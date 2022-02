'This is me guys': Jake Zyrus shares shirtless photo

MANILA, Philippines — Singer Jake Zyrus, formerly known as Charice Pempengco, shared a shirtless photo of him and became trending on social media.

In his Facebook account, Jake said he thought about posting the photo because he knows it will receive criticism.

"Pinag-isipan kong maigi kung ipo-post ko ba 'to. Kasi lagi kong iniisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Sa ilang taon na nag-transition ako, masaya ako sa naging takbo ng buhay ko, pero lagi pa rin akong nai-insecure sa katawan ko. Siguro dahil na rin sa standard ng karamihan," he said.

"Pero ngayon, palalayain ko na lahat yun. Pagtawanan mo o hindi, hindi mo alam ang sakit, iyak at mga dugo na pinagdaanan ko bago ako nagkaroon ng confidence na buong buo ko i-post ito," he added.

He also said that his photo aims to give strength to his co-transgenders to reveal who they really are.

"Masaya ako at gusto ko lang ipakita sa inyo na eto ako. Sa wakas, komportable sa nakikita ko. Hindi ako humihingi ng opinyon. Para ito sa mga kapwa ko transgender. Kung naghahanap kayo ng sign o confidence para ipakita at maging proud sa kung sino ka, tara sasabayan kita. Para sayo 'to," he said.

"Kung hindi ka man handa pa, okay lang din 'yun. Lahat yan may tamang panahon. Well. This is me guys. Mahal ko kayong lahat," he added.