Hipon Girl shows glimpse of Q&A training for Binibining Pilipinas

Candidate #8 - Nicole Budol, more popularly known as the comedian Hipon Girl

MANILA, Philippines — Comedienne Herlene Budol, popularly known as Hipon Girl, showed a glimpse of her trainings for the upcoming Binibining Pilipinas.

Herlene answered questions from her friends Apple and Aian on the FAMNGARAP YouTube channel.

"Kung ikaw ay magkakaroon ng karelasyon na tomboy o trans man at kayo ay mag-aanak, ano ang mas preferred mo, IVF o adoption?" she was asked.

The beauty queen aspirant said that she will choose adoption over IVF.

"Kasi kagaya ko, halimbawa, wala akong budget. Bakit ko pa ipu-push ang magkaroon ng ganoon kung kaya ko naman mag-adopt? Tapos makatulong pa ako sa mga kabataan na kulang sa pagmamahal ng magulang, financial, na hindi kayang suportahan ang paglaki nila," she said.

"So, ako itong magiging hero nila, magiging magulang nila, na hindi ko man sila isinilang, pero kaya ko silang maging tunay na anak sa puso’t isipan ko. Pagtulong ko na rin sa kapwa Pilipino," she added.

Herlene also took the chance to thank her growing supporters in the pageant.

"Sobrang saya ko, kasi mas napalapit ako sa LGBTQIA. Love ko sila kasi may mga tropa ako sa LGBTQIA, ngayon mas na-appreciate ko sila. Salamat po sa pagsuporta, ana po hanggang huli nandiyan kayo kasi love na love ko kayo," she said.

Herlene is among the Top 40 candidates of this year's Binibining Pilipinas.

