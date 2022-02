Jolina Magdangal explains why she stays with ABS-CBN despite shutdown

MANILA, Philippines — Kapamilya actress and TV host Jolina Magdangal explained the reason why she stayed with ABS-CBN despite the non-renewal of its franchise.

During the Kapamilya Strong 2022 media conference last night, Jolina shared with the press that she never hesitated to stay.

"Sa’kin kasi nu’ng nangyari ’yun, wala talaga akong dalawang isip. Ang sabi ko nga dati kung nagsasama-sama tayo ‘pag Christmas special, kung nagsasama-sama tayo ‘pag mayroong ball at mayroong mga big event na masaya bakit ‘di tayo magsama-sama kapag nangangailangan laluna ang isa’t isa?" Jolina said.

"Hindi naging issue ‘yun na, ‘OK, matatakot ba ‘ko dahil yes nanay ako?’ Ang nanaig sa’kin ito ‘yung time para mas dapat kumapit kami sa isa’t isa. ‘Yung mga gustong bumitaw, try nating hilain pero kung ayaw na OK lang basta try mo pa ring akapin ‘yung iba. ’Yun ‘yung pinakananaig sa’kin," she added.

She also thanked the network for giving her projects despite what happened.

"I’m very happy. Hindi ko maintindihan parang nagfa-flashback sa’kin nu‘ng bata pa ako na tatakbo-takbo ako rito sa ABS and after ilang years, 3 dekada and more ito kasama ko pa rin ang ating mga boss at talagang andito pa rin ako. Hindi man tumatakbo pero nandito pa rin. Maraming-maraming salamat po sa pagtitiwala sa akin mula noon hanggang ngayon, thank you so much po," she added.

