'Wala na kaming inaasahang prangkisa': Vice Ganda says stars supporting Robredo not after ABS-CBN franchise renewal

Photo lifted from the Instagram account of Kapamilya host Vice Ganda.

MANILA, Philippines — Kapamilya TV host Vice Ganda clarified that ABS-CBN celebrities supporting the presidency of Leni Robredo are no longer hoping to get the TV network's franchise back.

In an episode of “It’s Showtime” yesterday, Vice said ABS-CBN’s franchise now has a new owner.

“Linawin lang natin, ha. Kasi ang daming nagsasabi, 'Itong mga artistang ‘to, may mga ginagawa sila dahil ang tanging pakay nila ay para maibalik ang prangkisa',” he said.

“Para lang sa kaalaman ng nakararami, wala na ho kaming inaasahang prangkisa, dahil ‘yung dati naming prangkisa, meron na hong nagmamay-ari nu’n. Wala na po kaming hinahabol na dating prangkisa, dahil ang prangkisa namin ay may nagmamay-ari na, at pagmamay-arian nila ‘yan ng ilang dekada,” he added.

“Wala na pong mahahabol ang ABS-CBN... Wala na pong in-apply na franchise ang ABS-CBN, kaya wala po kaming hinahabol na franchise. Hindi na naman mahahabol ‘yun. ABS-CBN is no longer after any franchise," Vice claimed.

“Kasi lagi kong nababasa, ‘Si ganiyan, kaya ganiyan, dahil sa franchise, kasi umaasa sila.’ Wala nang inaasahan. Tapos na ‘yung kabanata na ‘yun. Tapos na. Puwede pang manumbalik ang mga trabaho, kasi ngayon, ang ABS-CBN ay nag-po-produce o lumilikha ng maraming content na maaaring ipalabas sa maraming plataporma. Mas maraming content, mas maraming trabaho. Kaya ang ABS-CBN ay unti-unti na namang nagbubukas ng mga oportunidad,” he added.

National Telecommunications Commission confirmed last January that the network’s frequencies is now with Advanced Media Broadcasting System Inc. of Manny Villar and Sonshine Media Network of Pastor Apollo Quiboloy.

