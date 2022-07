Luis Manzano tells Francine Diaz: 'Dirty' showbiz almost made him quit

MANILA, Philippines — Kapamilya host Luis Manzano admitted that he once wanted to quit show business.

In Francine Diaz's latest video blog on her YouTube channel, Luis played a Lie Detector Challenge wherein he was asked if it ever cross his mind to leave the industry.

"Oo," Luis quickly answered.

“Pero totoo... 'yung ibang mga tao talaga hindi alam kung papaano ang industriya. Ang nakikita nila most of the time ay 'yung glitz and glamour na lang, 'yung finished product na masarap maging artista, maganda ang income. Pero kung alam niyo lang kung gaano rin... I mean, hindi na ako magloloko, matanda na ako — kung gaano rin kadumi ang industriya, kung papaano talaga,” he added.

Luis said that celebrities are also humans who will be hurt if there are issues surrounding them.

"People will never understand, akala nila madali tayong pag-usapan. People have no idea na ang daling sumakay sa issue. Ayun 'yung hindi maintindihan ng ibang tao, masarap gawin, enjoy, masarap mag-chikahan at lahat-lahat with other people,” he said.

“Siguro kung hindi ka malakas both [sa isip at puso], makakakain ka nang hindi oras. Kapag mga ganyan na bumubuhos na ang mga negativities, mapapaisip ka rin talaga na, 'Bakit ba hindi na lang ako mamuhay nang tahimik, nang normal?'," he added.

He, however, said that being a celebrity gives him the power to change people’s mood so when he thought of quitting showbiz, he will just take a leave and rest.

"At the same time, you realize na iyong ibinigay sa atin na blessing ay hindi lahat ng tao ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Na ngumiti ka lang sa camera, you take one picture kunwari nasa mall ka, may magpa-picture sa 'yo, 'yung 10 seconds na ibibigay mo sa kanila kung ano man 'yung problema niya sa araw na 'yun, makakalimutan niya nang dahil sa iyo,” he said.

"Kaya sa akin, ayun din naman 'yung nagpapabalik din naman sa akin 'pag naiisip ko na ayoko na, rest muna ako," he added. — Video from Francine Diaz YouTube channel

