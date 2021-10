Annabelle Rama defends Manny Pacquiao, claims ex-aide allegedly stole P140M

Celebrity couple Eddie Gutierrez and Annabelle Rama with Sen. Manny Pacquiao

MANILA, Philippines — Talent manager Annabelle Rama went on a Twitter barrage, defending presidential candidate Manny Pacquiao against his former aide Jayke Joson.

In a series of tweets on Twitter today, Annabelle claimed how Jayke abused Manny financially.

“Lahat ng makapal ang mukha lahat ng mga sinungaling nangamatay na. Meron pang dalawa ang natira. Parehong mukhang pera. Ang nag interview at yung isa nagpa interview. Baka akala ng dalawang (Tangingot) kapal ng mukha masisira nila ang taong takot sa Diyos, matulungin,” Annabelle said.

“Isang dating alalay ni Sen.Manny Pacquiao, tatakbong party list. Sabi mo nangungutang ka, nag sangla ka ng bahay, para itulong kay Manny? Tama ka sinangla mo ang bahay mo, dahil sa pag susugal mo. Baka nakalimutan mo, dumating ang ‘Sheriff’ sa bahay at pinalabas lahat ng gamit mo. Kanino ka nag makaawa, di ba kay Manny? Kinukunan mo pa ng video. Habang pinalabas ang mga gamit mo. Finorward mo kay Manny ang video para paniwalaan ka.”

“Binigyan ka ni Manny ng 10M pangbayad sa loan mo sa BDO, Para hindi mawala ang bahay mo. After 2 days pumunta ka sa Dasma, sa house ni Sen. Manny umiiyak at nagmakaawa ulit. Halos hahalikan mo na ang talampakan ni idol. Sabi mo kulang ng 5M, Binigyan ka ulit,” she added.

Annabelle claimed that she was in Manny’s house when Jake begged Manny to lend him more money.

“Andun ako sa bahay ni Sen.Manny nung araw na yun. I was in the kitchen nanonoud sa drama mo. Nandidiri ako sa iyo. Para kang babae nag iiyak, para mabigyan ka ulit ng pera. Sa interview mo parang pinalabas mo kawawa si Manny, nangungutang sa inyong dalawa ni Arnold? Alalay ka lang at sino ba kayo ni Arnold. Sino naman ang tanga magpapautang sa inyo ng 140M. In your dreams,” she said.

“Mga illusionada, feeling Millionaire, Pweeeeeeeeeee!!!!!!!! Ang kapalllllllllll!!!!!!!!! Ha ha ha mga ulol mga sira ulo. Hindi niyo matanggap na sinipa na kayo. Dahil sobra niyo ng ginamit ang pangalan ng Boss niyo. Ikaw Jake mula nag alalay ka kay Manny ang laki ng pera kinita mo. 30% sa dollar at sa pesos, dahil ang daming endorsement si Manny sa States at dito sa Pilipinas,” she added.

Annabelle also alleged that Jake got an allowance from Manny whenever Pacquaio had a fight abroad.

“Pag meron boxing si Sen.Manny sa Las Vegas 1,000 US dollors ang hiningi mo at pag dito sa Pilipinas 500,000 pesos, sa lahat ng businessman gustong maka usap si Sen.Manny; icompute mo for how many years mo ng ginagamit ang Boss mo. 26 years si Manny sa boxing. Lahat ng bibilhin ni Manny. Lagi kang may commission. Over pricing pa yung bahay ng boss mo sa America, magkano kinita mo. Yung bahay ni Manny sa Forbes, over pricing din. Magkano ulit ang kinita mo. Sa pagtitiwala ni Manny sa iyo pinabayaan kang maki pag negotiate sa lahat. Ang dami ko pang alam sa mga ginagawa mo. Hindi ko na sasabihin,” she said.

She also alleged that someone paid Jake that’s why he is now talking while Manny is running for president.

“I’m sure meron nagbayad sa iyo, para siraan si Manny. Matagal ka ng sinipa ngayon kalang nagsalita? Magkano ang nakuha mo? Na meet ko si Manny Pacquiao, year 2006 sa boxing niya sa Araneta. Wala akong nakita na mga ‘Aso’ as-in asungot sa paligid niya. Saan ka ba napulot. Isa kang langaw tumuntong sa likod ng kalabaw,” she said.

“Sa pagpa interview mo akala mo tatawag si Manny sa iyo? at bibigyan ka ng pera? ulol ni peso wala kang makuha. Sabi mo rin sa Ending ng interview. 'Kayo na ang maghusga kung dapat ka bang manatili.' Ang husga ko sa iyo. (Bumalik ka nalang sa pinangalingan mo). Sumasabit sa iba’t ibang sikat na artista, palaboy laboy. Kaya kayo nag kagulo ngayon. Dahil hindi natuloy ang fight sa Dubai. Kaya nagkabukuhan, dahil sa 140M part of the down payment,” she said.

According Nikki De Vega, Pacquiao's lawyer and spokesperson, Manny discovered that Jake was "hustling to make money during his fights."

“Nawawala nasaan na ang 140M. Sino ang ka share mo jake? Ang alam ko divided by 3, sino yung dalawa? Nagastos nyo na any pera, kaya kayo ngawa ng ngawa, dahil naniningil na ang Promoter ng Refund. Nabuking kayo ni Sen.Manny. Ang downpayment binigay nyo sa kanya, hindi nag tally sa amount na hinihingi ng promoter. Over pricing na naman? Kasalanan yun ng promoter 4 times na postponed dahil sa pandemic,” Annabelle said.

“Ngayon sinisisi mo si Sen.Manny Pacquiao? Paging Sen MP bigyan mo nga ng tig isang suntok, tatlong kawatan nag hati sa 140M. Actor ka? Never heard producer ka? Kaninong pera ang ginamit mo kay Sen MP? Ha ha ha ha extra ka lang Dong sa pelikula."

