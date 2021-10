'Hindi po siya seryoso': Cristy Fermin reacts to Kylie Padilla interview with Jessica Soho

Kylie Padilla being interviewed by Jessica Soho on "Kapuso Mo, Jessica Soho" on October 21, 2021, aired on October 24, 2021.

MANILA, Philippines — Veteran showbiz columnist Cristy Fermin reacted on the interview of Kylie Padilla with Jessica Soho aired last weekend in "Kapuso Mo, Jessica Soho."

In Monday’s episode of “Cristy Per Minute,” Cristy claimed that Kylie was not sincere in answering Jessica’s questions.

“Nagsalita lang siya (Kylie) — puro patagilid — ‘I want to grow up,’ mga gano’n-gano’n,” Cristy said.

“Hindi po siya seryoso sa kanyang pakikipag-usap kay Jessica Soho. Sabi nga ni Jessica, ‘Sa lahat naman ng mga babaeng nasaktan, parang ikaw lang yata 'yung hindi naman masyadong problemado at hindi malungkot',” she added.

She also claimed that Kylie was lying when Kylie said that her and Aljur Abrenica’s sons are happy and okay.

“Sabi siya nang sabi na, ‘Yeah, I’m happy, I’m good. Yeah, my kids are happy, they’re okay,’ pero kitang-kita mo sa mata niya na nagsisinungaling siya,” Cristy said.

“Pwede pong magsinungaling ang ating bibig, ang ating kilos, pero kapag tiningnan po natin ang mata ng isang nagsasalita, 'yon po ang naglalantad ng tunay niyang damdamin. Kitang-kita natin na napakalungkot ng mga mata ni Kylie, 'di ba? Kitang-kita mo,” she added.

Cristy said that Kylie should answer Ajur’s accusations point by point but she chose not to.

“'Yung actual na interview, doon natin nakita — na sayang! — na dapat nasagot niya nang punto por punto 'yung mga hamon sa kanya ni Aljur Abrenica. 'Yung mga inaasahan ng ating mga kababayan, wala,” she said.

“Naawa ako kay Jessica Soho... Ang galing-galing niyang host pero hindi niya napasuka si Kylie,” she added.

