwasyon nina Darryl Yap dahil sila ay person of interest. Pero itong si Juliana ay nagtataka ako, wala naman siyang… hindi naman siya kasali sa pelikulang 'Maid in Malacañang,' pero nakikialam siya at nagsasalita sa mga ganitong bagay,” he added.

Juliana recently posted on Facebook an alleged sarcastic congratulations to “Katips,” which recently won many awards at the recently concluded FAMAS Awards.

"Babatiin ko na sana yung humakot daw ng awards sa FAMAS at pelikulang pa-victim na kunwari tinatapangan para itapat sa ‘Maid in Malacañang,’ kaso andaming resibo. Sige na nga… Congrats Haahahaha!" Juliana said.

