'Pag official na, updated ka': AJ Raval says relationship with Aljur Abrenica not yet official

Haiyan Hotel and Resort via Facebook

MANILA, Philippines — Sexy actress AJ Raval clarified that she and Aljur Abrenica are not yet in a romantic relationship.

In her Instagram story, AJ answered questions from fans saying she will announce surely if they are in a relationship.

“Kayo na ba?” a fan asked AJ.

“Sobrang cool lang namin ni Aljur, masaya kami sa mga situation namin. May mga priorities at problema na dapat unahin. Huwag ka mag-alala, ‘pag official na, updated ka,” AJ said.

Another follower, meanwhile asked AJ: “Bakit si Aljur? Kahit nakakasira sa career mo at naging masama ka pa sa ibang tao dahil sa kanya?”

AJ answered that she didn’t care about the opinion of other people.

“Hindi naman importante sa akin ang opinyon ng ibang tao. Ang importante, ang opinyon ng malapit na tao sa akin,” she said.

“Sana makita niyo si Aljur kung paano ko siya nakikita. Napakabuti ng puso ng taong ‘yun, kung paano niya mahalin ‘yung anak niya, ‘yung pamilya niya, kung paano siya tumingin sa mga tao — pantay-pantay,” she added.

