'Mag-ingat tayo sa mga scammers': Angelica Panganiban reminds Pinoys not to vote for thieves

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angelica Panganiban reminded voters not to vote for thieves this coming elections.

In a new video uploaded on Young Public Servants Facebook account, Angelica also hit scammers who took advantage of the pandemic.

“Pandemya na nga, nanguha pa mambudol ng kapwa!” she said.

“Mga ate, kuya, buhay at kalusugan ang pinag-uusapan natin dito. Kawawa ‘yung mga totoong nangangailangan sa atin. Kaya ako, one strike, one rule lang talaga ako,” she added.

Angelica reiterated her call not to be fooled again by corrupt officials in the upcoming elections.

“Wala ako sa mga second chance-second chance, sa mga kembak-kembak na ‘yan! ‘Pag may history ng pambubudol, never again, never forget tayo!” she added.

“Kaya ngayong eleksyon, naku, mag-ingat tayo sa mga scammers. Naglipana ‘yan. Iwasan natin ‘yung mga nangangako ng gold. Mambubudol ‘yan. ‘Wag na tayo magpauto, at por Diyos, por santo, ‘wag bumoto ng magnanakaw.”

