Joel Lamangan to direct movie countering Darryl Yap's 'revisionist' film

MANILA, Philippines — Veteran director Joel Lamangan pledged to do a movie to counter Darryl Yap’s “Maid in Malacañang.”

At the [email protected] campaign launch in Quezon City Sports Club earlier yesterday, Lamangan expressed his disappointment toward the Viva movie starring Cesar Montano, Ruffa Gutierrez, and others.

"Nakita ko noong panahon namin kung papaano sinasalamin ang lahat ng katarantaduhang ginagawa ng rehimeng Marcos," said Lamangan, a martial law victim in his younger years.

"Hindi totoo ang sulo. Ano iyon, lamay? Puro kahunyanguhan, puro katarantaduhan," he added.

Lamangan, who is doing films with VivaMax like Yap, said that he will look for a producer to counter the controversial director’s movie.

"Hahanap lang tayo ng producer. 'Pag pinag-uusapan po pera, napakahirap, lalo na politika ang iyong sasabihin. Maraming ayaw po, iyon ang totoo," he said.

He also urged local artists to stand up for history.

"Dapat... lahat ng nasa sining... magsilbi sa interes ng ating mga mamamayan. Huwag tayong maging kasali sa nagtatakip ng katotohanan," he said.

"Ayokong dumating ang panahon na mabura ang ating mga pinaghirapan."

RELATED: Maids vs 'Maid in Malacañang' star: Guanzon says 2 Ruffa Gutierrez maids file complaint