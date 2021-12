'Trabaho niya pong manira ng tao': AJ Raval on Xian Gaza dragging her over Diego-Barbie relationship

AJ Raval via Instagram; The STAR / Marc Jayson Cayabyab

MANILA, Philippines — Sexy actress AJ Raval denied the allegation of Barbie Imperial that she’s the one feeding information to controversial social media personality Xian Gaza.

In a report by Pika Pika, AJ said she had no idea where Barbie’s claim came from.

“Hindi ko po alam. Wala po akong idea sa’n po galing ’yon kasi ba’t naman ako magfi-feed kay Xian ng tungkol sa akin, e, 'di parang pinahamak ko po ’yong sarili ko?” AJ said.

The Viva actress also said that she has nothing to do with Xian creating false stories.

“Hindi ko po rin alam. Hindi ko rin po alam hinahayaan ko na lang po ’yong Xian Gaza kasi content niya po ’yon, e. Wala po tayong magagawa. Trabaho niya pong manira ng tao dahil trabaho niya pong gumawa ng kwento. Wala po tayong magagawa. Hahayaan ko na lang din po,” she said.

Aj also said that she was not offended by Barbie’s “kabit” remark and Xian’s accusations.

“Wala po. Hindi naman po ako na-offend. Wala lang po. For me po kasi nakakatawa siya... saan po galing ’yong k’wento na ’yon, saan po galing ’yong istorya na ’yon. Nakakatawa po. Bigla nalang may ganu’n ka na k’wento. Hindi naman po totoo,” she said.

She also clarified her recent “her man” meme about stealing someone’s boyfriend.

“Ano lang po ’yon for fun lang po. Kasi natawa lang po ako. Hindi lang naman po si Barbie ’yong nagagalit sa akin na babae ngayon. Iba-ibang babae. So, pinost ko po ’yon. Hindi naman po diretso sa kanya. Lahat po ng ganitong sitwasyon na nagagalit sa akin ’yong mga babae. Ang dami po talaga. Ang dami pong galit na galit sa akin kaya po pinpost ko po ’yon,” she said.

