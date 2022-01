'Easier said than done': Social media users hit back Robin Padilla for alleged 'Grade 6' political platforms

MANILA, Philippines — Social media users criticized actor Robin Padilla after he hit critics for saying that his political platforms as a senatorial candidate are like from a Grade 6 class president.

"Ako po maayos ko lang po ang basic needs ng mga Pilipino katulad po ng pagkain sa lamesa, tamang sahod nila, may tirahan, maging parehas hindi man sa katayuan kundi sa karapatan, masaya na po ako at magiging masaya na rin po ang Pinoy noon. Hindi po kailangan ang kumplikadong plataporma,” Robin said on his Facebook account.

Social media users reacted on Robin’s statement through comments on Philstar.com's art card.

“Easier said than done. Maaayos mo ba bilang legislator ang basic needs sa loob ng anim na taon? Hinahanapan ka ng kongkretong legislative agenda, hindi motherhood statements,” Jan Dacumos commented.

“Ang pagiging Senador ay pagiging lawmaker. Taga gawa ng batas para sa ikakaayos ng kabuhayan ng mga tao hindi taga implement ng gusto mong mangyari sa bayan. Paano ka makagawa ng batas kung hindi sapat ang napag aralan mo. Buti nga si (Manny Pacquiao) unti-unti niyang tinapos ang college pero kulang pa din sa kaalaman sa paggawa ng batas,” Gary Bugtong commented.

“Baka doon ka nababagay sa executive branch ng gobyerno hindi sa senado. Lahat naman gustong makatulong sa sambayanan pero hindi lahat ng tao para sa senado or congress. Why don't you try muna bilang Mayor or Governor ng isang municipyo o probinsiya para malaman mo kung paano ka mas makatulong sa mamamayan,” he added.

Facebook user Rosario Alcaide asked Robin to emulate Kapuso TV host Willie Revillame.

“Hay naku ('di ka) na ba nahiya kay WILLY REVILLAME sa sinabi nya??? Ang mga tao kayang hanapin lahat ng sinabi mo, sa million na tao sa pilipinas ('di mo) kaya suportahan ang pagkain (nila) sa hapag kainan, ano ba klaseng pag iisip meron ka??? Ang mga nasa senado ay para gumawa ng batas na kailangan at nakakatulong sa mga pilipino. UTAK BIYA,” she said.

