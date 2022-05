'Umiyak ako': Lolit Solis reacts to Kris Aquino's letter

The actress admitted that her condition has worsened, writing in her Instagram caption, "Mula end of April, we found out life threatening na yung illness ko."

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Lolit Solis admitted that she broke down to tears upon reading the letter Kris Aquino sent to her.

In her Instagram account, Lolit said that she cried after reading the part where Kris said she’s hoping that she’s still alive until her youngest son Bimby is old enough to take care of eldest Joshua who was born with autism.

“Umiyak ako sa letter ni Kris Aquino, Salve. Umiyak ako sa parte ng hinihiling lang niya na sana mabuhay siya hanggang marating ni Bimby ang edad na puwede na niya alagaan si Joshua. Iyon mabuhay siya para na lang sa dalawang anak niya,” Lolit said.

“Tanggap niya na nahihirapan siya sa kanyang sakit, at talagang napi feel niya kung minsan iyon hirap na hindi na niya makaya at hirap na siya kahit sa pagsusulat. I was so sad reading her letter dahil talagang ipinagtapat niya iyon pain na nadarama niya,” she added.

Lolit said that it saddened her to read bad comments by social media users about Kris’ health condition.

“Nakaka lungkot na negative pa iyon iba sa reaction nila kay Kris at hindi alam kung ano ang pinagda daanan nito sa health niya. Kitang kita mo ang pagpayat ni Kris, sign na talagang may nadaramang sakit. Hanga ka nga sa kanya dahil kinakaya niya ang pain at pinipilit ang katawan para hindi masyado mag alala ang mga tao sa paligid niya,” she said.

The veteran showbiz columnist asked the public to be kind to Kris and stop the bashing.

“Maging kind tayo kay Kris Aquino, single mother ng dalawang anak na mga hindi pa puwede mamuhay ng wala ang guidance ng kanilang ina. Maging malambot ang puso natin sa kanyang journey sa buhay, gabayan natin para hindi maging mahirap ang lahat para sa pamilya niya,” she said.

“Hindi niya kailangan ang bashing, o anuman pagpuna sa ngayon. Sensitive siya dahil ayaw niya na pati mga anak ay maapektuhan. She is worth loving, dahil isa si Kris Aquino sa tutoong tao sa showbiz. Be kind to her. Love her,” she added.

