'Happy po ako': Seth Federlin on Andrea Brillantes, Ricci Rivero romance

MANILA, Philippines — Kapamilya actor Seth Federlin reacted on the romance between his love team partner Andrea Brillantes and UP Fighting Maroon star Ricci Rivero.

In an Instagram Live late Sunday night, Seth defended Andrea against her bashers, saying it’s unfair to just judge the actress.

“Guys, kasi yung mga nababasa ko, parang unfair po. Napaka-unfair dahil wala po kayong alam. Unfair po para sa kaibigan ko na makabasa at makarinig ng mga salita na wala po tayong karapatan na banggitin. Kahit po ako, wala pong karapatan magbanggit ng mga ganoong salita,” he said.

“Ako mismo, para lang din alam niyo guys, ako po ay alam ko kung ano ang talagang nangyari. Alam po namin kung anong nangyari. Alam po ng kaibigan namin kung anong nangyari. Kaya ito, hindi ko na natiis talaga kasi sobra na po. Nawawalan na tayo ng respeto. Hindi na po tama yun,” he added.

Seth also cleared that he has no ill feeling toward Andrea, as he is happy for her on-screen partner.

“Ako po, wala po akong galit. Ang mayroon po ako tuwa dahil deserve ng kaibigan ko na may gumawa sa kanya ng ganung bagay, ipagsigawan siya sa publiko. Kaya happy po ako. Wala po akong anything negative na nararamdaman. Dahil alam ko po ang totoo guys. Kami po ang nakakaalam ng totoo,” he said.

He urged the netizens to respect and support Andrea.

“Suportahan na lang po natin, huwag na tayong sumira. Hindi po tama yun. Dahil ako po mismo, suportado ko silang dalawa,” he added.

Earlier this year, photos of Seth and another Gold Squad member Francine Diaz circulated on different social media sites — speculating romance rumors between the two.

Francine, however, denied the issue in her video blog on YouTube — making clear she’s single.

