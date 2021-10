'Magkaibigan kami ni Robin': Jeric Raval reacts to Aljur Abrenica, AJ Raval rumored romance

MANILA, Philippines — Action star Jeric Raval reacted on Aljur Abrenica’s courtship to his daughter AJ Raval.

Jeric told Philippine Entertainment Portal in an interview that he had three questions for Aljur when they first met.

“Una kaming nagkita niyan sa PDEA office dahil inihatid niya ang anak ko. Du'n ko siya unang nakausap at tatlong bagay lang ang itinanong ko sa kanya,” Jeric said.

"Una, nanliligaw ba siya sa anak ko? He answered me, ‘Yes po.’ Second, kung 'Ikaw ba ay hiwalay na?' Third, 'Ano kaya ang sasabihin ko sa biyenan mo kung aksidenteng magkita kami?'" he added.

Aljur’s father-in-law is Robin Padilla, Jeric’s friend.

“Kaya ko tinanong ‘yon dahil, unang-una, alam ko na anak ni Robin ang asawa niya. Pangalawa, magkaibigan kami ni Robin, kaya hindi mo maiaalis sa akin na medyo mahiya sa sitwasyon dahil ayokong isipin ng mga tao o ninuman na ang dahilan ng pagkakahiwalay nila o third party, e, ang anak ko,” he said.

Jeric said he has nothing against Aljur but the actor needs to fix everything first before jumping into a relationship with his daughter.

“Sabi ko pa sa kanya, 'I have nothing against you, kaya lang kaibigan ko ang biyenan mo. Kung in good faith naman ang panliligaw mo sa anak ko, well, then kailangan nasa ayos ang lahat.' Gaya nga ng nasabi ko, hindi magiging masaya ang isang relasyon kung may natatapakan," he said.

Months after the much-talked about breakup of Aljur and Kylie Padilla, AJ admitted recently that the actor is courting her.

They were spotted getting cozy in a mall but AJ said they are still in getting-to-know stage.

