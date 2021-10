Maja Salvador joins 'Eat Bulaga'

MANILA, Philippines — Actress Maja Salvador is now part of the longest-running noontime show "Eat Bulaga."

In its official Facebook page, "Eat Bulaga" announced that Maja is the new host of the show.

"Mga Dabarkads, ang bago nating makakasama mula Aparri hanggang sa Eat Bulaga Studio, at sa mga telebisyon niyo… ang DC Queen, Maja Salvador!" it wrote.

In another post, Maja was seen dancing the 90s classic dance craze.

"Ang mga hit dance classics MAgkakaroon ng twist sa DC 2021! MAkakasama pa natin para MAgbigay ng bagong flavor ang DC Queen - Maja Salvador!" it wrote.