K Brosas thankful for TV5 show's anniversary; Bayan Agbayani lashes out at celebrities wanting their show to end

MANILA, Philippines — TV hosts K Brosas and Bayani Agbayani expressed their happiness for the first anniversary of their noontime show “Lunch Out Loud” on October 19.

K told Philippine Entertainment Portal that the hosts and the rest of the production staff are very proud of the show’s achievement.

“Ako, sobra akong proud sa aming lahat. Kasi, sa totoo lang, minaliit kami. Totoo naman, minaliit kami noong umpisa. Maraming nagsabing ‘Hindi magtatagal 'yan',” K said.

“Sabi ko, ‘Lord, naniniwala kami…’ Kasi, kahit after ng taping, minsan, nagba-bonding-bonding kami. Lagi kaming keep in touch. Talagang super tight 'yung aming samahan. Kaya… ayun, ngayon, mas matindi ang pagsasamahan namin, 'yung respeto sa isa’t isa, 'yung bigayan sa entablado,” K added.

Bayani said, “Pantay-pantay lahat, walang bida.”

K said the secret of the show is their friendship.

“Tapos, 'yung pagkakaibigan. 'Yun. Kaya hindi lang basta 'yung show, kami mismo, pati 'yung mga staff and everything. Kaya nakaka-proud… na one year and… ilang years pa uli?” she said.

Bayani said that critics are saying that their show will be cut short but now they are set to celebrate their anniversary.

“Nag-umpisa kami ng October, ang sabi, hanggang April lang kami!” he said.

K said she’s happy that they were given a chance because all of them need money for their families this pandemic.

“Bigyan niyo naman kami ng pagkakataon. Kasi, lahat naman kami dito, even the staff, the cameramen, lahat kami, kailangan ng trabaho,” she said.

Bayani also opened up about his co-celebrities allegedly wanting for the show to be replaced.

“At saka ang nais lang naman talaga, e, mabuhay' yung pamilya namin. Kaya nga nakakakurot din sa puso na… kapwa mo artista, mananalangin na sana, palitan na kayo?! Masakit din. Kasi, during pandemic, dapat magdasal tayo na sana, lahat, may trabaho. Kasi, bawa’t isang tao dito ay may binubuhay na pamilya. 'Di bale kung kami lang. E, kung kami lang ang mawawalan ng trabaho, pwedeng makahanap kami ng iba. Paano 'yung sa production?” he said.

“May mga pamilya lahat 'yan. E, retrenched na nga ang naranasan nila, gusto mong matanggalan pa ng trabaho? Kami nga, ang panalangin namin, ‘Sana po, lahat ng noontime show, e, tumagal sa ere.’ Hindi kami nananalangin na, ‘Sana, mapalitan namin 'yan.’ Kasi, kawawa naman 'yung mga pamilya nung mga nagtatrabaho,” he added.