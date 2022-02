'May ibang impact rin': Angelica Panganiban on being 'Hugot Queen'

Angelica: ‘What you see is what you get.’

MANILA, Philippines — Kapamilya actress Angelica Panganiban reacted on her new moniker “Hugot Queen.”

In the virtual press conference of her upcoming iWantTFC series “The Goodbye Girl,” Angelica said she was hurt at first when she was called the “Hugot Queen.”

“Hindi ko alam, hindi ko naman siya inisip ever. Mahirap naman talaga magbigay ng brand sa sarili mo. Parang ‘yung mga ‘Hugot Queen’ na ‘yan ako ba ‘yung nagbigay niyan, di ba? Kayo ‘yung nagbigay niyan eh so, noong una nga na-hurt pa ako eh,” she said.

“Pero kita mo naman ngayon di ba? Wala eh, parang ganon ka nakikita ng mga tao eh, mahirap na ikaw ‘yung magdikta sa kanila kung anong gusto mong itawag sa ‘yo. So hindi ko alam kung anong dapat nilang itawag sa akin. Pero syempre may iba ring dating, may ibang impact rin, na ‘yung mga taong nilalapitan ka, kapag hindi nila alam kung sino ‘yung dapat nilang lapitan,” she added.

Directed by Derick Cabrido, “The Goodbye Girl” is a six-episode digital series starring Angelica, JC De Vera, RK Bagatsing, Loisa Andalio, Barbie Imperial, Maris Racal, and Elisse Joson.

The series shows different women going through heartbreaks and relationship troubles. It will stream on iWantTFC on February 14, Valentine’s Day.

