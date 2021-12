'Hindi pa kayo mag-asawa': Cristy Fermin reminds Barbie Imperial over AJ Raval 'kabit' issue

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin reminded Kapamilya actress Barbie Imperial that she has no right to call sexy actress AJ Raval a mistress because she is not yet married to actor Diego Loyzaga.

At the recent episode of “Cristy Fer-minute,” the entertainment columnist reminded Barbie that she and Diego are just boyfriend and girlfriend.

“Ineng, magkarelasyon pa lang kayo ni Diego Loyzaga, hindi pa kayo mag-asawa. Kaya wala ka pong karapatan na tawaging ‘mistress’ ang sinumang babae na napapalapit kay Diego,” Cristy said.

“Wala ka pang kasiguruhan kung magiging kayo. Iwasan mo 'yan pagsasabi ng ganyan. Wala ka pang pasaporte para i-brand ang isang babae na mistress. Wala, wala. Kasi wala ka pang hawak na dokumentong magpapatunay na si Diego at ikaw ay kasal na,” she added.

It can be recalled that at a recent interview with Boy Abunda, Barbie recently dared AJ to speak up to clarify the issue.

“Kung wala kang kinalaman, o alam mo naman na hindi ka kabit ni Diego, magsalita ka. For me, bakit parang gusto mo na nangyayari ‘to lahat — na nagka-thing kayo ni Diego? Gusto mo maging kabit? E, hindi ka nga gusto ng boyfriend ko,” Barbie said.

“Sobrang tahimik ako about the issue. Ang dami ko na ring naririnig, pero hindi ko na kinakaya. Alam mo na ganoon ‘yung lumalabas na isyu, bakit hindi na mismo ikaw ang magpatahimik at alam mo naman na hindi ka naman gusto ng boyfriend ko,” she added.

RELATED: AJ Raval shares cryptic post following Barbie Imperial's 'kabit' statement