Robin Padilla pens poem, thanks rumored ex Kris Aquino for making him no. 1 senator

MANILA, Philippines — Senator-elect and actor Robin Padilla wrote a poetic post for his rumored ex-girlfriend Kris Aquino.

Part of the Facebook post said, "Hindi man kayo nagpapansinan, pero Pag naramdaman mo na Kailangan ng Kaibigan ng Kaibigan mo, no sorrys, no explanations, no dramas, no flashbacks. Just Love. Love that doesn’t require reciprocity."

Robin and Kris reportedly dated briefly in the '90s.

Robin said that since he found out about Aquino's health crisis, he and wife Mariel Rodriguez never stopped reaching out to the former presidential sister.

"Nong nalaman namin ni Mariel na may sakit si Ms. Kris Aquino, hindi na kami bumitaw sa kanya at ganon din si ms Kris Aquino."

Mariel even cooked food for Kris.

"Pinagluluto ni Mariel si Kris ng pagkain at kahit hirap si Kris sa intake ng solid na pagkain she makes sure na well appreciated ng buong pamilya niya si Mariel. We became more closer than ever. Tumaas pa ang Antas ng aming mga pinag uusapan at pinagdidiskusyunan. Mas minulat pa namin ang isat isa sa realidad pulitika at buhay."

Robin also thanked Kris for her support, which, according to him, enabled him to top the senatorial slate.

"Maraming nagtatanong at nagtataka kung bakit napakataas ng boto ko at kung paano ako nag number one. Walang nakakaalam na May boto rin ako galing sa kampo ng mga Aquino

Kalagitnaan ng campaign period. Nag aalala si Kris sa survey ko. Kinausap niya ako kung Ano ang campaign strategy ko, sabi ko conventional Lang ako dahil wala naman ako pera. Ang alas ko Lang talaga ay si PRRD, SBG at si Inday Sara Duterte, endorsement Lang ng tatlong ito umiikot ang aking pag asa na Manalo at siempre ang tulong ng taongbayan," Robin recalled.

"Sabi ni Kris tutulungan niya ko at ginawa niya kahit sinabi ko na baka makadagdag ng stress niya. Tinawagan niya mga matitinding Governor, LGU officials at mga matataas na Tao na may paggalang at Malalim na sa pasasalamat sa mga Aquino."

He thanked Kris because it did not matter to her than he belonged to their family's rival political party.

"Hindi kailanman naging isyu sa kanya na Uniteam ako, nagtataka ang mga nakakausap niya kung bakit ako nilalakad sa kanila pero sinasagot Lang niya ito ng basta pls help robin for me. Ngayon ay malinawan na rin ng mga naninira at inggit. Kung bakit ako nakakuha ng napaka taas na boto. Bukod sa mine vote ni Mariel, Royal lumad/Indigenous vote, muslim vote, marcos loyalist vote, DDS vote, katoliko vote, Kingdom of Jesus Christ vote, El shaddai vote at Iglesia ni Kristo vote, Kris Aquino delivered the Aquino Vote for me. Maraming Maraming salamat ms Kris Aquino. Ang ating pagiging magkaibigan ay hindi naapektuhan ng pulitika bagkus ito pa ang nagbuklod sa atin."

He pledged to visit Kris as soon as he gets a US visa.

"Hinding hindi kami makakalimot. Andito Lang palagi kami ni mariel Para sa iyo at kapag akoy nagkavisa sa US of A dadalawin ka namin at personal na magpasalamat sa iyo."

