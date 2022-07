'Huwag maarte': Lolit Solis reminds Bea Alonzo

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Lolit Solis called out Kapuso actress Bea Alonzo after she said she doesn’t want to work with a certain ex-boyfriend.

Lolit took to her Instagram account, saying she just laughed at the news.

“Tawa naman ako sa mga lumabas na items ni Bea Alonzo, Salve. Meron duon na sinabi niya na never na siyang sasama sa isang project na nanduon si Gerald Anderson,” she said.

“Wow! Strong words. Tandaan ni Bea Alonzo na ang nang iwan sa kanya si Gerald Anderson, hindi siya. So huwag palabasin na parang ang may choice si Bea, si Gerald ang nasa upper hand dito dahil siya ang nang iwan, hindi siya iniwan, dahil ang na ghosting si Bea,” she added.

Lolit reminded Bea that she has no star power these days unlike her glory days.

“Ok kung gusto ni Bea Alonzo mag power tripping, mamili ng partner, fine, go. Pero tandaan niya hindi siya ganuon kasikat, marketable para siya ang masunod sa casting. Baka dahil sa power tripping niya, siya pa ang palitan, maraming mas malaking stars sa kanya na mas malakas ang hatak sa manunuod, mas bata mas maganda at mas professional,” she said.

Lolit, however, clarified that she is only giving advice to Bea.

“Kaya huwag maarte na nagsasabi na hindi ko type kasama si ganito o ganyan, dahil tignan muna ang level bago mag demand. Huwag over sa power tripping, baka mapahiya lang. Payo lang po, huwag mapikon, para huwag lumabas wrinkles."

RELATED: Bea Alonzo willing to work with all exes except for you know who