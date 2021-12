Angeline Quinto confirms she's pregnant with non-showbiz boyfriend

MANILA, Philippines — Kapamilya singer Angeline Quinto confirmed she’s five months pregnant with her non-showbiz boyfriend.

In her interview with Boy Abunda, Angeline was asked about her Instagram post “New Life, Chapter One.”

“Kaya ko na-post iyon dahil kay Mama Bob,” Angeline said, referring to the first death anniversary of her late mother Sylvia Quinto.

“At pangalawa, kasi magiging nanay na rin ako,” she added.

The singer said that after her mom died, she started to question the purpose of her life. The answer later came when she discovered she was pregnant.

“Simula nang mawala ang Mama Bob, hindi ko na alam kung para saan ako. Ano nang purpose ko sa buhay? Ano nang misyon ko sa buhay? Iyan ang lagi kong dinadasal. ‘Lord, ituro Niyo naman sa akin, para saan na po ako ngayon,’” she said.

“Kasi nararamdaman ko, kahit may trabaho ako, hindi ako masaya. Totoo, hindi ako masaya. September noong nalaman ko na buntis ako,” she added.

Angeline said she’s excited for the new chapter of her life.

“Ngayon lang ako naging excited nang ganito sa buhay ko. Siyempre hindi naman mawawala sa mga iniiisip ko kung paano bang maging nanay. Parang hindi na ako mahihirapan kasi ang daming mga nanay na malapit sa akin, at unang-una, napalaki naman ako nang maayos ng Mama Bob,” she said.

“Ako, I’m sure, magiging mabuting nanay din ako sa anak ko. Iyon ‘yung habang buhay kong babaunin, e, lahat ng mga naiwan sa akin ng Mama Bob. Hindi na ‘yung materyal na bagay. Ang akin, ‘yung mababaon ko talaga hanggang pagtanda ko, ‘yung mga natutunan ko kay Mama,” she added.

When asked about the father of her baby, Angeline said she met her non-showbiz because of a friend.

“Nakilala ko siya dahil kaibigan siya ng boyfriend ng kaibigan ko sa Sampaloc, Manila. Non-showbiz,” she said. “Nagkita kami isang beses, hanggang sa nagkaroon ng communication. Nagtuloy-tuloy. Ngayon, mag-iisang taon mahigit na kami,” she said. — Video from The Boy Abunda Talk YouTube channel