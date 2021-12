AJ Raval breaks silence on 'kabit' issue with Diego Loyzaga, Barbie Imperial

MANILA, Philippines — Sexy actress AJ Raval set the record straight that actor Diego Loyzaga never courted her.

In an interview with Pika Pika, AJ said she never felt any anger toward Diego’s girlfriend, Barbie Imperial, after labelling her as such in an interview with Boy Abunda.

“Nu’ng oras po na ’yon parang nagtaka rin po ako saan po galing ’yong ganu’ng issue. Hindi naman din po ako nagalit. Parang wala lang po. Wala po akong reaction. Tapos parang gusto din po niya akong magsalita. Para saan po? Parang ganu’n. Alam naman po nilang dalawa na hindi totoo ’yon,” AJ said.

“I think my peace of mind comes from the fact that I did nothing wrong,” she added.

The Viva actress also said that she never had a romantic relationship with Diego since she only managed to be with him in the set of their movie “Death of a Girlfriend.”

“Si Diego po hindi po never po nanligaw si Diego sa akin. Wala po kaming naging relationship ni Diego. One time ko lang po siyang nakasama, sa set pa po ng 'Death of a Girlfriend'. Ayon lang po,” she said.

“Sa totoo lang, wala po akong contact sa kanila... kay Diego. Hindi po kami nag-uusap. Parang one year ago huling usap ko po kina Barbie at saka isang beses ko lang din po nakita si Barbie. Parang hi, hello lang po. So, wala po talaga kaming connection,” she added.

